Donald Tusk na sali plenarnej Sejmu
Foto: PAP/Leszek Szymański
W najnowszym sondażu chęć głosowania na Koalicję Obywatelską wyraziło 29,8 proc. uczestników. To spadek o 0,2 proc. w porównaniu z ostatnim sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski, który został przeprowadzony w dniach 26-28 września 2025 r.
Jednocześnie taki wynik to wciąż więcej, niż zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Zamiar głosowania na tę partię wyraziło 28,9 proc. badanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała z kolei nieznaczny wzrost poparcia o 0,4 proc. w porównaniu z badaniem z końca września.
Trzecie miejsce – ze sporą stratą do liderów – pozostaje Konfederacja. Chęć zagłosowania na tę partię wyraziło 13,9 proc. uczestników sondażu. W porównaniu z poprzednim badaniem to spadek o 0,8 proc.
Do Sejmu według najnowszego sondażu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 7,3 proc. (wzrost o 0,3 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc. Partia Grzegorza Brauna odnotowała wzrost poparcia o 2,1 proc. – to najwięcej spośród wszystkich ugrupowań ujętych w badaniu.
Pod progiem wyborczym znalazłyby się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 3,9 proc. (spadek o 0,8 proc.), Partia Razem – 2,4 proc. (wzrost o 0,2 proc.) i Polska 2050 – 1,6 proc. (spadek o 0,4 proc.).
Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 6 proc. pytanych (w poprzednim badaniu – 6,8 proc.).
Gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, Koalicja Obywatelska dysponowałaby 174 mandatami, Prawo i Sprawiedliwość – 168 mandatami. Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu 70 posłów, Lewica – 27, a Konfederacja Korony Polskiej miałaby 20 mandatów.
Przy takich wynikach partia Donalda Tuska, choć wygrałaby wybory, nie miałaby szans na samodzielne rządzenie. Gdyby weszła w koalicję z Lewicą, obie te partie dysponowałyby 201 mandatami.
Gdyby jednak Konfederacja weszła w koalicję z PiS, taka koalicja dysponowałaby 234 mandatami, miałaby więc sejmową większość, która wynosi 231 mandatów.
Sondaż partyjny przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI w dniach 10-12 października 2025 r. na próbie N=1000.
