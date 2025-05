Wiceminister zdrowia uważa, że ustawa o bezpieczeństwie pracowników medycznych nie rozwiąże wszystkich problemów

Po zabójstwie w Krakowie pojawiały się też m.in. postulaty o zamontowanie bramek, które wykrywałyby niebezpieczne przedmioty wnoszone do szpitali czy na SOR-y. Emocje w kwestii bezpieczeństwa studził w poniedziałek w Radiu RMF24 wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. – Jako minister chciałbym odpowiedzieć: napiszemy ustawę o bezpieczeństwie pracowników medycznych, i od tej pory będzie ono zapewnione. Ale wiem jako lekarz, że jest to niemożliwe – przyznał wiceszef resortu.

Powołując się na swoje zawodowe doświadczenie, podkreślił, że sytuacje na SOR-ze czy w pogotowiu są zbyt dynamiczne i trudne do przewidzenia, aby problem mogły rozwiązać działania jednego ministerstwa oraz zapisy jednego dokumentu. Wiceminister zapewnił jednak, że „propozycje będą”, jednak – jak wynika z jego wypowiedzi – uważa on, iż należy się też skupić na przyczynach agresji, dotykającej medyków.

Co jest przyczyną agresji pacjentów wobec lekarzy? Problemem alkohol i bezkarność

A podłoża przemocy szukać należy choćby w łatwym nocnym dostępie do alkoholu, który potęguje niebezpieczne zachowania. – Agresja, spotęgowana alkoholem i poczuciem bezkarności, prowokuje do tego, żeby „wyżyć się” na personelu medycznym – zauważył Wojciech Konieczny. Polityk krytycznie odniósł się do braku jednoznacznego poparcia dla zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, bo w gminach, które wprowadziły nocną prohibicję – jak podał – liczba aktów agresji na SOR-ach spadła o 30–40 procent.

Zwrócił jednak uwagę, że do śmiertelnego ataku na lekarza w Krakowie doszło w poradni – a w skali kraju podobnych budynków, z wieloma wyjściami, przez które wchodzą i wychodzą tysiące ludzi, jest bardzo dużo. Odnosząc się do postulatu postawienia bramek na szpitalach i SOR-ach, zauważył, że sprzęt musiałby działać całą dobę – i być obsługiwany przez ochronę z dostępem do broni. Polityk uznał to za trudne do wykonania w praktyce, ze względu na liczbę tych szpitali i oddziałów ratunkowych, które w założeniach nie są budowane „jako twierdze z jednym ciasnym wejściem”.

Wiceminister ocenił jednocześnie, że rozwiązaniem, o którym można rozmawiać, są kamery na korytarzach.