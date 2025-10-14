Pytanie brzmi jednak – jaki jest status ceł i decyzji Donalda Trumpa w ciągu tych trzech tygodni – między 14 października a 5 listopada, a nawet później, bo z dużym prawdopodobieństwem Sąd Najwyższy nie wyda tego dnia wyroku, a jedynie zacznie zajmować się tą sprawą. - Według doniesień amerykańskich mediów zawieszenie skuteczności wyroku Sądu Apelacyjnego pozostaje w mocy do momentu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Najwyższy. Dlatego wychodzę z założenia, że wszystkie decyzje prezydenta nakładające zaskarżone cła pozostają w mocy, bo apelacja nie została odrzucona z przyczyn formalnych i sąd ją rozpatruje – mówi Zaręba, który wskazuje, że np. agencja informacyjna Reuters napisała wprost, że „Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego w Waszyngtonie orzekł 29 sierpnia, że Trump przekroczył swoje uprawnienia, powołując się na ustawę z 1977 r. znaną jako International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) w celu nałożenia ceł. Cła pozostają jednak w mocy podczas postępowania odwoławczego przed Sądem Najwyższym”. Z drugiej strony, ten sam SA także zawiesił swój wyrok do 14 października.

Co się wydarzy, jeśli amerykański Sąd Najwyższy uzna bezprawność działań prezydenta? Prawnicy Trumpa wskazali w apelacji do SN, że „opóźnienie wydania orzeczenia do czerwca 2026 r. może spowodować, że zostanie już pobrane 0,75–1 bln dol. z tytułu ceł, których zniesienie może spowodować poważne zakłócenia”. Co oznacza, że być może USA musiałyby wtedy oddawać wpłacone cła.

Jakie Trump ma szanse w Sądzie Najwyższym?

Eksperci od handlu dają mu tylko 20 proc. na utrzymanie prawa do swojej polityki celnej. Magazyn „Fortune” opisał we wrześniu głośne badanie banku JPMorgan, w którym ankietowani eksperci ds. handlu i prawa widzą aż 80 proc. szans, że Sąd Najwyższy zgodzi się z sądami niższej instancji, że Trump nie może wykorzystać ustawy o międzynarodowych uprawnieniach ekonomicznych w sytuacjach nadzwyczajnych do nałożenia szerokich ceł. Innymi słowy, według ankietowanych, istnieje 80 proc. prawdopodobieństwo, że Sąd Najwyższy wyda orzeczenie przeciwko globalnym cłom Trumpa.

Z drugiej strony, aktualne jest pytanie o neutralność polityczną tego najważniejszego sądu Stanów Zjednoczonych - zasiada tam aż 3 sędziów mianowanych przez Trumpa podczas jego pierwszej kadencji, a Republikanie mają tam większość 6-3, co widać już w orzecznictwie. W jedynej sprawie z udziałem Trumpa, w której sędziowie wysłuchali argumentów, konserwatywna większość sędziów zapewniła mu zwycięstwo, które wzmocniło uprawnienia prezydenckie. Chodziło o ograniczenie przyznawania obywatelstwa z tytułu urodzenia.