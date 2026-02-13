Zamiana jednej godziny dziennie spędzanej przed telewizorem na inną aktywność może wiązać się z niższym ryzykiem rozpoznania depresji – wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „European Psychiatry”. Największe różnice zaobserwowano u osób w średnim wieku.

Analiza objęła 65 454 dorosłych uczestników holenderskiego projektu badawczego Lifelines. Na początku obserwacji żadna z tych osób nie miała rozpoznanej depresji. W ciągu około czterech lat u 2,4 proc. badanych zdiagnozowano kliniczną depresję.