Na bezalkoholowe trunki Polacy wydają już więcej niż na herbatę

Aktualizacja: 15.10.2025 04:51 Publikacja: 15.10.2025 04:38
Moda na trunki bez procentów
Foto: Adobe Stock
Na trunki bezalkoholowe Polacy wydają już więcej niż oleje, herbatę czy ręczniki kuchenne. Tymczasem sprzedaż wersji z procentami spadła w ciągu ostatnich 12 miesięcy – zarówno wartościowo, jak i ilościowo – odpowiednio 2,1 proc. oraz 5,5 proc. – wynika z najnowszych danych NielsenIQ dla "Rzeczpospolitej".
Tymczasem warianty bezalkoholowe wydają się być odporne na te zawirowania i radzą sobie bardzo dobrze. Na tego typu produkty Polacy wydali w tym czasie już niemal 2 mld zł.
– Łączna sprzedaż plasuje trunki bezalkoholowe jako jedną z większych kategorii, w top 40 kategoriach FMCG w Polsce, które monitorujemy. Co więcej, nie tylko wydajemy na nie dużo, ale z roku na rok coraz więcej – mówi Anna Wagner z firmy NielsenIQ. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowaliśmy wzrost wartości sprzedaży o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Ponadto rośnie również sprzedaż ilościowa, i to o 3,2 proc. – dodaje.
Liderem kategorii 0 proc. jest piwo, ale szybko rośnie także kategoria wina, jak i pozostałe. Wśród alkoholi mocnych warianty tego typu są najbardziej popularne w przypadku ginu. – Wartość sprzedaży piwa rok temu rosła o ponad 15 proc., teraz nieco powyżej 2 proc. Wina są drugą kategorią, w której istotność wariantów bezalkoholowych jest największa – mówi Anna Wagner. – Tutaj takiego rażącego spowolnienia jednak nie ma. Wzrosty wartości sprzedaży win bezalkoholowych z ubiegłego roku były na poziomie 41 proc., obecnie nieco ponad 39 proc. Wśród nich królują wina musujące, których sprzedaż rośnie powyżej 30 proc. (wartościowo i ilościowo), ale najszybciej rozwijają się bezalkoholowe wina aromatyzowane i owocowe. Wydaliśmy na nie niemal trzykrotnie więcej niż rok temu – dodaje.
Czytaj więcej
Najmocniej traci piwo, mniejsze spadki dotyczą najmocniejszych trunków czy win. Niemniej Polacy w...
Producenci widzą nowe podejście konsumentów. – Prowadzą coraz zdrowszy tryb życia, świadomie wybierają alkohole premium, warianty o obniżonej zawartości alkoholu, rezygnują z wysokoprocentowych wódek, ale także coraz częściej odchodzą od piwa – tłumaczy Joanna Dolęga-Semczuk, członkini zarządu Henkell Freixenet Polska. – To otwiera przestrzeń, w której my od dawna już jesteśmy bardzo aktywni – mowa o jakościowych winach musujących i całej kategorii bezalkoholowych zamienników – dodaje.
Takie inicjatywy jak Dry January czy Sober October, promujące ograniczanie spożywania alkoholu, z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. W Polsce są jeszcze niszowe, tylko 2 proc. respondentów, którzy regularnie spożywają alkohol, deklarują, że nie piją tak często jak kiedyś ze względu na udział w tego typu społecznych wydarzeniach. Jak podaje NielsenIQ, w trakcie tegorocznego „Dry January” wielkość sprzedaży wariantów bezalkoholowych odnotowała 44 proc. wzrost w porównaniu do stycznia z 2024 r.
To jednak nie wystarczyło, aby zrekompensować gorsze wyniki w trakcie najważniejszych dla kategorii miesięcy letnich. Połowa rocznej sprzedaży wariantów 0 proc. znajduje nabywców od maja do sierpnia. Niemniej handlowcy inwestują w taką ofertę.
Czytaj więcej
Cła Trumpa i spadki wydatków konsumenckich to wyzwania dla branży, zwłaszcza mocnych alkoholi. Dl...
