NFZ przedstawił sprawozdanie z działalności za III kwartał 2025 r. Wynika z niego, że z końcem września najdłużej na wizytę musieli czekać pacjenci wymagający wizyty u neurochirurga, hematologa, endokrynologa czy w poradni chorób naczyń.

Długie kolejki do poradni. Ile trzeba czekać na wizytę u specjalisty?

Chociaż w porównaniu z sytuacją sprzed roku kolejki do niektórych poradni nieco zmalały, to wciąż czas oczekiwania na wizyty u specjalistów jest długi. Portal Rynek Zdrowia podsumował dane opublikowane przez NFZ. Najwięcej pacjentów oczekiwało na pilne przyjęcie do:

dziennych ośrodków i zakładów rehabilitacji leczniczej – 75 138 osób

poradni chirurgii urazowo-ortopedycznych - 73 358 osób

poradni neurologicznych - 71 318 osób

poradni kardiologicznych - 46 954 osób

poradni okulistycznych - 44 730 osób

W każdym z tych przypadków na koniec września 2025 r. oczekujących pacjentów było więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Jeśli chodzi o wizyty w standardowym trybie – w niektórych poradniach liczba pacjentów czekających w kolejce nieco się zmniejszyła, ale i tak była bardzo duża. Najwięcej osób czekało do poradni: