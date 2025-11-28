Aktualizacja: 28.11.2025 22:37 Publikacja: 28.11.2025 21:34
Przemysław Radzik
Foto: PAP/Paweł Supernak
„Ustalenia z czynności wyjaśniających w sprawie udziału sędziów w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP, dostarczyły faktycznych i prawnych podstaw do przedstawienia 14 sędziom zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych o znamionach przestępstw ściganych z urzędu” - napisał w poście na X Przemysław Radzik.
Wśród sędziów ściganych przez Radzika jest sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie dla Warszawy-Mokotowa Joanna Raczkowska, bo przyjęła z rąk ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka funkcję głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Zdaniem sędziego Radzika funkcję tę nadal wykonuje sędzia Piotr Schab, a Raczkowska była świadoma "bezprawności i bezskuteczności decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu jej do pełnienia tej funkcji". Przemysław Radzik zarzuca też nowej rzecznik dyscypliny sędziowskiej, że odwołała w trakcie kadencji 9 zastępców działających przy sądach apelacyjnych i okręgowych oraz powołała 14 nowych.
- Panowie Radzik i Schab nie potrafią się pogodzić z utratą stanowisk. Ich twierdzenia są oderwane od rzeczywistości. A ja przywracam normalność – mówiła niedawno "Rzeczpospolitej" sędzia Raczkowska.
Czytaj więcej
Panowie Radzik i Schab nie potrafią się pogodzić z utratą stanowisk. Ich twierdzenia są oderwane...
Oprócz sędzi Raczkowskiej zarzuty dyscyplinarne „dostało” siedmiu sędziów sądów rejonowych i okręgowych, którzy przyjęli funkcje zastępców rzeczników dyscyplinarnych przy Sądach Okręgowych: w Bydgoszczy, w Tarnowie, w Legnicy, w Nowym Sączu, w Przemyślu, w Elblągu i w Jeleniej Górze, choć - zdaniem Radzika – wiedzą, że decyzja o ich powołaniu jest „bezprawna”, bo podjęta przez osobę nieuprawnioną.
Z kolei sześciu kolejnych sędziów powołanych na zastępców rzecznika dyscyplinarnego (przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz przy Sądach Okręgowych: w Warszawie, w Świdnicy, w Ostrołęce, w Gorzowie Wlkp. i w Rybniku) miałoby odpowiadać za przyjęcie funkcji od osoby nieuprawnionej, ale też w trakcie kadencji odwołanych legalnych zastępców.
Przypomnijmy, że Przemysław Radzik, podobnie jak Piotr Schab, nie mogą się pogodzić z odwołaniem. Radzik został odwołany 4 kwietnia br., a powodem była utrata podstawowego przymiotu sędziowskiego: nieskazitelności charakteru. Ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar zarzucał Radzikowi m.in. wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, mimo wątpliwości co do ich zasadności w świetle orzecznictwa europejskich trybunałów, bezpodstawne zawieszanie sędziów, a także podpisanie list poparcia kandydatom do wadliwie ukształtowanej KRS. Działalność Radzika miała doprowadzić do wydłużenia postępowań w Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Ustalenia z czynności wyjaśniających w sprawie udziału sędziów w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP, dostarczyły faktycznych i prawnych podstaw do przedstawienia 14 sędziom zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych o znamionach przestępstw ściganych z urzędu” - napisał w poście na X Przemysław Radzik.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. Wśród nich znalazła się ustawa o opodatkowaniu fundacji rodzinne...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Polskie urzędy stanu cywilnego nie powinny dłużej odmawiać parom jednopłciowym transkrypcji aktu małżeńskiego, j...
Osoby w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym przebywały w pierwszej połowie roku na zwolnieniach lekarskich króc...
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządze...
Samo przywiezienie podrobionych towarów do Polski, bez oferowania ich do sprzedaży, nie można uznać za obrót pod...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas