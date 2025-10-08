Przepisy o zawodzie pielęgniarki i położonej: muszą dbać o bezpieczeństwo pacjentów i udzielić pierwszej pomocy

Zupełnie inaczej Sąd Najwyższy spojrzał na wątek Anny W. i kwestię jej udziału w całym zdarzeniu. Ona – podobnie jak jej koleżanka po fachu – również obwiniona została o popełnienie przewinienia zawodowego, z mocy przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

A te stanowią, że mają one wykonywać zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, muszą również udzielić pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

SN nie zgodził się ze stanowiskiem, jakoby Anna W. była biernym świadkiem ataku, w żaden sposób nie reagującym na krzywdę pacjenta. Uznał, że rację miał obrońca obwinionej, podnosząc, że sąd pielęgniarski w żaden sposób nie uwzględnił wyroku sądu pracy, który orzekł, że Anna W. powinna wrócić do zawodowego życia. SN zaznaczył wyraźnie, że pierwszy z sądów nie był oczywiście związany ustaleniami tego drugiego, ale powinien uważnie przyjrzeć się przedstawionym przez niego argumentom. Zwłaszcza, jeśli sporne kwestie mogą mieć niebagatelny wpływ na wymiar kary – bo Anna W. została zawieszona na trzy lata.

Sąd Najwyższy o pielęgniarce będącej świadkiem ataku: próbowała interweniować

Wyjaśniając szczegóły obu rozstrzygnięć, SN wskazał, że sąd pracy nie przyjął wersji o bierności Anny W. – uznał, że „wychylała się zza rogu” i obserwowała leżącego już na ziemi podopiecznego, zainteresowała się jego losem, a także chciała powstrzymać Sewerynę M. – W pewnym momencie podeszła do niej, pochylonej nad pacjentem, i złapała ją za ramię; próbowała, choć może w sposób delikatny, ją uspokoić – tłumaczył sędzia Motuk.

Ponadto sędzia zauważył, że sąd pracy słusznie dostrzegł różnicę w kwestii kary wymierzonej Annie W. i tej, jaką otrzymała osoba w momencie ataku obsługująca monitoring, a zatem również będąca świadkiem zdarzenia. – Pomimo tego nie podjęła ona żadnych czynności: nie wezwała grupy interwencyjnej, uprawnionej do użycia środków przymusu bezpośredniego w stosunku do pacjenta, a później nikogo nie poinformowała o tych zdarzeniach – zaznaczył sędzia. Uznał, że tym samym dopuściła się ona takiego samego zaniechania jak Anna W., przy czym pierwsza z nich została ukarana upomnieniem, a druga – kilkuletnim zakazem wykonywania zawodu. I właśnie w takim podejściu sąd pracy dopatrzył się „rażącej dysproporcji”.