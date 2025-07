Jak wyglądał konkurs?

Najpierw musiałem napisać esej, jak sobie wyobrażam swoją rolę w Natolinie, a potem odbyła się rozmowa kwalifikacyjna. To było właściwie przesłuchanie, w którym uczestniczył Delors i ówczesny rektor w Brugii Otto von der Gablentz. Nie chodziło oczywiście o sprawdzenie moich kompetencji językowych, ale raczej o zorientowanie się w mojej wiedzy o Europie i w umiejętnościach pracy na uczelni. Szczęśliwie miałem za sobą dwadzieścia lat pracy na uniwersytecie w Gdańsku, zaś funkcja sekretarza do spraw międzynarodowych w Unii Wolności i praca w sejmowych komisjach spraw zagranicznych i integracji europejskiej dały mi dobre rozeznanie w sprawach UE.

Jaki był pana pomysł na Natolin?

Chciałem, aby mogło tu studiować wielu studentów z Europy Środkowej i Wschodniej, ale zarazem nie chciałem dopuścić do sytuacji, że będzie to uczelnia tylko dla tego regionu, bo to by nas sytuowało trochę jakby w drugiej lidze. Studenci z takich krajów jak Polska, Czechy, Węgry, ale też z innych krajów unijnej Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej potrzebowali kontaktów ze studentami ze starych krajów członkowskich. Dlatego chciałem, aby młodzież z naszego regionu trafiała również do Brugii i tam otarła się o europejskie środowisko i zdobyła nowe doświadczenia kulturowe. To wymagało wysiłku, bo kraje wstępujące do Unii były liczebnie mniejsze, a musiałem unikać podejrzenia, że lansuję „swoich”.

Jak to wyglądało w praktyce?

Gdy już byłem rektorem, między lutym a kwietniem każdego roku jeździłem po całej Europie przesłuchiwać kandydatów zarówno do kampusu w Brugii, jak i do Natolina. To samo miał robić mój odpowiednik z Brugii, ale że jemu nie bardzo chciało się zapuszczać na dalekie peryferie Europy, to ja wizytowałem takie kraje jak Estonia czy Czarnogóra.

W Estonii na przykład kandydatów przedstawiało tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przedstawiło mi kiedyś cztery kandydatury, mówiąc, że piątą ministerstwo samo skreśliło, „bo to jakaś teolożka”. Mnie to jednak zaintrygowało. Poprosiłem o rozmowę z nią – dziewczyna wiedziała o Europie i Unii Europejskiej dosłownie wszystko. Spytałem, po co jej Natolin. Ona odparła, że studia teologiczne nauczyły ją pracować ze źródłami i samodzielnie myśleć. A teraz chce się nauczyć Europy najpoważniej jak się da. Przekonała mnie i okazała się jedną z najlepszych studentek.

Pamiętam także przypadek pewnej dziewczyny z Chorwacji. Podczas rozmowy nie zrobiła na mnie szczególnie dobrego wrażenia. W dodatku nagle wpadła w histerię i zaczęła mówić, że ona musi wyjechać. Okazało się, że była świadkiem tego, jak Serbowie wymordowali jej rodzinę, przy czym matkę i siostry zgwałcili… Powiedziałem jej, że wśród studentów będą Serbowie. Stwierdziła, że nie będzie z nimi rozmawiać. Tłumaczyłem jej, że naszą zasadą jest to, iż studenci ze sobą obcują, spędzają wolny czas, piją piwo. Każdy naród ma swoje traumy i pretensje do innych, ale w Natolinie mamy się kolegować. Ona zaczęła mnie błagać. Co miałem zrobić? Wziąłem ją do Natolina z duszą na ramieniu, ale zapowiedziałem, że po pierwszym spięciu z Serbami zostanie odesłana do domu.

Odesłał ją pan pewnie…

Otóż nie. Podczas studiów organizowałem dni narodowe będące prezentacją danego kraju. No i mieliśmy dni bałkańskie. Bałem się, że dojdzie do jakiejś scysji, ale wszystko przebiegło spokojnie. Ta Chorwatka musiała przed końcem roku akademickiego wracać do domu z powodów rodzinnych, więc potem szukałem jej, by przesłać jej dyplom. Co się okazało? Udało się ją znaleźć… w Serbii, bo zaręczyła się z naszym studentem Serbem.