Z tego artykułu się dowiesz: Jakie efekty może przynieść jednorazowe podanie dimetylotryptaminy (DMT) w leczeniu ciężkiej depresji?

W jaki sposób przeprowadzono badanie kliniczne dotyczące skuteczności DMT w depresji lekoopornej?

Jakie wyniki osiągnięto w grupie badawczej w porównaniu z grupą placebo?

W jaki sposób DMT różni się czasem działania i intensywnością od innych psychodelików, takich jak psylocybina?

W badaniu wzięły udział 34 osoby z umiarkowaną lub ciężką depresją lekooporną, czyli taką, która nie ustąpiła mimo zastosowania co najmniej dwóch różnych leków przeciwdepresyjnych. Szacuje się, że na świecie z taką postacią choroby zmaga się około 100 mln osób, a połowa z nich ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności.

Leczenie depresji. Naukowcy sprawdzili skuteczność dimetylotryptaminy

Połowie uczestników podano dożylnie pojedynczą dawkę 21,5 mg dimetylotryptaminy (DMT) w 10-minutowej infuzji. Pozostali otrzymali placebo w identyczny sposób. Wszyscy badani równolegle uczestniczyli w psychoterapii oraz byli poddawani regularnym ocenom klinicznym.

Pacjenci, którzy otrzymali DMT, odnotowali istotną poprawę w standardowych skalach oceny depresji w porównaniu z grupą placebo. Efekt przeciwdepresyjny utrzymywał się od trzech do sześciu miesięcy.

– Mamy do czynienia z natychmiastowym efektem przeciwdepresyjnym, który utrzymuje się przez trzy miesiące. To ekscytujące, ponieważ mówimy o jednej sesji z lekiem, połączonej z psychologicznym wsparciem – powiedział dr David Erritzoe, psychiatra z Imperial College London i główny autor projektu.