Dane GUS wykazały też m.in. wzrosty sprzedaży paliw i żywności (w obu przypadkach o ponad 4 proc.), farmaceutyków i kosmetyków (o blisko 10 proc.) oraz prasy, książek i innych towarów zaklasyfikowanych jako pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (ponad 8 proc. r/r).

Ceny w sklepach wręcz spadają

Wzrost sprzedaży detalicznej o 4,4 proc. w ujęciu cen stałych oznacza, że o tyle więcej towarów konsumenci w Polsce kupili w styczniu, niż przed rokiem. W ujęciu cen bieżących – czyli w mierze „o ile więcej wydano na te zakupy” – odnotowano zaś wzrost o 3,9 proc. Porównanie tych liczb pozwala zauważyć, że deflator jest ujemny, a więc ceny w handlu detalicznym wręcz spadły rok do roku. Dotyczy to części kategorii: samochodów, paliw, odzieży oraz mebli i sprzętu RTV/AGD (z bardziej szczegółowych danych inflacyjnych wynika, że to urządzenia gospodarstwa domowego taniały, zaś meble czy artykuły dekoracyjne były lekko droższe rok do roku). Więcej niż przed rokiem płaciliśmy zaś m.in. za żywność czy kosmetyki i farmaceutyki.

Należy też oczywiście pamiętać, że dane o sprzedaży detalicznej to tylko część łącznej konsumpcji prywatnej, obok konsumpcji usług. Trendy sugerują, że wraz z poprawą sytuacji materialnej, to ta kategoria zyskuje coraz większe znaczenie w strukturze zakupowej konsumentów. Solidnie rośnie produkcja usług: o 6,2 proc. r/r w listopadzie 2025 r. (acz to kategoria dotycząca też usług dla biznesu, stąd nie do końca jest idealną miarą). Niemniej np. dane dotyczące produkcji usług w branży zakwaterowania i gastronomii też urosły o około 6 proc. Badania koniunktury GUS w tej kategorii wskazują, że koniunktura tam jest pozytywna (przewaga firm deklarujących poprawę), Szybki Monitoring NBP zaś wskazywał w drugiej połowie 2025 r. na wzrosty przychodów ze sprzedaży usług konsumenckich średnio o około 11 proc. r/r.

To w usługach jest też wyraźnie wyższa inflacja niż w towarach. W grudniu 2025 r. – skąd pochodzą ostatnie dane GUS – inflacja cen usług konsumenckich wyniosła 5,2 proc. (to i tak najmniej od sześciu lat), zaś towarów tylko 1,3 proc.