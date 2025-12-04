Aktualizacja: 04.12.2025 11:16 Publikacja: 04.12.2025 10:16
Konrad R.
Foto: PAP/Paweł Supernak
Postępowanie prowadzone przez łódzką delegaturę CBA obejmuje okres od lipca 2019 do maja 2023 r. Według ustaleń funkcjonariuszy były wiceminister miał oferować pośrednictwo w załatwianiu spraw dla przedsiębiorców, jednocześnie powołując się na swoje wpływy w kluczowych instytucjach państwowych, w tym: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskim Funduszu Rozwoju i Polskim Funduszu Rozwoju Nieruchomości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowym Banku Polskim i Komisji Nadzoru Finansowego.
– Były minister finansów usłyszał zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw różnym przedsiębiorcom. Łączna wartość korzyści przekracza 1,5 miliona złotych. Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi prowadzi CBA. Pan Konrad R., bo o tego wiceministra chodzi, w latach 2015-2016 pełnił funkcję wiceministra finansów w rządzie pani premier Beaty Szydło. Do 2020 roku był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP – mówił w Sejmie rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński.
– Chodzi o przyjęcie łapówki, dużej łapówki, łącznie na kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Pan wiceminister załatwiał biznesmenom i przedsiębiorstwom pewnego rodzaju rzeczy, których nie mógł załatwiać, brał za to pieniądze, pośredniczył między innymi tam, gdzie były jakieś spory między spółkami Skarbu Państwa a tymi przedsiębiorcami i za to dostawał pieniądze. Dostał bardzo poważne korupcyjne zarzuty przyjmowania korzyści majątkowej, czyli praktycznie brania łapówki – dodał.
CBA badało również, czy mające miejsce kontakty i deklaracje podejrzanego mogły wprowadzać przedsiębiorców w błąd co do jego realnych możliwości wpływania na funkcjonowanie państwowych instytucji.
Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Konradowi R. przedstawiono trzy zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych o łącznej wartości 1 572 961 zł. Czyny te zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 230 § 1 Kodeksu karnego, czyli płatną protekcję.
Z ustaleń śledczych wynika, że były wiceminister miał podejmować się m.in.: wpływania na rozstrzygnięcie sporu prawnego pomiędzy prywatnymi firmami a spółką Skarbu Państwa, uzyskiwania dofinansowania inwestycji ze środków publicznych oraz zabiegania o korzystne opinie BGK dla projektów kierowanych do Banku Ochrony Środowiska.
Według prokuratury, jako znana postać życia publicznego i profesor nauk ekonomicznych, Konrad R. „wywoływał przekonanie o posiadaniu wpływów” i utrwalał to przeświadczenie u przedsiębiorców.
Prokuratura po ogłoszeniu zarzutów nie zastosowała środków zapobiegawczych.
Konrad R. pełnił wysokie funkcje zarówno w administracji państwowej, jak i w sektorze prywatnym. W latach 2015–2016 był wiceministrem finansów w rządzie Beaty Szydło, a w latach 2015–2020 zasiadał w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP.
Był również związany z rynkiem finansowym i branżą surowcową. Pełnił m.in. funkcje: wiceprezesa i dyrektora finansowego BOŚ Banku, przewodniczącego rady nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ, wiceprezesa kanadyjskiej spółki Miedzi Copper Corporation oraz członka zarządów i rad nadzorczych firm notowanych na GPW, NYSE i LSE.
Prokuratura Okręgowa w Łodzi kontynuuje czynności procesowe. Śledczy analizują m.in. zakres kontaktów Konrada R. z przedstawicielami biznesu i instytucji publicznych oraz sposób, w jaki miały być realizowane deklarowane „pośrednictwo” i wpływy. Postępowanie pozostaje w toku.
