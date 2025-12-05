Współpraca VFS Global z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i rządem w zakresie obsługi wizowej rozpoczęła się w 2011 r., co oznacza, że od ponad 10 lat jesteśmy zaufanym zewnętrznym dostawcą usług dla polskiego rządu. Zapewniamy usprawnienie procesów składania wniosków wizowych i całej dokumentacji, dzięki czemu po otrzymaniu wniosku w ambasadzie lub konsulacie urzędnik państwowy obecny na miejscu, czyli urzędnik służby cywilnej w ambasadzie lub konsulacie, skupia się jedynie na sprawdzeniu dokumentacji i podjęciu decyzji. Urzędnicy nie muszą zajmować się żadnymi obowiązkami administracyjnymi, takimi jak spotkania z obywatelami, obsługa telefonów, e-maili czy zapytań, które zazwyczaj trafiają do ambasady lub konsulatu. Wszystkie te procesy administracyjne są obsługiwane przez VFS Global.

Nasz model operacyjny, który zapewnia bezpieczeństwo, wydajność i globalną sieć, koncentruje się w dużej mierze na poprawie i zmniejszeniu obciążenia, jakie procesy administracyjne mogą stanowić dla rządu lub jego resortów / departamentów. Jednak decyzje dotyczące wydania wizy, paszportu, czy ubezpieczenia, należą wyłącznie do polskiego rządu.

Jesteśmy dumni z partnerstwa z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. VFS Global nie pobiera żadnych opłat od polskiego rządu.

Jednocześnie teraz prowadzimy wstępne rozmowy z Polską Organizacją Turystyczną na temat możliwości wsparcia turystyki. Turystyka ma kluczowy wpływ na korzyści gospodarcze dla każdego kraju. Wartością, jaką wnosimy, jest wykorzystanie naszej sieci obejmującej 165 krajów do promowania turystyki, atrakcji turystycznych i możliwości transportowych. Jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą z Polską Organizacją Turystyczną w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Polski, co jest korzystne nie tylko dla podróżnych i osób ubiegających się o wizę, ale także przynosi korzyści gospodarcze dla Polski.

Jesteśmy również aktywnymi członkami Amerykańskiej Izby Handlowej w Warszawie oraz Związku Pracodawców RP. Mamy jednocześnie świadomość, że kwestia zatrudnienia pracowników z zagranicy jest ważna zarówno dla bezpieczeństwa Polski, jak i jej rozwoju gospodarczego.

Globalna mobilność ewoluowała, szczególnie w ciągu ostatnich 5-7 lat. Jeśli spojrzeć na kluczowe wydarzenia lub daty, COVID był jednym z kluczowych obszarów, który wpłynął na nas wszystkich, a każdy z nas doświadczył osobistych i zawodowych zmian w swoim życiu w okresie pandemii i po niej. Sytuacja geopolityczna w wielu częściach świata także spowodowała znaczny wzrost mobilności.

Również najbliższa dekada z pewnością będzie przełomowa dla życia wszystkich ludzi na całym świecie. Dla nas, dla VFS Global, dla 17 000 pracowników w 165 krajach, nasz cel jest bardzo jasny. Dążymy do tego, aby wykorzystać dostępne technologie, w tym sztuczną inteligencję w bardzo ostrożny i odpowiedzialny sposób, do tego, aby usprawnić usługi publiczne, zarówno dla obywateli, jak i dla obcokrajowców i obywateli państw trzecich. Coraz więcej rządów dostrzega obecnie wartość outsourcingu usług niezwiązanych z podstawową działalnością, usług administracyjnych, które są kosztowne, ale także czasochłonne.