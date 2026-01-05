Aktualizacja: 05.01.2026 22:17 Publikacja: 05.01.2026 21:29
Gustavo Petro
Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez
Po ataku amerykańskich sił zbrojnych na Wenezuelę w celu obalenia prezydenta Nicolása Maduro, napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Kolumbią znacznie wzrosło. Donald Trump, podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, zagroził, że podejmie podobną akcję wojskową przeciwko Kolumbii, wskazując, że kraj ten jest „bardzo chory” i „rządzony przez chorego człowieka, który produkuje kokainę i sprzedaje ją do Stanów Zjednoczonych”.
Czytaj więcej
Po zatrzymaniu prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro przez siły USA administracja Donalda Trumpa w...
Gustavo Petro stanowczo odrzucił oskarżenia, twierdząc, że nie ma nic wspólnego z handlem narkotykami. Prezydent Kolumbii stwierdził na platformie X: „Trump mówi bez wiedzy. Przestańcie mnie oczerniać”. Podkreślił, że w przypadku amerykańskiej interwencji militarnej, kolumbijscy rolnicy staną się „tysiącami partyzantów w górach”, a jeżeli zatrzymanie prezydenta, który cieszy się dużym szacunkiem w kraju, dojdzie do skutku, obudzi się „jaguar ludu”.
Petro, były bojownik lewicowej grupy partyzanckiej M-19, która złożyła broń w latach 90., wielokrotnie podkreślał, że nigdy więcej nie dotknie broni, chyba że będzie chodziło o obronę ojczyzny. „Przysięgłem, że już nigdy nie wezmę broni do ręki... ale dla ojczyzny wezmę broń ponownie” – zadeklarował.
Po tych kontrowersyjnych słowach kolumbijski minister obrony Pedro Arnulfo Sánchez ogłosił wzmocnienie ochrony prezydenta. Większość kolumbijskich polityków, zarówno z prawej, jak i z lewej strony sceny politycznej, odrzuca groźby militarnego ataku ze strony USA.
Czytaj więcej
Obalony przywódca Wenezueli Nicolás Maduro stanął w poniedziałek przed federalnym sądem w Nowym J...
W odpowiedzi na krytykę Petro w sierpniu 2025 roku USA cofnęły mu wizę, a miesiąc później nałożyły sankcje finansowe na niego, jego żonę oraz kilku najbliższych współpracowników. W tym samym czasie amerykańskie siły zbrojne wzmacniały swoją obecność wojskową w regionie Karaibów, prowadząc operacje przeciwko podejrzanym łodziom narkotykowym, a także przeprowadzając ataki na statki wschodniego Pacyfiku u wybrzeży Kolumbii.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Obalony przywódca Wenezueli Nicolás Maduro stanął w poniedziałek przed federalnym sądem w Nowym Jorku, gdzie usł...
Po rozprawie z Nicolasem Maduro prezydent Trump zaczął straszyć przywódców z Teheranu, kolejnego państwa liczące...
Po zatrzymaniu prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro przez siły USA administracja Donalda Trumpa wystosowała ostr...
Władze Grenlandii oraz rząd Danii stanowczo odrzuciły kolejne wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa sugerując...
Rosyjscy analitycy uważają, że amerykańska operacja w Caracas nie byłaby możliwa bez pomocy spiskowców wewnątrz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas