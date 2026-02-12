Chodzi o cechę osobowości zwaną neurotycznością. To jedna z pięciu podstawowych cech opisujących osobowość człowieka według modelu w koncepcji Paula Costy i Roberta R. McCrae, nazywanego Wielką Piątką. Osoby z wysokim poziomem neurotyczności mają skłonność do zamartwiania się, silniej reagują na stres i częściej doświadczają negatywnych emocji. Od dawna wiadomo, że przeciętnie czują się gorzej niż osoby o niskim poziomie tej cechy. Pytanie brzmiało: dlaczego tak się dzieje w zwykłym, codziennym życiu?