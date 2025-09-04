Aktualizacja: 04.09.2025 15:32 Publikacja: 04.09.2025 14:23
Andrea Orcel, dyrektor generalny UniCredit
Foto: Francesca Volpi/Bloomberg
Podczas konferencji zorganizowanej we Frankfurcie przez niemiecką gazetę „Handelsblatt” dyrektor generalny UniCredit, Andrea Orcel, stwierdził, że jego bank postrzega sprzeciw niemieckiego rządu wobec pełnego przejęcia Commerzbanku jako „czynnik krytyczny”. Dodał jednak, że zarząd banku musi odpowiadać przede wszystkim przed akcjonariuszami, klientami i pracownikami – a nie przed rządami.
„Dla nas chodzi o zwiększenie przychodów. Nie będziemy ruszać sieci oddziałów, będziemy w nią inwestować” – powiedział Orcel. „Myślę, że w centrali zostanie zlikwidowana duża liczba miejsc pracy, ale znacznie mniej, niż się plotkuje” – dodał prezes UniCredit.
Agencja Reutera przypomina, że Orcel wzbudził niezadowolenie w Niemczech, przejmując niemal 30 proc. udziałów w Commerzbanku i wzywając do połączenia drugiego co do wielkości niemieckiego kredytodawcy z lokalną jednostką UniCredit – HVB.
Włoski UniCredit nie przejmie Commerzbanku – zapewniła prezes niemieckiego banku, Bettina Orlopp, dodając jednak, że ostatnie słowo będzie należało do inwestorów. „Nasi akcjonariusze zdecydują i to do nich należy decyzja” – powiedziała Orlopp. Każda transakcja „będzie zależeć od tego, czy taka transakcja ma sens – tak czy nie, czy tworzy wartość – tak czy nie, i to ostatecznie będzie decydującym czynnikiem” – dodała.
Reuters przypomina, że we wrześniu ubiegłego roku UniCredit ogłosił pierwsze przejęcie znacznego pakietu akcji Commerzbanku. Prezes UniCredit, Andrea Orcel, powiedział wtedy, że transakcja „stworzyłaby nowego krajowego lidera bankowości dla Niemiec” i pomogłaby „w ożywieniu niemieckiej gospodarki”.
Commerzbank sprzeciwia się planom UniCredit, twierdząc, że taka transakcja nie byłaby korzystna, i powołuje się na obawy artykułowane przez pracowników, niemiecki rząd i klientów. „W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnieśliśmy wiele, wiele sukcesów… I nie zamierzamy zwalniać tempa. Jesteśmy w pełni skoncentrowani na wdrażaniu naszej strategii” – powiedziała Orlopp.
