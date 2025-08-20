Asesorzy mają orzekać w sądach rodzinnych. Czy nie są na to za młodzi?

– Przygotowanie zawodowe asesorów sądowych wynikające z długiej i wymagającej ścieżki edukacyjnej oraz wiek objęcia stanowiska asesorskiego wynoszący minimalnie ok. 26 lat dają podstawy do tego, by umożliwić asesorom sądowym wykonywanie obowiązków orzeczniczych także w sprawach pozostających w zakresie właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich – twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

Sprawy rodzinne w ręce asesorów. „Są na to za młodzi, brakuje im doświadczenia życiowego”

Z tym stwierdzeniem nie zgadzają się autorzy niektórych negatywnych uwag i opinii skierowanych do projektu. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów „Sędziowie RP” wskazuje, że to odblokowanie ogłoszeń o wolnych stanowiskach sędziowskich przez ministra sprawiedliwości, a nie „obniżanie standardów orzeczniczych” rozwiąże problemy kadrowe w wydziałach rodzinnych.

– Przesłanką do wyłączenia uprawnień asesorów w orzekaniu w sprawach rodzinnych nie jest brak odpowiedniej wiedzy prawnej, tylko brak odpowiedniego doświadczenia życiowego. Są to młode osoby, które dopiero co zaczynają dorosłe życie na własny rachunek. W sprawach rodzinnych zazwyczaj podejmuje się decyzje dotyczące opieki nad dziećmi i do prawidłowych decyzji w tym zakresie potrzebna jest z jednej strony odpowiednia wiedza prawna, a z drugiej strony znajomość życia i trudno, aby te decyzje podejmowały osoby, które zazwyczaj jeszcze nie mają własnych dzieci lub mają je, ale jeszcze bardzo małe – twierdzi stowarzyszenie sędziowskie.

Podobnego zdania jest Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski. W zgłoszonych do projektu uwagach przyznaje, że sprawy procedowane w wydziałach rodzinnych i nieletnich nie są sprawami skomplikowanymi pod względem prawnym. – Z uwagi jednak na swój specyficzny i przez to niezwykle delikatny charakter, wymagają znacznego doświadczenia życiowego, którego asesorzy sądowi w oczywisty sposób nie zdążyli zdobyć. Przemawia to w sposób jednoznaczny przeciwko proponowanej zmianie – przekonują „Prawnicy dla Polski”.

Jak na tę krytykę odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości? Resort nie uwzględnił tych uwag, twierdząc, że nie ma żadnych racjonalnych przyczyn, dla których asesorzy nie mogliby orzekać we wszystkich kategoriach spraw rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych.

– Doświadczenie pokazuje, że praktykanci i aplikanci sądowi często są zainteresowani sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi oraz deklarują chęć pracy w tych wydziałach, podobnie jak asystenci sędziów w wydziałach rodzinnych czy referendarze – osoby po 35 roku życia. Mają oni odpowiednie predyspozycje i doświadczenie życiowe, wynikające z własnego życia osobistego, są bardzo dobrze zorientowani w problematyce spraw rodzinnych i opiekuńczych – zapewnia MS.