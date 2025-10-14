Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Najnowszy sondaż. Koalicja Obywatelska wygrywa, ale nie ma szans rządzić

Koalicja Obywatelska wygrywa wybory i traci władzę. To jeden z możliwych scenariuszy po sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Aktualizacja: 14.10.2025 16:53 Publikacja: 14.10.2025 16:43

Donald Tusk na sali plenarnej Sejmu

Donald Tusk na sali plenarnej Sejmu

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

W najnowszym sondażu chęć głosowania na Koalicję Obywatelską wyraziło 29,8 proc. uczestników. To spadek o 0,2 proc. w porównaniu z ostatnim sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski, który został przeprowadzony w dniach 26-28 września 2025 r.

Jednocześnie taki wynik to wciąż więcej, niż zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Zamiar głosowania na tę partię wyraziło 28,9 proc. badanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała z kolei nieznaczny wzrost poparcia o 0,4 proc. w porównaniu z badaniem z końca września.

Czytaj więcej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier RP, przewodniczący Platformy Obywatel
Polityka
Sondaż: Koalicja Obywatelska wyprzedza PiS. Liderzy tracą, Konfederacja rośnie

Trzecie miejsce – ze sporą stratą do liderów – pozostaje Konfederacja. Chęć zagłosowania na tę partię wyraziło 13,9 proc. uczestników sondażu. W porównaniu z poprzednim badaniem to spadek o 0,8 proc.

Do Sejmu według najnowszego sondażu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 7,3 proc. (wzrost o 0,3 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc. Partia Grzegorza Brauna odnotowała wzrost poparcia o 2,1 proc. – to najwięcej spośród wszystkich ugrupowań ujętych w badaniu.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Najnowszy sondaż partyjny. KO ucieka PiS-owi, ale czy to wystarczy, by nadal rządzić?

PSL i Partia Razem pod progiem wyborczym 

Pod progiem wyborczym znalazłyby się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,9 proc. (spadek o 0,8 proc.), Partia Razem – 2,4 proc. (wzrost o 0,2 proc.) i Polska 2050 – 1,6 proc. (spadek o 0,4 proc.).

Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 6 proc. pytanych (w poprzednim badaniu – 6,8 proc.).

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polityka
Jak Donald Tusk wypada w roli premiera? Wiemy, co uważają Polacy

Ile mandatów zdobyłyby partie?

Gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, Koalicja Obywatelska dysponowałaby 174 mandatami, Prawo i Sprawiedliwość – 168 mandatami. Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu 70 posłów, Lewica – 27, a Konfederacja Korony Polskiej miałaby 20 mandatów. 

Możliwe scenariusze 

Przy takich wynikach partia Donalda Tuska, choć wygrałaby wybory, nie miałaby szans na samodzielne rządzenie. Gdyby weszła w koalicję z Lewicą, obie te partie dysponowałyby 201 mandatami.

Reklama
Reklama

Gdyby jednak Konfederacja weszła w koalicję z PiS, taka koalicja dysponowałaby 234 mandatami, miałaby więc sejmową większość, która wynosi 231 mandatów.

Sondaż partyjny przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI w dniach 10-12 października 2025 r. na próbie N=1000.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Sondaże i badania Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński Nowa Lewica

W najnowszym sondażu chęć głosowania na Koalicję Obywatelską wyraziło 29,8 proc. uczestników. To spadek o 0,2 proc. w porównaniu z ostatnim sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski, który został przeprowadzony w dniach 26-28 września 2025 r.

Jednocześnie taki wynik to wciąż więcej, niż zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Zamiar głosowania na tę partię wyraziło 28,9 proc. badanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała z kolei nieznaczny wzrost poparcia o 0,4 proc. w porównaniu z badaniem z końca września.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Polityka
Dwugłos Tuska i Nawrockiego ws. sądów. Obaj mówią o niezależności od polityków
Poseł PiS Łukasz Mejza
Polityka
Łukasz Mejza jechał 200 km/h. Policja zatrzymała posła PiS
Karol Polejowski i Karol Nawrocki
Polityka
Rekordowa liczba chętnych w konkursie na prezesa IPN
Prof. Ewa Marciniak
Polityka
Prof. Ewa Marciniak: Nie takiej polityki spodziewali się wyborcy, którzy oddali głos na Polskę 2050
Reklama
Reklama
e-Wydanie