Nie chcesz mieć depresji? Naukowcy z Holandii mówią wprost: wyłącz telewizor i zrób tę jedną rzecz

Co dzieje się z ryzykiem depresji, gdy oglądanie telewizji zastępujemy innymi aktywnościami? Sprawdzili to naukowcy z Uniwersytetu w Groningen.

Publikacja: 13.02.2026 11:54

Badanie dotyczyło związku między sposobem spędzania czasu a ryzykiem depresji.

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zamiana czasu oglądania telewizji na inne aktywności wpływa na ryzyko depresji?
  • Które aktywności mają największy wpływ na zmniejszenie ryzyka depresji?
  • Czy nowe badanie różni się od wcześniejszych analiz dotyczących konsumpcji mediów i depresji?
Zamiana jednej godziny dziennie spędzanej przed telewizorem na inną aktywność może wiązać się z niższym ryzykiem rozpoznania depresji – wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „European Psychiatry”. Największe różnice zaobserwowano u osób w średnim wieku.

Analiza objęła 65 454 dorosłych uczestników holenderskiego projektu badawczego Lifelines. Na początku obserwacji żadna z tych osób nie miała rozpoznanej depresji. W ciągu około czterech lat u 2,4 proc. badanych zdiagnozowano kliniczną depresję. 

