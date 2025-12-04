Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zarzuty zostały postawione byłemu wiceministrowi finansów Konradowi R.?

Na czym polegało rzekome pośrednictwo Konrada R. oraz jakiej wartości były związane z tym korzyści majątkowe?

Jakie instytucje i osoby mogły być zaangażowane w działania związane z pośrednictwem byłego wiceministra?

W jakim okresie miały miejsce działania, za które Konrad R. usłyszał zarzuty?

Jakie były wcześniejsze stanowiska publiczne i zawodowe Konrada R. przed postawieniem zarzutów?

Jakie kwestie są obecnie badane przez prokuraturę i Centralne Biuro Antykorupcyjne w tej sprawie?

Postępowanie prowadzone przez łódzką delegaturę CBA obejmuje okres od lipca 2019 do maja 2023 r. Według ustaleń funkcjonariuszy były wiceminister miał oferować pośrednictwo w załatwianiu spraw dla przedsiębiorców, jednocześnie powołując się na swoje wpływy w kluczowych instytucjach państwowych, w tym: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskim Funduszu Rozwoju i Polskim Funduszu Rozwoju Nieruchomości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowym Banku Polskim i Komisji Nadzoru Finansowego.

Były wiceminister finansów usłyszał zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych

– Były minister finansów usłyszał zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw różnym przedsiębiorcom. Łączna wartość korzyści przekracza 1,5 miliona złotych. Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi prowadzi CBA. Pan Konrad R., bo o tego wiceministra chodzi, w latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie pani premier Beaty Szydło. Do 2020 roku był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP – mówił w Sejmie rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński.

– Chodzi o przyjęcie łapówki, dużej łapówki, łącznie na kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Pan wiceminister załatwiał biznesmenom i przedsiębiorstwom pewnego rodzaju rzeczy, których nie mógł załatwiać, brał za to pieniądze, pośredniczył między innymi tam, gdzie były jakieś spory między spółkami Skarbu Państwa a tymi przedsiębiorcami i za to dostawał pieniądze. Dostał bardzo poważne korupcyjne zarzuty przyjmowania korzyści majątkowej, czyli praktycznie brania łapówki – dodał.