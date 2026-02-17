Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Szybka metoda leczenia depresji? Naukowcy opublikowali obiecujące wyniki badań

Jednorazowe podanie silnego psychodeliku dimetylotryptaminy (DMT) w połączeniu z psychoterapią może przynieść szybkie i utrzymujące się miesiącami złagodzenie objawów ciężkiej depresji – wynika z badania klinicznego opublikowanego w „Nature Medicine”.

Publikacja: 17.02.2026 14:03

Naukowcy odkryli, że pojedyncza dawka DMT – psychoaktywnego składnika ayahuaski – miała „znaczący i

Naukowcy odkryli, że pojedyncza dawka DMT – psychoaktywnego składnika ayahuaski – miała „znaczący i trwały” efekt w leczeniu depresji

Foto: AdobeStock

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie efekty może przynieść jednorazowe podanie dimetylotryptaminy (DMT) w leczeniu ciężkiej depresji?
  • W jaki sposób przeprowadzono badanie kliniczne dotyczące skuteczności DMT w depresji lekoopornej?
  • Jakie wyniki osiągnięto w grupie badawczej w porównaniu z grupą placebo?
  • W jaki sposób DMT różni się czasem działania i intensywnością od innych psychodelików, takich jak psylocybina?

W badaniu wzięły udział 34 osoby z umiarkowaną lub ciężką depresją lekooporną, czyli taką, która nie ustąpiła mimo zastosowania co najmniej dwóch różnych leków przeciwdepresyjnych. Szacuje się, że na świecie z taką postacią choroby zmaga się około 100 mln osób, a połowa z nich ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności.

Leczenie depresji. Naukowcy sprawdzili skuteczność dimetylotryptaminy

Połowie uczestników podano dożylnie pojedynczą dawkę 21,5 mg dimetylotryptaminy (DMT) w 10-minutowej infuzji. Pozostali otrzymali placebo w identyczny sposób. Wszyscy badani równolegle uczestniczyli w psychoterapii oraz byli poddawani regularnym ocenom klinicznym.

Pacjenci, którzy otrzymali DMT, odnotowali istotną poprawę w standardowych skalach oceny depresji w porównaniu z grupą placebo. Efekt przeciwdepresyjny utrzymywał się od trzech do sześciu miesięcy.

– Mamy do czynienia z natychmiastowym efektem przeciwdepresyjnym, który utrzymuje się przez trzy miesiące. To ekscytujące, ponieważ mówimy o jednej sesji z lekiem, połączonej z psychologicznym wsparciem – powiedział dr David Erritzoe, psychiatra z Imperial College London i główny autor projektu.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zdarza się, że kobiety odstawiają antydepresanty po zajściu w ciążę.
Zdrowie
Antydepresanty w ciąży? Nowe badanie pokazało, jak należy podchodzić do ich przyjmowania

Czym jest DMT i jak działa? 

Dimetylotryptamina (DMT) jest substancją psychoaktywną występującą m.in. w wywarach ayahuasca, używanych w rytuałach szamańskich w Ameryce Południowej. Wywołuje intensywne, często mistyczne doświadczenia halucynacyjne, zmieniające percepcję czasu i przestrzeni oraz poczucie „ja”.

W dawkach stosowanych w badaniu działanie DMT trwa około 25 minut – znacznie krócej niż w przypadku psylocybiny (aktywnego składnika tzw. „magicznych grzybów”), której efekt utrzymuje się kilka godzin. Krótszy czas działania może ułatwić organizację terapii w warunkach klinicznych, choć intensywność doświadczenia bywa większa i wymaga odpowiedniego wsparcia terapeutycznego.

Czytaj więcej

Badanie dotyczyło związku między sposobem spędzania czasu a ryzykiem depresji.
Psychologia
Nie chcesz mieć depresji? Naukowcy z Holandii mówią wprost: wyłącz telewizor i zrób tę jedną rzecz

Psychodeliki w psychiatrii. DMT może pomóc milionom chorych na depresję

Naukowcy podkreślają, że kluczowe znaczenie ma połączenie substancji z psychoterapią. Psychodeliki mogą wzmacniać efekty terapii, pomagając pacjentom wyjść z utrwalonych, nieadaptacyjnych schematów myślenia. Dr Erritzoe porównuje ten efekt do „wstrząśnięcia śniegiem na górskim zboczu” – wygładzenia wzniesień i dolin, co ułatwia wytyczanie nowych ścieżek poznawczych i emocjonalnych.

W drugim etapie badania wszyscy uczestnicy otrzymali DMT wraz z terapią. Nie stwierdzono jednak dodatkowych korzyści u osób, które łącznie przyjęły dwie dawki, co sugeruje, że pojedyncza sesja może być wystarczająca.

Reklama
Reklama

Wcześniejsze pozytywne wyniki badań nad psylocybiną rozbudziły nadzieje na jej rejestrację w leczeniu depresji jeszcze w tym roku. Dr James Rucker z King’s College London, który uczestniczył w badaniach nad psylocybiną, zwraca uwagę na wyzwania związane z wdrażaniem takich terapii w warunkach ograniczeń finansowych i społecznej stygmatyzacji substancji psychoaktywnych.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby Depresja
Mężczyźni z brodą bardziej podobają się starszym kobietom, wynika z najnowszych badań
Psychologia
Dlaczego mężczyźni z brodą podobają się starszym kobietom? Ustalenia polskich badaczy
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Pułapka dwóch godzin dziennie. Im więcej mediów społecznościowych, tym większa samotność?
Psychologia
Pułapka dwóch godzin dziennie. Im więcej mediów społecznościowych, tym większa samotność?
Prokrastynacja to nie tylko lenistwo. Może być znakiem odkrywczego umysłu
Psychologia
Prokrastynacja to nie tylko lenistwo. Może być znakiem odkrywczego umysłu
Gałęźnica szorstkołuska, gatunek jadowitego węża z rodziny żmijowatych.
Psychologia
Skąd się bierze niechęć do węży? Naukowcy znaleźli prawdopodobną odpowiedź w przedszkolu
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama