Premier Donald Tusk
15 października mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, po których większość zdobyła koalicja KO-Trzecia Droga (PSL i Polska 2050)-Nowa Lewica. Wybory sprzed dwóch lat wygrał PiS, uzyskując 35,38 proc. głosów (w liczbach bezwzględnych - 7 640 854). Jednak większość w Sejmie - 248 mandatów - zdobyły deklarujące wolę współpracy już przed wyborami KO, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica.
KO uzyskała w wyborach 30,7 proc. głosów (6 629 402), PSL i Polska 2050 startujące razem jako Trzecia Droga - 14,4 proc. (3 110 670), a Nowa Lewica - 8,61 proc. (1 859 018). Łącznie partie koalicji rządzącej uzyskały - w liczbach bezwzględnych - 11 599 090 głosów.
Dwa lata później w sondażu Instytutu Badań Pollster wyborców koalicji rządzącej spytano, czy nadal głosowaliby na partie, które tworzą rząd Donalda Tuska.
„Tak” odpowiedziało 65 proc. Polaków. Na partie koalicji rządzącej nie zagłosowałoby obecnie 22 proc. jej elektoratu z 2023 roku, a 13 proc. wyborców koalicji rządzącej nie wie, czy by na nią zagłosowali.
Oznacza to, że – w liczbach bezwzględnych – koalicja rządząca mogłaby dziś być pewna głosów 7 539 409 wyborców. To mniej niż w 2023 roku uzyskał PiS. 22 proc. głosów utraconych wyborców to, w liczbach bezwzględnych, 2 551 800 osób.
Badanie przeprowadzono w dniach 11-12 października metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.
Z kolei z przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” sondażu, w którym spytaliśmy o ocenę rządów koalicji 65,4 proc. badanych oceniło, że rządzi ona gorzej, niż się spodziewali. 27,7 proc. uważa, że koalicja sprawuje się zgodnie z ich oczekiwaniami, a 3,3 proc. jest zdania, że koalicja rządzi lepiej niż się spodziewali.
Sondaże wskazują, że z partii tworzących koalicję rządzącą w kolejnym Sejmie znalazłyby się tylko KO i Nowa Lewica. Z najnowszego sondażu Opinia24 dla TVN24 i „Faktów” TVN wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 29,5 proc. Drugi byłby PiS, na który chce głosować 28,5 proc., a na podium – z poparciem 14,4 proc. - znalazłaby się jeszcze Konfederacja.
Próg wyborczy przekroczyłaby także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,4 proc.), Lewica (5,4 proc.) oraz partia Razem (5,2 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłyby PSL (2,3 proc.) oraz Polska 2050 (1,7 proc.). Warto zwrócić uwagę, że nawet gdyby te dwie ostatnie partie startowały znów z jednej listy, wówczas suma ich poparcia (4 proc.) również nie pozwoliłaby na przekroczenie progu wyborczego, nawet gdyby nie startowały jako koalicyjny komitet wyborczy (z podwyższonym do 8 proc. progiem wyborczym) lecz jako zwykły komitet.
