4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Badanie dotyczyło związku między sposobem spędzania czasu a ryzykiem depresji.
Zamiana jednej godziny dziennie spędzanej przed telewizorem na inną aktywność może wiązać się z niższym ryzykiem rozpoznania depresji – wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „European Psychiatry”. Największe różnice zaobserwowano u osób w średnim wieku.
Analiza objęła 65 454 dorosłych uczestników holenderskiego projektu badawczego Lifelines. Na początku obserwacji żadna z tych osób nie miała rozpoznanej depresji. W ciągu około czterech lat u 2,4 proc. badanych zdiagnozowano kliniczną depresję.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Dlaczego niektórzy ludzie częściej czują złość, lęk albo przygnębienie, nawet jeśli ich życie z zewnątrz nie wyg...
Ile czasu dziecko może spędzać przed ekranem? To pytanie od lat wraca w rozmowach rodziców i specjalistów. Najno...
Najnowsze analizy danych z 40-letniego badania pokazują, że osoby, u których w wieku nastoletnim występowały sil...
„Uważaj, bo zaraz strącisz ten kubek”. Dla większości to zwykła uwaga, dla osoby z ADHD – bolesny cios, który ur...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas