Aktualizacja: 20.10.2025 13:31 Publikacja: 20.10.2025 13:17
Ryszard Legutko - polski filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista i polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością, były minister edukacji narodowej, w latach 2009-2024 poseł do Parlamentu Europejskiego.
Foto: PAP/Rafał Guz
W rozmowie z Wprost.pl prof. Legutko odniósł się do słów Donalda Tuska z wywiadu premiera w programie „WojewódzkiKędzierski”. Premier przekonywał tam, że obecnie punktem odniesienia na prawicy jest prezydent Karol Nawrocki, a nie Jarosław Kaczyński, który „nagle zrozumiał, że jest out” w kwestii „personalnego przywództwa”. – Mówię o tym bez satysfakcji, bo Karol Nawrocki będzie poważniejszym wyzwaniem – zaznaczał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.
