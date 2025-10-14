Rzeczpospolita
Ekonomia
Niepewny los ceł Donalda Trumpa. Eksperci dają mu 80 proc. szans na porażkę w sądzie

We wtorek, 14 października, mija termin zawieszenia wyroku Sądu Apelacyjnego USA, zgodnie z którym Donald Trump bezprawnie rozpoczął wojnę celną. Eksperci dają prezydentowi USA 20 proc. szans na wygraną w Sądzie Najwyższym. Cła nałożone na Chiny wywołały panikę inwestorów i korektę notowań bitcoina.

Publikacja: 14.10.2025 14:42

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego eksperci oceniają, że Trump ma 80 proc. szans na przegraną w Sądzie Najwyższym?
  • Co się może stać, jeśli Sąd Najwyższy uzna działania Trumpa za bezprawne?
  • Dlaczego neutralność polityczna Sądu Najwyższego jest dyskutowana w sprawie ceł?
  • Jak kolejna wojna handlowa między USA a Chinami wpływa na rynki finansowe?

W Stanach Zjednoczonych wojna celna powoduje problemy na kilku płaszczyznach – w Sądzie Najwyższym, w relacjach z Chinami i resztą świata, a na giełdzie wywołuje panikę inwestorów. Trump siłowo przemodelowuje globalny handel, ale nad jego rozgrywkami politycznymi zawieszony jest wielki znak zapytania – o to, czy prezydent USA w ogóle mógł w ten sposób zagrać cłami, bez zgody Kongresu.

Stany Zjednoczone czekają na sygnał z Sądu Najwyższego, czy Donald Trump mógł - czy też nie mógł - rozpętać wojnę celną. Sąd Apelacyjny orzekł w sierpniu, że było to działanie bezprawne, a administracja prezydenta błyskawicznie złożyła na początku września apelację do Sądu Najwyższego. Tu ważne są dwie daty. Sąd Apelacyjny (SA) zawiesił wykonanie wyroku do wtorku 14 października – czyli do dziś. Druga ważna data to 5 listopada, tego dnia Sąd Najwyższy ma się zająć apelacją administracji Trumpa od wyroku SA. Nie czekając na wyrok i mimo podpisanych porozumień w czasie wakacji z wieloma krajami świata, Trump narzucił jesienią wysokie cła na farmację, meble, ciężarówki, a ostatnio – 100 proc. cła na eksport z Chin, co wywołało panikę na giełdzie.

Prezydent USA Donald Trump
Cła Donalda Trumpa
Co się dzieje w USA? Przyszłość wojny celnej rozstrzygnie Sąd Najwyższy

Stany czekają na Sąd Najwyższy. W tle bilion dolarów dochodów z cła

- Wyrok Sądu Apelacyjnego został wstrzymany do 14 października, ale część mediów mówi, że jest on wstrzymany „przynajmniej” do 14 X – mówi „Rzeczpospolitej” Szymon Zaręba, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Sąd Najwyższy zajął się sprawą od 4 września, gdy administracja prezydenta złożyła apelację.

Pytanie brzmi jednak – jaki jest status ceł i decyzji Donalda Trumpa w ciągu tych trzech tygodni – między 14 października a 5 listopada, a nawet później, bo z dużym prawdopodobieństwem Sąd Najwyższy nie wyda tego dnia wyroku, a jedynie zacznie zajmować się tą sprawą. - Według doniesień amerykańskich mediów zawieszenie skuteczności wyroku Sądu Apelacyjnego pozostaje w mocy do momentu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Najwyższy. Dlatego wychodzę z założenia, że wszystkie decyzje prezydenta nakładające zaskarżone cła pozostają w mocy, bo apelacja nie została odrzucona z przyczyn formalnych i sąd ją rozpatruje – mówi Zaręba, który wskazuje, że np. agencja informacyjna Reuters napisała wprost, że „Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego w Waszyngtonie orzekł 29 sierpnia, że Trump przekroczył swoje uprawnienia, powołując się na ustawę z 1977 r. znaną jako International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) w celu nałożenia ceł. Cła pozostają jednak w mocy podczas postępowania odwoławczego przed Sądem Najwyższym”. Z drugiej strony, ten sam SA także zawiesił swój wyrok do 14 października.

