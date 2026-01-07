Aktualizacja: 07.01.2026 22:29 Publikacja: 07.01.2026 16:56
Naczelny Sąd Administracyjny
Foto: Fotorzepa / Marta Bogacz
Spór zaczął się od wniosku do partii politycznej o udostępnienie informacji publicznej. Konkretnie chodziło o dane dotyczące postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przed jej partyjnym sądem koleżeńskim. Wnioskodawca domagał się m.in. treści wszystkich zanonimizowanych wyroków oraz postanowień wydanych przez partyjny sąd koleżeński od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2024 r.
Partia nie spełniła tego żądania i spór trafił na wokandę. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uwzględnił skargę, ale co do zasady rację przyznał partii. Co prawda nie kwestionował, że partia polityczna jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej. Niemniej w ocenie WSA skarżący, domagając się informacji na temat funkcjonowania wewnętrznej jednostki organizacyjnej partii, tj. sądu koleżeńskiego, nie mógł działać w celu społecznej kontroli wykonywania zadań publicznych i wydatkowania środków publicznych partii politycznej. Dlatego sąd uznał, że żądane dane nie mają charakteru informacji publicznej. Ponieważ jednak partia w ogóle nie zareagowała w ustawowym terminie, to WSA skargę na jej bezczynność uznał za zasadną.
NSA zupełnie inaczej podszedł do problemu dostępu do informacji publicznej. Nie zgodził się bowiem z sądem pierwszej instancji, że żądane informacje odnoszące się do działalności partyjnego sądu koleżeńskiego nie stanowią informacji publicznej.
NSA podkreślił, że wykładni spornych przepisów należy dokonać w duchu konstytucyjnej zasady jawności i transparentności życia publicznego. Zwrócił uwagę m.in. na to, że działalność partyjnego sądu koleżeńskiego ma realny wpływ na to, kto jest członkiem partii i jakie osoby są popierane przez tę partię w wyborach. Przekłada się to więc na to, jakie osoby mają szanse sprawować funkcje publiczne w organach władzy państwowej i samorządowej. Ocenie partyjnego sądu koleżeńskiego podlega także postępowanie członków partii w ramach sprawowanych przez nich mandatów poselskich, senatorskich i w organach samorządowych.
Sąd nie miał wątpliwości, że działania dotyczące sądownictwa dyscyplinarnego partii, w sytuacji, gdy jej przedstawiciele są piastunami organów sprawujących władzę ustawodawczą i samorządową, są przejawem działalności w zakresie "w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa". W konsekwencji, zdaniem NSA to, czego domagał się skarżący, stanowi informację publiczną. Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura akt: III OSK 985/25
