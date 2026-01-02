Aktualizacja: 02.01.2026 15:13 Publikacja: 02.01.2026 13:45
Długie kolejki do lekarzy specjalistów. Do tych poradni przybyło pilnych pacjentów
NFZ przedstawił sprawozdanie z działalności za III kwartał 2025 r. Wynika z niego, że z końcem września najdłużej na wizytę musieli czekać pacjenci wymagający wizyty u neurochirurga, hematologa, endokrynologa czy w poradni chorób naczyń.
Chociaż w porównaniu z sytuacją sprzed roku kolejki do niektórych poradni nieco zmalały, to wciąż czas oczekiwania na wizyty u specjalistów jest długi. Portal Rynek Zdrowia podsumował dane opublikowane przez NFZ. Najwięcej pacjentów oczekiwało na pilne przyjęcie do:
W każdym z tych przypadków na koniec września 2025 r. oczekujących pacjentów było więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Jeśli chodzi o wizyty w standardowym trybie – w niektórych poradniach liczba pacjentów czekających w kolejce nieco się zmniejszyła, ale i tak była bardzo duża. Najwięcej osób czekało do poradni:
Podano również, jak liczba pacjentów przełożyła się na przeciętny okres oczekiwania na wizytę. W przypadku pacjentów stabilnych najdłużej trzeba było czekać do poradni:
Jeśli chodzi o okulistę było to 80 dni, a do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej – 55 dni. Natomiast w pilnych przypadkach mediana średniego rzeczywistego czasu oczekiwania wyniosła:
