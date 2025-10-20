W rozmowie z Wprost.pl prof. Legutko odniósł się do słów Donalda Tuska z wywiadu premiera w programie „WojewódzkiKędzierski”. Premier przekonywał tam, że obecnie punktem odniesienia na prawicy jest prezydent Karol Nawrocki, a nie Jarosław Kaczyński, który „nagle zrozumiał, że jest out” w kwestii „personalnego przywództwa”. – Mówię o tym bez satysfakcji, bo Karol Nawrocki będzie poważniejszym wyzwaniem – zaznaczał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.