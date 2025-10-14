W najnowszym sondażu chęć głosowania na Koalicję Obywatelską wyraziło 29,8 proc. uczestników. To spadek o 0,2 proc. w porównaniu z ostatnim sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski, który został przeprowadzony w dniach 26-28 września 2025 r.

Jednocześnie taki wynik to wciąż więcej, niż zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Zamiar głosowania na tę partię wyraziło 28,9 proc. badanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała z kolei nieznaczny wzrost poparcia o 0,4 proc. w porównaniu z badaniem z końca września.

Trzecie miejsce – ze sporą stratą do liderów – pozostaje Konfederacja. Chęć zagłosowania na tę partię wyraziło 13,9 proc. uczestników sondażu. W porównaniu z poprzednim badaniem to spadek o 0,8 proc.

Do Sejmu według najnowszego sondażu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 7,3 proc. (wzrost o 0,3 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc. Partia Grzegorza Brauna odnotowała wzrost poparcia o 2,1 proc. – to najwięcej spośród wszystkich ugrupowań ujętych w badaniu.