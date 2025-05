Wraz ze wzrostem udziału OZE w miksie energetycznym maleje inercja systemu elektroenergetycznego. Jej spadek prowadzi do wzrostu amplitudy i dynamiki wahań częstotliwości po wystąpieniu zaburzeń w dostawach mocy wynikających ze zmiennego charakteru źródeł, niewielkiej elastyczności odbiorców lub będących efektem awarii. Urządzenia i systemy pracujące w sieciach o niskiej inercji muszą przyczyniać się do jej stabilizacji poprzez mechanizmy ciągłej i szybkiej adaptacji w przypadku wystąpienia odchyleń częstotliwości znamionowej. Nie jest to bynajmniej „mission impossible”.

W przypadku Hiszpanii inercję mają bloki jądrowe, kogeneracyjne i gazowe, ale stanowiły one tylko 22 proc. całej generacji tego feralnego dnia. Najwyraźniej okazało się, że to zbyt mało. Jeszcze w lutym 2025 r. ostrzegał przed zbyt wysokim udziałem OZE i ich niskiej inercyjność hiszpański REE (la Red Eléctrica de España - odpowiednik polskiego PSE), zwracając uwagę, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć po wyłączeniu wszystkich elektrowni jądrowych, co rząd Sancheza planował rozpocząć w 2027 r. W tej sytuacji jest to zupełnie nierealne.

Ostatni blackout to gotowa podpowiedź dla wroga

Niedostateczna inercja systemowa najprawdopodobniej zakłóciła częstotliwość napięcia, która w całej Europie wynosi 50 Hz. Z analizy różnych źródeł w Hiszpanii wynika, że w kilku podsieciach lokalnych zarejestrowano spadek częstotliwości do równo 49 Hz, co oznaczało konieczność natychmiastowego odłączenia tego regionalnego segmentu zasilania od sieci krajowej. To zjawisko zaobserwowano w kilku rozrzuconych geograficznie po Półwyspie Iberyjskim podsieciach, dostarczających energię do tzw. poolu krajowego. Jednoczesne wyłączenie tych dostawców spowodowało dramatyczny niedobór energii (ok. 40 proc.) i kaskadową zapaść całej sieci.

Należy domniemywać, że w tych wyłączonych podsieciach dominującym, a może wręcz jedynym źródłem energii były OZE (słońce i wiatr). Częstotliwość sieci 50Hz jest w nich generowana przez sterowane elektronicznie inwertery DC/AC [zamieniający prąd stały generowany przez OZE na zmienny dostarczany do sieci – red.]. Nie wnikając w (wysoce podejrzane) przyczyny spadku częstotliwości o co najmniej 1 Hz na raz w kilku różnych podsieciach, można jedynie powiedzieć, że zabrakło w nich klasycznego komponentu systemu energetycznego - generatorów, w których zmienny prąd elektryczny powstaje dzięki wirowaniu rotora w statorze (klasyczna prądnica).