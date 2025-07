– Wiem o przynajmniej kilku takich przypadkach. Mam też informację, że organizowane są obrony prac dyplomowych. Również w indywidualnych sprawach wystąpiliśmy do sądu przeciwko uczelni. W większości spraw próbujemy jednak robić to, co do tej pory, tj. mobilizować do działania organy państwa. Jestem w stałym kontakcie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale generalnie pozostałe organy jak nie działały, tak nie działają.

Według danych na 4 lipca podanych nam przez samą uczelnię, w ciągu ostatniego pół roku wydano blisko 1300 dyplomów i przeprowadzono ponad tysiąc obron, a kolejne 520 zaplanowane jest na lipiec.

– Na uczelni działa Komisja ds. dyplomowania, w jej skład wchodzą nauczyciele akademiccy oraz dyrektorzy instytutów reprezentujący wszystkie kierunki studiów prowadzonych w uczelni – wskazuje Magdalena Stryja. – Komisja czuwa nad kompletnością dokumentacji i prawidłowością wszystkich niezbędnych elementów dla zgodnego z przepisami prawa dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego – dodaje.