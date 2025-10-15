Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Koalicja rządząca „zgubiła” 2,5 mln wyborców

Wyborców partii tworzących koalicję rządzącą spytano w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” czy dwa lata po wyborach parlamentarnych nadal głosowaliby na partie, które obecnie rządzą Polską.

Publikacja: 15.10.2025 06:08

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

15 października mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, po których większość zdobyła koalicja KO-Trzecia Droga (PSL i Polska 2050)-Nowa Lewica. Wybory sprzed dwóch lat wygrał PiS, uzyskując 35,38 proc. głosów (w liczbach bezwzględnych - 7 640 854). Jednak większość w Sejmie - 248 mandatów - zdobyły deklarujące wolę współpracy już przed wyborami KO, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica.

Sondaż: Koalicja rządząca mogłaby dziś być pewna głosów 2/3 wyborców z 2023 roku

KO uzyskała w wyborach 30,7 proc. głosów (6 629 402), PSL i Polska 2050 startujące razem jako Trzecia Droga - 14,4 proc. (3 110 670), a Nowa Lewica - 8,61 proc. (1 859 018). Łącznie partie koalicji rządzącej uzyskały - w liczbach bezwzględnych - 11 599 090 głosów. 

Premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński
Polityka
Na półmetku kadencji rząd Donalda Tuska jest w kryzysie, ale PiS wcale nie ma się lepiej

Dwa lata później w sondażu Instytutu Badań Pollster wyborców koalicji rządzącej spytano, czy nadal głosowaliby na partie, które tworzą rząd Donalda Tuska.

„Tak” odpowiedziało 65 proc. Polaków. Na partie koalicji rządzącej nie zagłosowałoby obecnie 22 proc. jej elektoratu z 2023 roku, a 13 proc. wyborców koalicji rządzącej nie wie, czy by na nią zagłosowali. 

22 proc.

Tylu wyborców partii koalicji rządzącej z 2023 roku dziś by ich nie poparły

Oznacza to, że – w liczbach bezwzględnych – koalicja rządząca mogłaby dziś być pewna głosów 7 539 409 wyborców. To mniej niż w 2023 roku uzyskał PiS. 22 proc. głosów utraconych wyborców to, w liczbach bezwzględnych, 2 551 800 osób. 

Badanie przeprowadzono w dniach 11-12 października metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Sondaże partyjne nie dają dziś PSL i Polsce 2050 szans na wejście do Sejmu

Z kolei z przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” sondażu, w którym spytaliśmy o ocenę rządów koalicji 65,4 proc. badanych oceniło, że rządzi ona gorzej, niż się spodziewali. 27,7 proc. uważa, że koalicja sprawuje się zgodnie z ich oczekiwaniami, a 3,3 proc. jest zdania, że koalicja rządzi lepiej niż się spodziewali. 

Foto: Paweł Krupecki

Sondaże wskazują, że z partii tworzących koalicję rządzącą w kolejnym Sejmie znalazłyby się tylko KO i Nowa Lewica. Z najnowszego sondażu Opinia24 dla TVN24 i „Faktów” TVN wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 29,5 proc. Drugi byłby PiS, na który chce głosować 28,5 proc., a na podium – z poparciem 14,4 proc. - znalazłaby się jeszcze Konfederacja.

Próg wyborczy przekroczyłaby także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,4 proc.), Lewica (5,4 proc.) oraz partia Razem (5,2 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłyby PSL (2,3 proc.) oraz Polska 2050 (1,7 proc.). Warto zwrócić uwagę, że nawet gdyby te dwie ostatnie partie startowały znów z jednej listy, wówczas suma ich poparcia (4 proc.) również nie pozwoliłaby na przekroczenie progu wyborczego, nawet gdyby nie startowały jako koalicyjny komitet wyborczy (z podwyższonym do 8 proc. progiem wyborczym) lecz jako zwykły komitet. 

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Rząd Nowa Lewica Polska 2050

