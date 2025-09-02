Prezes i dyrektor generalny Suntory Holdings zrezygnował ze stanowiska po zarzutach, że kupował produkty zawierające THC – psychoaktywny składnik konopi indyjskich. Niinami, jeden z najbardziej znanych liderów biznesu w Japonii, powiedział, że wierzył, iż suplementy, które kupił, były legalne.

Reklama Reklama

Prezes japońskiego koncernu kupował THC za granicą

Według japońskiego nadawcy NHK, powołującego się na źródła śledcze, przeszukano tokijski dom Niinamiego pod kątem podejrzeń, że otrzymywał on od znajomego z zagranicy produkty zawierające substancje pochodne konopi. Policja podejrzewa, że przedmioty te mogły zawierać THC i bada, czy Niinami wiedział, że substancja ta jest w Japonii ściśle regulowana.

Takeshi Niinami poinformował współpracowników 22 sierpnia, że jest objęty dochodzeniem policyjnym – powiedzieli na konferencji prasowej prezes Suntory Nobuhiro Torii i wiceprezes Kenji Yamada. 1 września Niinami zaproponował, że zrezygnuje ze stanowiska, powołując się na przyczyny osobiste. Firma przyjęła jego rezygnację ze skutkiem natychmiastowym.