Jakie poglądy polityczne mają osoby z najwyższym IQ? Badanie trwało kilkadziesiąt lat

Nowe badanie pokazuje, że osoby o wysokim poziomie IQ nie różnią się znacząco pod względem poglądów politycznych od reszty społeczeństwa. Wyjątek dotyczy jednej kwestii – poziomu konserwatyzmu wśród mężczyzn.

Publikacja: 20.02.2026 13:03

Badanie wykazało na związek między z inteligencją a poglądami politycznymi mężczyzn w jednym ich aspekcie

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy inteligencja wpływa na skłonność do określonych poglądów gospodarczych i społecznych?
  • W jakim stopniu konserwatyzm różni się między mężczyznami o różnych poziomach inteligencji?
  • Jak elastyczność poznawcza może kształtować tradycyjne i nowoczesne spojrzenia na społeczeństwo?

W kulturze i debacie publicznej osoby wyjątkowo inteligentne często przedstawiane są jako geniusze o skrajnych, często radykalnych poglądach politycznych. Tymczasem wyniki długoterminowego badania przeprowadzonego przez niemieckich naukowców sugerują coś zupełnie innego. Z analizy wynika, że osoby, które zostały uznane w dzieciństwie za uzdolnione, po osiągnięciu dorosłości mają poglądy polityczne podobne do osób o przeciętnej inteligencji. Różnice pojawiły się jedynie w jednym obszarze. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie naukowym „Intelligence”. Ich omówienie znalazło się na portalu PsyPost.

Jakie były założenia badania ws. związków ilorazu inteligencji z poglądami politycznymi?

Badanie opierało się na danych z projektu Marburg Giftedness Project, który rozpoczął się w roku szkolnym 1987–1988. W jego początkowej fazie przebadano ponad 7000 uczniów klas trzecich, wykorzystując standaryzowane testy inteligencji mierzące zdolności logicznego myślenia oraz tempo przetwarzania informacji. Na tej podstawie wyodrębniono grupę uczniów uzdolnionych, których IQ wynosiło co najmniej 130 oraz grupę kontrolną o wynikach zbliżonych do średniej populacyjnej (IQ bliskie 100). Obie grupy były zbliżone pod względem pochodzenia społeczno-ekonomicznego. Zachowano również proporcje płci.

Projekt miał charakter długofalowy. Te same osoby obserwowano przez kolejne lata, a ich zdolności poznawcze zweryfikowano ponownie, gdy byli w dziewiątej klasie. Ostatecznie, po około 35 latach od pierwszego pomiaru, uczestnicy – już jako dorośli – zostali poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej poglądów politycznych. Ostatecznie w ankiecie wzięło udział 87 dorosłych uzdolnionych i 71 dorosłych nieuzdolnionych.

Poglądy polityczne a poziom inteligencji. Co odkryli badacze?

Analiza wyników wykazała, że osoby uzdolnione i osoby o przeciętnej inteligencji w bardzo podobny sposób określają swoje miejsce na osi lewica–prawica. W obu przypadkach dominowały odpowiedzi wskazujące na umiarkowane poglądy, zbliżone do centrum spektrum politycznego.

Mężczyźni o przeciętnej inteligencji uzyskiwali wyższe wyniki w zakresie przywiązania do tradycji i stabilności społecznej niż mężczyźni uzdolnieni

Ankieta uwzględniała również bardziej szczegółową analizę czterech wymiarów ideologicznych, obejmujących libertarianizm ekonomiczny, socjalizm, liberalizm oraz konserwatyzm. W trzech pierwszych obszarach nie odnotowano istotnych różnic między badanymi grupami. Oznacza to, że poziom inteligencji nie wpływał na skłonność do określonych poglądów gospodarczych ani na stosunek do autonomii jednostki czy równości społecznej.

Jedynym obszarem, w którym pojawiła się wyraźna różnica, był konserwatyzm. Co istotne, nie dotyczyła ona całej badanej populacji, lecz wyłącznie mężczyzn. Mężczyźni o przeciętnej inteligencji uzyskiwali wyższe wyniki w zakresie przywiązania do tradycji i stabilności społecznej niż mężczyźni uzdolnieni. W przypadku kobiet takiej zależności nie zaobserwowano. Wpływ inteligencji na ten aspekt poglądów politycznych okazał się zależny od płci.

Elastyczność poznawcza może mieć wpływ na nasze poglądy

Autorzy badania interpretują uzyskane wyniki w kontekście elastyczności poznawczej, która może być większa u mężczyzn z wyższym poziomem inteligencji. Dzięki temu łatwiej przetwarzają oni zróżnicowane perspektywy i są mniej skłonni do przestrzegania sztywnych, tradycyjnych norm. Mniejsza elastyczność poznawcza u mężczyzn z niższym poziomem IQ potencjalnie sprawia, że te osoby mają bardziej tradycyjną perspektywę podczas analizowania złożonych problemów społecznych, co może prowadzić do wyższych wyników w zakresie konserwatyzmu.

Brak różnic w pozostałych obszarach ideologicznych potwierdza tezę, że osoby o wyższej inteligencji często unikają skrajnych poglądów politycznych, a tym samym nadmiernego upraszczania złożonej rzeczywistości.

Badacze zwracają uwagę, że wyniki mogą być częściowo związane ze specyfiką niemieckiego systemu społeczno-gospodarczego, który łączy elementy wolnego rynku z rozbudowanym systemem zabezpieczeń społecznych. Taki model może sprzyjać umiarkowanym poglądom niezależnie od poziomu inteligencji.

Źródło: rp.pl

