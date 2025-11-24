Jak długo strony czekają obecnie na wyrok albo na pierwszą rozprawę w sądach rodzinnych?

Na pierwszą rozprawę trzeba czekać minimum trzy miesiące od wpływu wniosku. Są jednak sądy, chociażby w Krakowie czy w Wejherowie, gdzie ten termin jest jeszcze dłuższy i zbliża się do pół roku. Jest też przy tym szereg spraw pilnych i bardzo pilnych, jak zgoda na przeprowadzenie zabiegu medycznego u osoby nieprzytomnej, czy zabezpieczenie dzieci w związku z prowadzoną niebieską kartą, które należy rozstrzygnąć w kilka dni. Wtedy reszta spraw niestety schodzi na dalszy plan. Na wyrok w sprawie zwykłej np. alimentacyjnej czeka się około półtora roku, w sprawie opieki nad dzieckiem, dwa, a nawet trzy lata.

Jak dotychczas radziliście sobie z brakami kadrowymi w wydziałach rodzinnych?

Staramy się robić, co możemy. Dotyka nas często wypalenie zawodowe i przemęczenie. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje w związku z tym szereg szkoleń, warsztatów i spotkań w grupach wsparcia. Staramy się o przeprowadzanie superwizji i apelujemy o wprowadzenie regularnej opieki psychologicznej dla sędziów. Spędzamy w pracy wiele weekendów, dzięki czemu opóźnienia w rozstrzyganiu spraw są nieco mniejsze. Wielce pomocne było w ostatnim czasie wzmocnienie nas asystentami sędziów, w rezultacie na ośmiu sędziów mamy obecnie czterech asystentów. To dwa razy więcej niż przed zmianami. Mam nadzieję, że do sądów rodzinnych skierowani zostaną też referendarze.

Nie wszyscy jednak podchodzą z optymizmem do umożliwienia orzekania asesorom sądowym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Według części prawników asesorzy są na to za młodzi i brakuje im doświadczenia życiowego. Co pani o tym sądzi?

Stanowczo nie zgadzam się z tymi argumentami. Wielu świetnych sędziów rodzinnych zaczynało przed laty swoją karierę w tych wydziałach właśnie jako asesorzy. Poza tym doświadczenia życiowego nie można mierzyć w latach. Osoba 28-letnia, która w swoim życiu i w swojej rodzinie spotkała się z wieloma różnymi sytuacjami może być dużo bardziej doświadczona i empatyczna niż 50-letni sędzia, który nie posiada rodziny i kompletnie nie zna realiów, w których żyją obecnie młodzi ludzie. Asesorzy mają też dziś dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie psychologii dzieci i rodziny, która stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że to właśnie młodzi sędziowie korzystają z niej chętniej.

Środowisko polityczne prezydenta było przeciwne skierowaniu asesorów do sądów rodzinnych, a mimo to ustawa została podpisana. Czy uważa pani, że podobny kompromis między rządem a Karolem Nawrockim jest możliwy do osiągnięcia w innym obszarze wymiaru sprawiedliwości?

Podejrzewam, że przy podpisie nowelizacji kierującej asesorów do sądów rodzinnych prezydent wziął pod uwagę szerszy kontekst problemu niż wyłącznie polityczny. I właśnie o to apelowałabym, żeby przy kolejnych decyzjach prezydent miał na uwadze nie tylko interesy polityczne, ale przede wszystkim społeczne i ogólnoludzkie. Nie jestem politykiem, ale patrząc na sytuację w wymiarze sprawiedliwości okiem sędziego uważam, że wymaga ona jak najszybszego uporządkowania. Przede wszystkim należy rozwiązać problem statusu sędziów powołanych po 2018 r. Ich powołania są kwestionowane, a Polska musi wypłacać milionowe odszkodowania. Poza tym wyroki tych sędziów są uchylane. W sądach rodzinnych ma to podwójnie dramatyczne znaczenie, bowiem podważane mogą być orzeczenia o rozwodach czy o opiece nad dziećmi. Wierzę we wrażliwość prezydenta w tej sprawie. Mam nadzieję, że politycy wzniosą się w tej kwestii ponad podziały polityczne i dojdą do porozumienia. Jeśli tak się nie stanie, to stracą na tym wszyscy Polacy.

Rzeczywiście, jednym z najpilniejszych problemów, które zamierza rozwiązać resort sprawiedliwości jest kwestionowany status tzw. neosędziów. Czy w sądach rodzinnych dostrzegalny jest problem podważania statusu tych sędziów albo uchylanie ich wyroków?

W sądach rodzinnych rejonowych raczej nie dochodzi do tego. Nie spotkałam się ani nie słyszałam o przypadku uchylenia wyroku z powodu wadliwego powołania sędziego. W sądach rodzinnych okręgowych nie ma wielu sędziów powołanych po 2018 r., dlatego jest to bardzo sporadyczna praktyka.