Co się wydarzy, jeśli amerykański Sąd Najwyższy uzna bezprawność działań prezydenta? Prawnicy Trumpa wskazali w apelacji do SN, że „opóźnienie wydania orzeczenia do czerwca 2026 r. może spowodować, że zostanie już pobrane 0,75–1 bln dol. z tytułu ceł, których zniesienie może spowodować poważne zakłócenia”. Co oznacza, że być może USA musiałyby wtedy oddawać wpłacone cła. 

Trump narzuca nowe cła na farmaceutyki, meble i ciężarówki. Akcje w dół
Gospodarka
Trump narzuca nowe cła na farmaceutyki, meble i ciężarówki. Akcje w dół

Jakie Trump ma szanse w Sądzie Najwyższym?   

Eksperci od handlu dają mu tylko 20 proc. na utrzymanie prawa do swojej polityki celnej. Magazyn „Fortune” opisał we wrześniu głośne badanie banku JPMorgan, w którym ankietowani eksperci ds. handlu i prawa widzą aż 80 proc. szans, że Sąd Najwyższy zgodzi się z sądami niższej instancji, że Trump nie może wykorzystać ustawy o międzynarodowych uprawnieniach ekonomicznych w sytuacjach nadzwyczajnych do nałożenia szerokich ceł. Innymi słowy, według ankietowanych, istnieje 80 proc. prawdopodobieństwo, że Sąd Najwyższy wyda orzeczenie przeciwko globalnym cłom Trumpa.

Z drugiej strony, aktualne jest pytanie o neutralność polityczną tego najważniejszego sądu Stanów Zjednoczonych - zasiada tam aż 3 sędziów mianowanych przez Trumpa podczas jego pierwszej kadencji, a Republikanie mają tam większość 6-3, co widać już w orzecznictwie. W jedynej sprawie z udziałem Trumpa, w której sędziowie wysłuchali argumentów, konserwatywna większość sędziów zapewniła mu zwycięstwo, które wzmocniło uprawnienia prezydenckie. Chodziło o ograniczenie przyznawania obywatelstwa z tytułu urodzenia.

We wtorek, 14 października, weszły w życie wprowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny wzajemne opła
Handel
Ostra wymiana ciosów między USA a Chinami. Wchodzą w życie nowe cła i opłaty portowe
W tle - wojna z Chinami

Stany Zjednoczone i Chiny wymieniają się ciosami, które mają spektakularny wpływ na notowania bitcoina, złota a także sentyment inwestorów. Tym razem zaczęły Chiny, gdy ogłosiły pod koniec ubiegłego tygodnia, że ograniczą eksport metali ziem rzadkich. W odpowiedzi w piątek Trump zapowiedział nowe 100-procentowe cła na import z Chin. Już w niedzielę Pekin ostrzegł więc USA przed odwetem, a pesymizm inwestorów związany z nowym rozdziałem wojny handlowej odbił się mocno na giełdzie.

Rzecznik chińskiego ministerstwa handlu  cytowany przez chińską agencję informacyjną Xinhua stwiedził, że Chiny nie chcą wojny handlowej, ale się jej nie boją.

Na awanturę odpowiedziała amerykańska giełda, indeks Dow gwałtownie spadł w piątek o 879 punktów, czyli 1,9 proc.. Prawdopodobnie największy wstrząs w historii zanotowały kryptowaluty, wielkość likwidacji na rynku miała wynieść 18 mld dol. Notowania Bitcoina spadły ze 121 tys. dolarów do 110 tys. w piątek, obecnie inwestorzy płacą za niego 111 tys. dolarów.

Bogusław Chrabota: Bitcoin sięga szczytów. Kiedy upadnie?
Opinie Ekonomiczne
Bogusław Chrabota: Bitcoin sięga szczytów. Kiedy upadnie?

