Nowa lista szczepień z refundacją w aptekach od 25 sierpnia

Opublikowane w środę (20 sierpnia) obwieszczenie ministra zdrowia rozszerza katalog szczepień ochronnych dla osób dorosłych, które można wykonać w aptece na NFZ. Takie usługi świadczy jedna dziesiąta aptek ogólnodostępnych w Polsce.

Publikacja: 20.08.2025 18:47

Szczepienia ochronne w całości lub w części finansowane ze środków publicznych można prowadzić jedynie w aptekach, które podpisały z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie szczepień. Według danych NFZ na dzień 12 sierpnia 2025 r. takich aptek jest w Polsce 1534.

Foto: Adobe Stock

Dominika Pietrzyk

Od 14 lutego 2025 r. farmaceuci mogą szczepić osoby, które ukończyły 18. rok życia przeciwko wszystkim 26 chorobom zakaźnym, które wpisano do kalendarza szczepień. Mogą też wystawiać refundowane recepty farmaceutyczne na szczepionki. Dotychczas w aptece z pełnym lub częściowym finansowaniem ze środków publicznych szczepiono przeciw grypie, covid-19 i pneumokokom. Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra zdrowia od 25 sierpnia do grupy tej dołączy kolejne osiem szczepień: przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM); błonicy, tężcowi i krztuścowi; ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV); półpaścowi; odrze, śwince i różyczce; ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu; wirusowi zapalenia wątroby typu A lub wirusowi zapalenia wątroby typu B oraz przeciw zakażeniom wirusem RSV. To szczepienia przeznaczone dla osób po ukończeniu 18. roku życia.

– Obwieszczenie, które weszło w życie, dopełnia świadczenie szczepienia w aptece. Powoduje, że w przypadku takich chorób jak np. krztusiec. wszyscy dorośli pacjenci, którym przysługuje bezpłatne szczepienie – mówię tu o osobach po 65. roku życia – mają dostęp do całkowicie bezpłatnej usługi w aptece. To jest świadczenie adresowane do 10 mln seniorów – tłumaczy Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jak uzupełnia, pacjent uprawniony do szczepienia na NFZ, które można wykonywać w aptece, nie musi mieć recepty od lekarza; wszystko załatwi w jednym miejscu – otrzyma receptę i zaszczepi się w aptece.

Szczepienia prowadzi co dziesiąta apteka w Polsce

Szczepienia ochronne w całości lub w części finansowane ze środków publicznych można prowadzić jedynie w aptekach, które podpisały z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie szczepień. Według danych NFZ na dzień 12 sierpnia 2025 r. takich aptek jest w Polsce 1534. To około jedna dziesiąta z 11 178 aktywnych aptek ogólnodostępnych w kraju (dane z Rejestru Aptek na dzień 20 sierpnia 2025 r.).

Dostęp do szczepień w aptekach różni się w zależności od regionu. W województwie śląskim umowy na wykonywanie szczepień podpisało z NFZ najwięcej, bo 270 aptek. Na drugim miejscu znajduje się województwo mazowieckie, gdzie szczepienie z refundacją jest możliwe w 227 aptekach, a na trzecim – Wielkopolska, gdzie wykonuje się je w 218 aptekach. Dla porównania w województwie pomorskim szczepienie na NFZ oferuje tylko 13 aptek, a w świętokrzyskim – 20.

– Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia to nie są umowy łatwe do zawarcia. Na ich mocy farmaceuci stają się świadczeniodawcami tak jak lekarze – komentuje Marek Tomków. Dodaje jednak, że po rozszerzeniu listy szczepień, które można wykonywać w aptece z refundacją, liczba aptek, które oferują takie świadczenie, powinna wzrosnąć. – W ofercie pojawiły się szczepienia całoroczne, co powoduje, że apteki mogą pracować przez 12 miesięcy, nie tylko przez krótki sezon covidowy lub 6 miesięcy sezonu grypowego – wskazuje prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Źródło: rp.pl

