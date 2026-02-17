Naukowcy odkryli, że pojedyncza dawka DMT – psychoaktywnego składnika ayahuaski – miała „znaczący i trwały” efekt w leczeniu depresji
W badaniu wzięły udział 34 osoby z umiarkowaną lub ciężką depresją lekooporną, czyli taką, która nie ustąpiła mimo zastosowania co najmniej dwóch różnych leków przeciwdepresyjnych. Szacuje się, że na świecie z taką postacią choroby zmaga się około 100 mln osób, a połowa z nich ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności.
Połowie uczestników podano dożylnie pojedynczą dawkę 21,5 mg dimetylotryptaminy (DMT) w 10-minutowej infuzji. Pozostali otrzymali placebo w identyczny sposób. Wszyscy badani równolegle uczestniczyli w psychoterapii oraz byli poddawani regularnym ocenom klinicznym.
Pacjenci, którzy otrzymali DMT, odnotowali istotną poprawę w standardowych skalach oceny depresji w porównaniu z grupą placebo. Efekt przeciwdepresyjny utrzymywał się od trzech do sześciu miesięcy.
– Mamy do czynienia z natychmiastowym efektem przeciwdepresyjnym, który utrzymuje się przez trzy miesiące. To ekscytujące, ponieważ mówimy o jednej sesji z lekiem, połączonej z psychologicznym wsparciem – powiedział dr David Erritzoe, psychiatra z Imperial College London i główny autor projektu.
Dimetylotryptamina (DMT) jest substancją psychoaktywną występującą m.in. w wywarach ayahuasca, używanych w rytuałach szamańskich w Ameryce Południowej. Wywołuje intensywne, często mistyczne doświadczenia halucynacyjne, zmieniające percepcję czasu i przestrzeni oraz poczucie „ja”.
W dawkach stosowanych w badaniu działanie DMT trwa około 25 minut – znacznie krócej niż w przypadku psylocybiny (aktywnego składnika tzw. „magicznych grzybów”), której efekt utrzymuje się kilka godzin. Krótszy czas działania może ułatwić organizację terapii w warunkach klinicznych, choć intensywność doświadczenia bywa większa i wymaga odpowiedniego wsparcia terapeutycznego.
Naukowcy podkreślają, że kluczowe znaczenie ma połączenie substancji z psychoterapią. Psychodeliki mogą wzmacniać efekty terapii, pomagając pacjentom wyjść z utrwalonych, nieadaptacyjnych schematów myślenia. Dr Erritzoe porównuje ten efekt do „wstrząśnięcia śniegiem na górskim zboczu” – wygładzenia wzniesień i dolin, co ułatwia wytyczanie nowych ścieżek poznawczych i emocjonalnych.
W drugim etapie badania wszyscy uczestnicy otrzymali DMT wraz z terapią. Nie stwierdzono jednak dodatkowych korzyści u osób, które łącznie przyjęły dwie dawki, co sugeruje, że pojedyncza sesja może być wystarczająca.
Wcześniejsze pozytywne wyniki badań nad psylocybiną rozbudziły nadzieje na jej rejestrację w leczeniu depresji jeszcze w tym roku. Dr James Rucker z King’s College London, który uczestniczył w badaniach nad psylocybiną, zwraca uwagę na wyzwania związane z wdrażaniem takich terapii w warunkach ograniczeń finansowych i społecznej stygmatyzacji substancji psychoaktywnych.