– Zainteresowanie kategorią napojów bezalkoholowych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Raczej nie jest to chwilowa moda, ale trwały trend konsumencki, wpisujący się w coraz bardziej świadome podejście do stylu życia i odżywiania. Klienci szukają coraz częściej produktów pozwalających zachować smak napojów alkoholowych w wersji 0 proc. – czy to z powodów zdrowotnych, czy po prostu w ramach zmiany wyborów – wskazuje Luiza Urbańska, młodsza menedżer ds. komunikacji i PR w Aldi Polska. – Wobec tego w naszej sieci pojawiają się różnego rodzaju napoje bezalkoholowe – zarówno marek własnych, jak i popularnych brandów na rynku. W przypadku piw jest to nawet kilkanaście pozycji, natomiast w przypadku win, klienci znajdą w naszej ofercie bezalkoholowe wino białe, czerwone i musujące. Oferujemy tego typu napoje nie tylko w ofercie stałej, ale i w czasowej – dodaje.
– Widzimy, że Polacy coraz chętniej sięgają po produkty bezalkoholowe. Ma to związek ze zmieniającymi się postawami względem alkoholu, co jest trendem globalnym. Odpowiadając na niego, w naszej ofercie mamy piwa i wina oraz inne rodzaje trunków w wersji bezalkoholowej. Wzrosty obserwujemy głównie w kategorii piw, dlatego dbamy o to, by na półki wprowadzać piwa bezalkoholowe zarówno te z głównego rynku, jak i rzemieślnicze – mówi Patrycja Kamińska, rzeczniczka sieci Netto. – Z pewnością będziemy podążać za trendem odchodzenia od alkoholu, uzupełniając naszą ofertę o kolejne pozycje – dodaje.
Czytaj więcej
Polscy producenci fermentowanych napojów winiarskich, m.in. cydrów, win owocowych i miodów pitnyc...
Biedronka zauważa, że wersje bezalkoholowe to już nie produkty niszowe, tylko świadomy wybór konsumentów. – W tym roku segment napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych rośnie stabilnie: w tym 0 proc. notuje wzrosty 1,2 proc. ilościowo i 2,5 proc. wartościowo. W obrębie kategorii niezmiennym liderem pozostają piwa bezalkoholowe – odpowiadają za 92 proc. wartości całego segmentu, choć ich dynamika naturalnie hamuje – mówi Arleta Sobierajczyk, starsza menedżerka ds. badań rynku i analiz konsumentów w sieci Biedronka. – Za to wina przyspieszają – potrafią rosnąć nawet o 50 proc. Rynek ten zwiększa się umiarkowanie, ale my notujemy dwucyfrowe wzrosty. Tylko w tym roku mieliśmy ponad 20 marek piw 0 proc. – od klasyków po letnie warianty smakowe – a równolegle rozwijamy selekcję win i wprowadzamy nowości w innych kategoriach – dodaje.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na trunki bezalkoholowe Polacy wydają już więcej niż oleje, herbatę czy ręczniki kuchenne. Tymczasem sprzedaż wersji z procentami spadła w ciągu ostatnich 12 miesięcy – zarówno wartościowo, jak i ilościowo – odpowiednio 2,1 proc. oraz 5,5 proc. – wynika z najnowszych danych NielsenIQ dla "Rzeczpospolitej".
Tymczasem warianty bezalkoholowe wydają się być odporne na te zawirowania i radzą sobie bardzo dobrze. Na tego typu produkty Polacy wydali w tym czasie już niemal 2 mld zł.
Holenderski producent piwa Heineken poinformował, że reorganizacja jego siedziby głównej w Amsterdamie wpłynie n...
Nazwy „stek, kotlet, kiełbasa, burger, hamburger” będą zarezerwowane dla produktów z mięsa. Jest też nowa defini...
Ludzie muszą ograniczyć jedzenie mięsa i cukru o połowę i jeść dwa razy więcej owoców i warzyw – przekonują auto...
Zakaz reklamy alkoholu w Polsce to w praktyce koniec legalnych kampanii piwa – branża ostrzega, że 187 mln zł bu...
Złożone w Sejmie projekty Lewicy i Polski 2050 zakładają ograniczenia w handlu alkoholem oraz jego reklamie i pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas