Z tego artykułu się dowiesz: Jaki wpływ mają konopie indyjskie na objawy choroby afektywnej dwubiegunowej?

Dlaczego konopie mogą działać inaczej na osoby zdrowe w porównaniu do chorych na ChAD?

Jakie są potencjalne korzyści poznawcze wynikające z umiarkowanego używania konopi u osób z ChAD?

Jakie mechanizmy biologiczne mogą tłumaczyć wpływ konopi na funkcje poznawcze?

Jakie powinny być kierunki przyszłych badań nad wpływem konopi na osoby z chorobą afektywną dwubiegunową?

„Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) zmagają się z trudną, trwającą całe życie chorobą, która powoduje u nich regularne przechodzenie od manii do epizodów depresyjnych, co poważnie zakłóca ich życie i prawdopodobnie przyczynia się do 1/3 prób samobójczych, skracając oczekiwaną długość życia nawet o 20 lat, a także negatywnie wpływając na ich życie, życie ich przyjaciół i rodziny” – wyjaśnia Jared W. Young z University of California San Diego i VA San Diego Healthcare System, jeden ze współautorów badania, cytowany przez portal PsyPost.

Chorzy na ChAD często zmagają się także z deficytami w zachowaniach ukierunkowanych na cel, takich jak podejmowanie decyzji i kontrola hamująca. Te zaburzenia poznawcze mogą prowadzić do impulsywnych działań i angażowania się w zachowania ryzykowne. Nie od dziś wiadomo, że znaczna grupa tych pacjentów przyznaje się do regularnego używania konopi indyjskich. Chorzy deklarują, że robią to w ramach samoleczenia. Twierdzą, że konopie pomagają im łagodzić objawy takie jak natłok myśli czy nadpobudliwość. Statystyki przytoczone na łamach „Translational Psychiatry” mówią o 70 proc. chorych w porównaniu do 26 proc. w populacji ogólnej.

Lekarze patrzą na ten wysoki wskaźnik z niepokojem. Przewlekłe używanie konopi indyjskich u osób zdrowych jest bowiem powiązane z pogorszeniem funkcji poznawczych (gorszą pamięcią, obniżoną koncentracją i trudnościami w podejmowaniu decyzji). Celem badania, którego wyniki opublikowano niedawno w „Translational Psychiatry” było sprawdzenie, czy te negatywne skutki dotyczą również chorych na ChAD. Jego autorzy zaznaczają, że z przeprowadzonego przez nich przeglądu publikacji wynika, że już wcześniej istniały dwa badania wskazujące na powiązania między używaniem konopi przez chorych a poprawą funkcji poznawczych.