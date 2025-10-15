15 października mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, po których większość zdobyła koalicja KO-Trzecia Droga (PSL i Polska 2050)-Nowa Lewica. Wybory sprzed dwóch lat wygrał PiS, uzyskując 35,38 proc. głosów (w liczbach bezwzględnych - 7 640 854). Jednak większość w Sejmie - 248 mandatów - zdobyły deklarujące wolę współpracy już przed wyborami KO, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica.

Sondaż: Koalicja rządząca mogłaby dziś być pewna głosów 2/3 wyborców z 2023 roku

KO uzyskała w wyborach 30,7 proc. głosów (6 629 402), PSL i Polska 2050 startujące razem jako Trzecia Droga - 14,4 proc. (3 110 670), a Nowa Lewica - 8,61 proc. (1 859 018). Łącznie partie koalicji rządzącej uzyskały - w liczbach bezwzględnych - 11 599 090 głosów.

Dwa lata później w sondażu Instytutu Badań Pollster wyborców koalicji rządzącej spytano, czy nadal głosowaliby na partie, które tworzą rząd Donalda Tuska.

„Tak” odpowiedziało 65 proc. Polaków. Na partie koalicji rządzącej nie zagłosowałoby obecnie 22 proc. jej elektoratu z 2023 roku, a 13 proc. wyborców koalicji rządzącej nie wie, czy by na nią zagłosowali.