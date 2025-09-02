Aktualizacja: 02.09.2025 14:24 Publikacja: 02.09.2025 12:13
Były prezes i dyrektor generalny Suntory Holdings Takeshi Niinami
Prezes i dyrektor generalny Suntory Holdings zrezygnował ze stanowiska po zarzutach, że kupował produkty zawierające THC – psychoaktywny składnik konopi indyjskich. Niinami, jeden z najbardziej znanych liderów biznesu w Japonii, powiedział, że wierzył, iż suplementy, które kupił, były legalne.
Według japońskiego nadawcy NHK, powołującego się na źródła śledcze, przeszukano tokijski dom Niinamiego pod kątem podejrzeń, że otrzymywał on od znajomego z zagranicy produkty zawierające substancje pochodne konopi. Policja podejrzewa, że przedmioty te mogły zawierać THC i bada, czy Niinami wiedział, że substancja ta jest w Japonii ściśle regulowana.
Takeshi Niinami poinformował współpracowników 22 sierpnia, że jest objęty dochodzeniem policyjnym – powiedzieli na konferencji prasowej prezes Suntory Nobuhiro Torii i wiceprezes Kenji Yamada. 1 września Niinami zaproponował, że zrezygnuje ze stanowiska, powołując się na przyczyny osobiste. Firma przyjęła jego rezygnację ze skutkiem natychmiastowym.
Według Torii, Niinami wyjaśnił spółce, że dochodzenie dotyczy suplementów, które kupił w przekonaniu, że są one legalne w Japonii.
Posiadanie, sprzedaż lub import substancji zawierających THC jest w Japonii nielegalne. Samo posiadanie może skutkować karą do siedmiu lat więzienia, a handel lub przemyt pociągają za sobą jeszcze surowsze sankcje. W Japonii przepisy prawne nie rozróżniają rekreacyjnego i medycznego użycia konopi.
Takeshi Niinami był postacią pierwszoplanową w biznesie i polityce, pełniąc funkcję doradcy ekonomicznego kilku japońskich premierów. Zanim dołączył do Suntory, był dyrektorem generalnym sieci sklepów Lawson, stając się pierwszym menedżerem spoza rodziny, który objął kierownictwo w założonym przez rodzinę gigancie branży napojów – Suntory.
W grudniu Suntory awansowało Torii, którego pradziadek Shinjiro Torii w 1899 r. założył firmę, na stanowisko prezesa, przywracając kontrolę nad japońskim gigantem whisky rodzinie założycielskiej. Niinami pozostał na stanowiskach prezesa rady nadzorczej oraz dyrektora generalnego.
Suntory to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek napojów w Japonii, sprzedająca piwo, whisky, napoje sportowe i energetyczne. W filmie Sofii Coppoli z 2003 roku „Między słowami” (ang. Lost in Translation) nominowany do Oscara Bill Murray zagrał podstarzałego amerykańskiego aktora, który zaprzyjaźnia się z samotną młodą kobietą podczas podróży do Tokio, aby promować whisky tej firmy – przypomina CNN.
