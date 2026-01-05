Po ataku amerykańskich sił zbrojnych na Wenezuelę w celu obalenia prezydenta Nicolása Maduro, napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Kolumbią znacznie wzrosło. Donald Trump, podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, zagroził, że podejmie podobną akcję wojskową przeciwko Kolumbii, wskazując, że kraj ten jest „bardzo chory” i „rządzony przez chorego człowieka, który produkuje kokainę i sprzedaje ją do Stanów Zjednoczonych”.

Gustavo Petro stanowczo odrzucił oskarżenia, twierdząc, że nie ma nic wspólnego z handlem narkotykami. Prezydent Kolumbii stwierdził na platformie X: „Trump mówi bez wiedzy. Przestańcie mnie oczerniać”. Podkreślił, że w przypadku amerykańskiej interwencji militarnej, kolumbijscy rolnicy staną się „tysiącami partyzantów w górach”, a jeżeli zatrzymanie prezydenta, który cieszy się dużym szacunkiem w kraju, dojdzie do skutku, obudzi się „jaguar ludu”.

Gustavo Petro: od partyzanta do prezydenta Kolumbii

Petro, były bojownik lewicowej grupy partyzanckiej M-19, która złożyła broń w latach 90., wielokrotnie podkreślał, że nigdy więcej nie dotknie broni, chyba że będzie chodziło o obronę ojczyzny. „Przysięgłem, że już nigdy nie wezmę broni do ręki... ale dla ojczyzny wezmę broń ponownie” – zadeklarował.