Mocny start roku w handlu. RTV/AGD i odzież ciągną sprzedaż w górę
Odczyt okazał się lepszy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (3,4 proc.). Zgodnie z danymi GUS, mocno urosła sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV/AGD (o 10,5 proc. r/r). To koreluje z dużą gotowością do dokonywania ważnych zakupów. W styczniu, według badań GUS dotyczących nastrojów konsumenckich, była ona najwyższa od wybuchu pandemii. Warto też zwrócić uwagę, że w tej kategorii obserwowana jest szczególnie istotna penetracja rynku przez chińskich dostawców, co wzmaga konkurencję i sprzyja spadkowi cen dla konsumentów.
Zresztą częściowo – obok najwyższych od dekady mrozów w styczniu – może być to też przyczyną bardzo wysokiej sprzedaży odzieży i obuwia (+17,6 proc. r/r). Z drugiej strony, spadek odnotowano w kategorii sprzedaży pojazdów i części do nich (o 4,5 proc. r/r). To o tyle interesująca informacja, że w poprzednich wielu miesiącach w tej kategorii notowano wzrosty.
Dane GUS wykazały też m.in. wzrosty sprzedaży paliw i żywności (w obu przypadkach o ponad 4 proc.), farmaceutyków i kosmetyków (o blisko 10 proc.) oraz prasy, książek i innych towarów zaklasyfikowanych jako pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (ponad 8 proc. r/r).
Wzrost sprzedaży detalicznej o 4,4 proc. w ujęciu cen stałych oznacza, że o tyle więcej towarów konsumenci w Polsce kupili w styczniu, niż przed rokiem. W ujęciu cen bieżących – czyli w mierze „o ile więcej wydano na te zakupy” – odnotowano zaś wzrost o 3,9 proc. Porównanie tych liczb pozwala zauważyć, że deflator jest ujemny, a więc ceny w handlu detalicznym wręcz spadły rok do roku. Dotyczy to części kategorii: samochodów, paliw, odzieży oraz mebli i sprzętu RTV/AGD (z bardziej szczegółowych danych inflacyjnych wynika, że to urządzenia gospodarstwa domowego taniały, zaś meble czy artykuły dekoracyjne były lekko droższe rok do roku). Więcej niż przed rokiem płaciliśmy zaś m.in. za żywność czy kosmetyki i farmaceutyki.
Należy też oczywiście pamiętać, że dane o sprzedaży detalicznej to tylko część łącznej konsumpcji prywatnej, obok konsumpcji usług. Trendy sugerują, że wraz z poprawą sytuacji materialnej, to ta kategoria zyskuje coraz większe znaczenie w strukturze zakupowej konsumentów. Solidnie rośnie produkcja usług: o 6,2 proc. r/r w listopadzie 2025 r. (acz to kategoria dotycząca też usług dla biznesu, stąd nie do końca jest idealną miarą). Niemniej np. dane dotyczące produkcji usług w branży zakwaterowania i gastronomii też urosły o około 6 proc. Badania koniunktury GUS w tej kategorii wskazują, że koniunktura tam jest pozytywna (przewaga firm deklarujących poprawę), Szybki Monitoring NBP zaś wskazywał w drugiej połowie 2025 r. na wzrosty przychodów ze sprzedaży usług konsumenckich średnio o około 11 proc. r/r.
To w usługach jest też wyraźnie wyższa inflacja niż w towarach. W grudniu 2025 r. – skąd pochodzą ostatnie dane GUS – inflacja cen usług konsumenckich wyniosła 5,2 proc. (to i tak najmniej od sześciu lat), zaś towarów tylko 1,3 proc.
Konsumpcja prywatna była ważnym filarem wzrostu gospodarczego Polski w 2025 r. Zgodnie z danymi GUS, urosła ona o 3,7 proc. r/r, a jej „wkład” we wzrost PKB o 3,6 proc. wyniósł 2,1 pkt proc.
Podobnie będzie w tym roku – ekonomiści spodziewają się średnio około 3,5-procentowego wzrostu spożycia gospodarstw domowych. Fundamenty tego wzrostu będą analogiczne jak w minionym roku: przyzwoity wzrost realnych dochodów (zapewne o około 3-4 proc. r/r), niższe stopy procentowe, dobra sytuacja na rynku pracy. Wskaźniki koniunktury konsumenckiej są w ostatnich miesiącach na najwyższych poziomach od pandemii i – oczywiście poza niespodziewanymi szokami – raczej nie widać zagrożeń, aby miały się pogarszać. Obserwowany wzrost podaży mieszkań oraz ożywienie na rynku kredytów mieszkaniowych mogą zaś zwiastować jeszcze lepsze perspektywy popytu na dobra trwałego użytku.
W zeszłym tygodniu GUS opublikował pozostałe dane z realnej gospodarki za styczeń. Zgodnie z nimi, produkcja przemysłowa spadła w styczniu o 1,5 proc. r/r, a produkcja budowlano-montażowa aż o 12,8 proc. r/r. W przypadku obu zestawów danych ekonomiści wskazywali jednak na niekorzystny efekt bazy sprzed roku oraz istotny negatywny wpływ mrozów w styczniu (największych od dekady). Co do zasady, perspektywy w przemyśle i budownictwie poprawiają się, acz koniunktura pozostaje silnie zróżnicowana pomiędzy branżami.
