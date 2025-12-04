Z tego artykułu się dowiesz: Jakie mogą być polityczne konsekwencje zatrzymania Federiki Mogherini?

Jakie instytucje są zaangażowane w śledztwo w sprawie afery korupcyjnej?

Na czym polega afera związana z utworzeniem europejskiej akademii dyplomatycznej?

Jakie historyczne skandale korupcyjne mogą być porównane do obecnej afery?

W jaki sposób śledztwo może wpłynąć na przyszłość instytucji europejskich?

We wtorek nad ranem belgijscy policjanci wkroczyli do budynku Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS). Budynek mieści się przy Rondzie Schumana w centrum europejskiej dzielnicy Brukseli. Po przekątnej znajduje się główna siedziba Komisji Europejskiej. A z drugiej strony budynek Rady UE, gdzie co trzy miesiące zbierają się przywódcy krajów członkowskich. Czy skandal korupcyjny rozleje się i na te instytucje?

– To może być szczyt góry lodowej – przyznaje „Rzeczpospolitej” Karel Lannoo, dyrektor brukselskiego prestiżowego Centrum na rzecz Europejskich Studiów Politycznych (CEPS).

Policja przeszukała we wtorek także siedzibę Kolegium Europejskiego w Brugii oraz mieszkania prywatne. Poza Mogherini został zatrzymany dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej Stefano Sannino oraz jeszcze jeden Włoch: Cesare Zegretti.

Federica Mogherini gratulowała znakomitego pomysłu Josepowi Borrellowi

Portal Euractiv, który pierwszy ujawnił aferę, podaje, że sprawa dotyczy wydarzeń z lat 2021-2022. EEAS rozpisała wtedy otwarty przetarg na utworzenie europejskiej akademii dyplomatycznej. Mogła w nim uczestniczyć każda wyższa uczelnia w Unii. Uprzywilejowaną i uprzednią informację o tym miało jednak uzyskać Kolegium Europejskie w Brugii. Włoszka Mogherini, w latach 2014-2019 szefowa EEAS, od 2020 r. jest rektorem tej ostatniej uczelni (została w ubiegłym roku wybrana na drugą kadencję).