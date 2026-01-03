Aktualizacja: 03.01.2026 12:58 Publikacja: 03.01.2026 11:10
Sąd Rejonowy w Pułtusku
Jak poinformowała w piątek Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, byłym głównym księgowym Monice S. i Małgorzacie K. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Pułtusku. Obie kobiety przyznały się do zarzucanych im czynów i złożyły szczegółowe wyjaśnienia.
Monika S. pracowała w Sądzie Rejonowym w Pułtusku od 2 stycznia 2018 r. do 17 czerwca 2024 r. Początkowo była księgową, a następnie główną księgową. W tym czasie wielokrotnie przekroczyła swoje uprawnienia funkcjonariusza publicznego fałszując dokumentację i podrabiając podpisy.
„Wprowadzała w błąd Dyrektora Sądu Rejonowego w Pułtusku lub osobę przez niego upoważnioną, co do okoliczności stanowiących podstawę wykonania przelewów bankowych. Sporządzała nierzetelną dokumentację, w której wpisywała fałszywe dane dotyczące podstaw do wykonania przelewów oraz podrabiała podpisy rzekomych wnioskodawców. Następnie przedstawiała przelewy do akceptacji Dyrektorowi lub osobie upoważnionej. Po akceptacji wykonywała nieuprawnione transakcje bankowe z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Sądu Rejonowego w Pułtusku, tj. z konta sum na zlecenie, z konta dochodów budżetowych, z konta wydatków budżetowych oraz z konta sum depozytowych” - wskazuje rzeczniczka.
Pieniądze miała przelewała na swoje rachunki bankowe, a także na konta należące do trzech członków swojej rodziny, do których miała dostęp jako pełnomocnik. Publiczne pieniądze trafiały także na rachunki firm pożyczkowych, w których Monika S. spłacała prywatne zobowiązania. Miała także wysyłać nielegalne przekazy pocztowe. W ten sposób przez ponad 6 lat kobieta wyprowadziła z kasy sądu 875 139,46 zł.
Nieco krócej przestępczy proceder uprawiała Małgorzata K., która główną księgową w tym samym sądzie była mniej niż półtora roku – od 6 czerwca 2018 r. do 2 października 2019 r. Mimo to udało jej się doprowadzić sąd do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 749 603,30 zł. Ona również fałszowała dokumentację i wprowadzała w błąd dyrektora sądu lub osobę przez niego upoważnioną. W efekcie z konta sum na zlecenie, z kont sum depozytowych przelewy płynęły na rachunki bankowe Małgorzaty K.
Do zatrzymania pierwszej z kobiet doszło 18 czerwca 2024 r. Tego samego dnia dyrektor Sądu Rejonowego w Pułtusku wydał zarządzenie o zawieszeniu Moniki S. w pełnieniu obowiązków głównej księgowej, a następnego dnia rozwiązał z nią stosunek pracy bez okresu wypowiedzenia, z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).
Serwis Pułtusk24.pl donosi, że skala nadużyć w lokalnym sądzie odbiła się szerokim echem w środowisku prawniczym, wywołując pytania o skuteczność nadzoru nad finansami w strukturach wymiaru sprawiedliwości.
