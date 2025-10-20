Aktualizacja: 20.10.2025 07:22 Publikacja: 20.10.2025 07:18
Śledczy zabezpieczają ślady przed wejściem do budynku przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Foto: PAP/Radek Pietruszka
W piątek nieznani sprawcy zaatakowali wejście do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Jak relacjonował poseł Witold Zembaczyński, jeden rzucił w drzwi butelką z łatwopalną substancją, a drugi próbował je podpalić.
W poniedziałek rano Komenda Stołeczna Policji podała, że sprawca gróźb karalnych oraz próby podpalenia został zatrzymany.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
Źródło: rp.pl
