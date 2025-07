Bogusław Chrabota: Upały dołują światowe PKB

Organizacja Pracy szacuje, że stres cieplny zmniejszy w najbliższych latach całkowity potencjalny czas pracy na całym świecie o 2,2%

Ile traci światowa gospodarka?

Co szczególnie ważne, problem wpływu wysokich temperatur na gospodarkę rozkłada się nierównomiernie; gospodarki rozwinięte posiadają większe możliwości adaptacyjne. Kraje rozwijające się radzą sobie gorzej, co musi powodować nasilenie się migracji z tych ostatnich do krajów, które lepiej rozwiązują problem ograniczenia wpływu zmian klimatycznych na ludzką pracę. Analitycy Allianz Trade szacują, że straty PKB wahają się od 0,1 punktu procentowego w Niemczech do nawet 1,4 punktu procentowego w Hiszpanii, 1,2 we Włoszech, 1,1 w Grecji, 0,6 w Rumunii, 0,3 we Francji, przy całkowitych stratach wynoszących 0,5 punktu procentowego w Europie, 0,6 punktu procentowego w USA i 1,0 punktu procentowego w Chinach. Polska do największych ofiar upałów nie należy – możemy się pocieszać. Na razie – warto dodać. Bo przy takim tempie zmian klimatu problem staje się coraz bardziej uniwersalny.