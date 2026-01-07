Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Wyroki sądu koleżeńskiego partii politycznej to informacja publiczna. Wyrok NSA

Działania dotyczące sądownictwa dyscyplinarnego partii politycznej, w sytuacji gdy jej przedstawiciele są piastunami organów sprawujących władzę ustawodawczą i samorządową, są informacją publiczną – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Publikacja: 07.01.2026 16:56

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

Foto: Fotorzepa / Marta Bogacz

Aleksandra Tarka

Spór zaczął się od wniosku do partii politycznej o udostępnienie informacji publicznej. Konkretnie chodziło o dane dotyczące postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przed jej partyjnym sądem koleżeńskim. Wnioskodawca domagał się m.in. treści wszystkich zanonimizowanych wyroków oraz postanowień wydanych przez partyjny sąd koleżeński od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2024 r.

Czy można żądać informacji publicznej od partii politycznej?

Partia nie spełniła tego żądania i spór trafił na wokandę. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uwzględnił skargę, ale co do zasady rację przyznał partii. Co prawda nie kwestionował, że partia polityczna jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej. Niemniej w ocenie WSA skarżący, domagając się informacji na temat funkcjonowania wewnętrznej jednostki organizacyjnej partii, tj. sądu koleżeńskiego, nie mógł działać w celu społecznej kontroli wykonywania zadań publicznych i wydatkowania środków publicznych partii politycznej. Dlatego sąd uznał, że żądane dane nie mają charakteru informacji publicznej. Ponieważ jednak partia w ogóle nie zareagowała w ustawowym terminie, to WSA skargę na jej bezczynność uznał za zasadną. 

NSA zupełnie inaczej podszedł do problemu dostępu do informacji publicznej. Nie zgodził się bowiem z sądem pierwszej instancji, że żądane informacje odnoszące się do działalności partyjnego sądu koleżeńskiego nie stanowią informacji publicznej. 

Czy orzeczenia partyjnego sądu koleżeńskiego to informacja publiczna?

NSA podkreślił, że wykładni spornych przepisów należy dokonać w duchu konstytucyjnej zasady jawności i transparentności życia publicznego. Zwrócił uwagę m.in. na to, że działalność partyjnego sądu koleżeńskiego ma realny wpływ na to, kto jest członkiem partii i jakie osoby są popierane przez tę partię w wyborach. Przekłada się to więc na to, jakie osoby mają szanse sprawować funkcje publiczne w organach władzy państwowej i samorządowej. Ocenie partyjnego sądu koleżeńskiego podlega także postępowanie członków partii w ramach sprawowanych przez nich mandatów poselskich, senatorskich i w organach samorządowych.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro
Samorząd i administracja
Sąd: PiS nie musi ujawniać treści umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy

Sąd nie miał wątpliwości, że działania dotyczące sądownictwa dyscyplinarnego partii, w sytuacji, gdy jej przedstawiciele są piastunami organów sprawujących władzę ustawodawczą i samorządową, są przejawem działalności w zakresie "w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa". W konsekwencji, zdaniem NSA to, czego domagał się skarżący, stanowi informację publiczną. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 985/25

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Sądy i Trybunały Sądy Administracyjne Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) W Urzędzie Informacja publiczna
Oświadczenia prezydenta USA Donalda Trumpa po ataku na Wenezuelę, opublikowane na jego profilu w Soc
Prawo na świecie
Ekspert: Pojmanie Maduro można traktować jako polityczny kidnaping
Ryba weźmie bez papieru. Noworoczna rewolucja dla wędkarzy
W sądzie i w urzędzie
Ryba weźmie bez papieru. Noworoczna rewolucja dla wędkarzy
Podwyżka abonamentu RTV od stycznia 2026. Ile wyniosą opłaty?
Prawo dla Ciebie
Abonament RTV w górę. Tyle zapłacimy w 2026 r.
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Adwokat na sali rozpraw
Zawody prawnicze
Nowe stawki dla adwokatów i radców prawnych. Ile zarobią?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama