Z tego artykułu dowiesz się: Czy inteligencja wpływa na skłonność do określonych poglądów gospodarczych i społecznych?

W jakim stopniu konserwatyzm różni się między mężczyznami o różnych poziomach inteligencji?

Jak elastyczność poznawcza może kształtować tradycyjne i nowoczesne spojrzenia na społeczeństwo?

W kulturze i debacie publicznej osoby wyjątkowo inteligentne często przedstawiane są jako geniusze o skrajnych, często radykalnych poglądach politycznych. Tymczasem wyniki długoterminowego badania przeprowadzonego przez niemieckich naukowców sugerują coś zupełnie innego. Z analizy wynika, że osoby, które zostały uznane w dzieciństwie za uzdolnione, po osiągnięciu dorosłości mają poglądy polityczne podobne do osób o przeciętnej inteligencji. Różnice pojawiły się jedynie w jednym obszarze. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie naukowym „Intelligence”. Ich omówienie znalazło się na portalu PsyPost.

Jakie były założenia badania ws. związków ilorazu inteligencji z poglądami politycznymi?

Badanie opierało się na danych z projektu Marburg Giftedness Project, który rozpoczął się w roku szkolnym 1987–1988. W jego początkowej fazie przebadano ponad 7000 uczniów klas trzecich, wykorzystując standaryzowane testy inteligencji mierzące zdolności logicznego myślenia oraz tempo przetwarzania informacji. Na tej podstawie wyodrębniono grupę uczniów uzdolnionych, których IQ wynosiło co najmniej 130 oraz grupę kontrolną o wynikach zbliżonych do średniej populacyjnej (IQ bliskie 100). Obie grupy były zbliżone pod względem pochodzenia społeczno-ekonomicznego. Zachowano również proporcje płci.

Projekt miał charakter długofalowy. Te same osoby obserwowano przez kolejne lata, a ich zdolności poznawcze zweryfikowano ponownie, gdy byli w dziewiątej klasie. Ostatecznie, po około 35 latach od pierwszego pomiaru, uczestnicy – już jako dorośli – zostali poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej poglądów politycznych. Ostatecznie w ankiecie wzięło udział 87 dorosłych uzdolnionych i 71 dorosłych nieuzdolnionych.