Reklama
Rozwiń
Reklama

Izby porodowe w miejsce likwidowanych porodówek. Co z bezpieczeństwem pacjentek i noworodków?

Resort zdrowia opublikował raport z konsultacji projektu rozporządzenia, umożliwiającego tworzenie izb porodowych w miejsce likwidowanych oddziałów położniczo-ginekologicznych. Według dokumentu, ministerstwo nie planuje dodatkowego finansowania dla nierentownych porodówek – pisze Rynek Zdrowia, zaznaczając, że pojawiły się pytania o bezpieczeństwo pacjentek i noworodków, a także o odpowiedzialność personelu izb.

Publikacja: 24.12.2025 16:13

Gabinet zabiegowy na oddziale ginekologiczno-położniczym polskiego szpitala (fot. ilustracyjna)

Gabinet zabiegowy na oddziale ginekologiczno-położniczym polskiego szpitala (fot. ilustracyjna)

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Jakub Czermiński

Chodzi o rozporządzenie minister zdrowia, zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które ma zapewnić dostęp do świadczenia „Opieka nad kobietą w ciąży lub kobietą rodzącą realizowana przez położną” u świadczeniodawców posiadających izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy (SOR), położonych w odległości przekraczającej 25 kilometrów od najbliższego szpitala udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu położnictwa i ginekologii w trybie hospitalizacji.

Rozporządzenie ma być odpowiedzią na postulaty w sprawie wsparcia oddziałów położniczo-ginekologicznych, których likwidacja mogłaby grozić bezpieczeństwu rodzących i noworodków. Postulaty takie zgłaszał m.in. szpital w Lesku – tamtejszy oddział położniczo-ginekologiczny, obecnie zawieszony, jest nazywany „ostatnią porodówką w Bieszczadach”.

Czytaj więcej

Ministerstwo nadal pracuje nad planem oddłużenia szpitali
Zdrowie
Miał być „oddech” dla zadłużonych szpitali. Co dalej z reformą?

Uwagi do rozporządzenia i odpowiedzi resortu

„Kształt rozporządzenia przesądza o tym, że Ministerstwo Zdrowia nie zamierza dokładać ekstra pieniędzy do nierentownych oddziałów położniczo-ginekologicznych, czyli takich, w których rodzi się mniej niż ok. 300 dzieci rocznie. Tak jest w Lesku, ale podobna sytuacja dotyczy wielu innych porodówek” – pisze Rynek Zdrowia. – Tam, gdzie brakuje porodówki, w SOR lub izbie przyjęć będzie dyżurowała położna. Odbierze poród lub zdecyduje o przewiezieniu ciężarnej, także z pomocą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, do specjalistycznego oddziału – powiedział portalowi wiceminister Tomasz Maciejewski.

W ramach przyspieszonych konsultacji do projektu rozporządzenia wniesiono ponad 120 uwag. Jak podał Rynek Zdrowia, położne z oddziału w Lesku zwracały uwagę na miejscowość Wetlina, oddaloną od Leska o prawie 50 km. Po likwidacji oddziału położniczo-ginekologicznego dotarcie do najbliższego takiego oddziału z Wetliny będzie ich zdaniem wymagało pokonania dodatkowych 40 kilometrów. W uwagach do projektu zaznaczono w związku z tym, że w praktyce czas dotarcia pacjentki i noworodka do pełnej opieki medycznej wydłuży się o co najmniej dwie godziny. – Należy również wskazać, że czas dojazdu karetki typu „N” (stacjonującej w Rzeszowie) do Leska wynosi średnio około dwóch godzin, co w sytuacji zagrożenia życia noworodka praktycznie uniemożliwia skuteczne udzielenie pomocy – zaznaczyły cytowane przez Rynek Zdrowia położne.

Reklama
Reklama

Część uwag do rozporządzenia zawierała ocenę, że SOR-y nie spełniają warunków wymaganych do zapewnienia godnego, bezpiecznego i zgodnego ze standardami prowadzenia porodu. Resort odparł, że projekt nie zakłada przyjmowania porodów w szpitalu bez oddziału położniczo-ginekologicznego, lecz zabezpieczenie rodzącej i noworodka w sytuacji dokonania się porodu w takim szpitalu.

Czytaj więcej

Ministersto Zdrowia zapowiedziało kontrole oddziałów ginekologiczno-położniczych
Zdrowie
Śmierć po cesarce. Ministerstwo zapowiada kontrole oddziałów ginekologiczno-położniczych

Jak podał Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało na uwagę Polskiego Towarzystwa Położnych (podobną przedstawiła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) dotyczącą wątpliwości co do obecności tylko jednej położnej na dyżurze w izbie porodowej.

Czytaj więcej: Ekstra pieniędzy nie będzie. W miejsce porodówek: izby bez lekarza. Co w razie powikłań?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Rynek Zdrowia

Zdrowie szpitale szpital położniczy
Narządy transportuje się w jałowych workach w specjalnej lodówce.
Ochrona zdrowia
Na ratunek z sercem. Jak działa polski system transplantacji organów
Zdrowie żołnierza fundamentem bezpieczeństwa państwa
Ochrona zdrowia
Zdrowie żołnierza fundamentem bezpieczeństwa państwa
Obecnie jest 117 Centrów Zdrowia Psychicznego. Obszar ich działania to ok. 52 proc. terytorium kraju
Ochrona zdrowia
Złoty biznes na pilotażu w psychiatrii. Śledztwo „Rzeczpospolitej” o nadużyciach w CZP
Wielka diagnoza polskiego POZ. Badanie Centrum Medycznego CMP wskazuje luki między świadomością a po
Materiał Promocyjny
Wielka diagnoza polskiego POZ. Badanie Centrum Medycznego CMP wskazuje luki między świadomością a potrzebami pacjentów
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Wojciech Wiśniewski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich
Ochrona zdrowia
Oddolna prywatyzacja i zamykanie szpitali to realny scenariusz na kolejne lata
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama