Nowe badanie: to może tłumaczyć, czemu niektórzy gorzej znoszą codzienny stres

Dlaczego niektórzy ludzie częściej czują złość, lęk albo przygnębienie, nawet jeśli ich życie z zewnątrz nie wygląda na szczególnie trudne? Nowe badanie pokazuje, że klucz może tkwić w tym, jak takie osoby zauważają i interpretują codzienne wydarzenia.

Publikacja: 12.02.2026 12:44

Dlaczego niektórzy widzą świat w ciemniejszych barwach? Naukowcy wyjaśniają mechanizm neurotyczności

Dlaczego niektórzy widzą świat w ciemniejszych barwach? Naukowcy wyjaśniają mechanizm neurotyczności

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego niektórzy ludzie częściej odczuwają negatywne emocje, mimo niekoniecznie trudnych warunków życiowych?
  • Jak neurotyczność wpływa na postrzeganie i interpretację codziennych wydarzeń?
  • W jaki sposób badanie wyjaśnia różnice w percepcji negatywnych wydarzeń przez osoby o różnym poziomie neurotyczności?
  • Czy osoby wysoko neurotyczne są mniej wrażliwe na pozytywne wydarzenia?
Pozostało jeszcze 89% artykułu

Chodzi o cechę osobowości zwaną neurotycznością. To jedna z pięciu podstawowych cech opisujących osobowość człowieka według modelu w koncepcji Paula Costy i Roberta R. McCrae, nazywanego Wielką Piątką. Osoby z wysokim poziomem neurotyczności mają skłonność do zamartwiania się, silniej reagują na stres i częściej doświadczają negatywnych emocji. Od dawna wiadomo, że przeciętnie czują się gorzej niż osoby o niskim poziomie tej cechy. Pytanie brzmiało: dlaczego tak się dzieje w zwykłym, codziennym życiu?

Pozostało jeszcze 85% artykułu

