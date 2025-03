Chodzi o ministerialny projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, który trafił właśnie do opiniowania i konsultacji publicznych. Jednym z trzech zasadniczych celów proponowanej noweli jest umożliwienie orzekania asesorom sądowym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz nieletnich. Obecnie bowiem aplikanci sędziowscy nie mogą wybierać stanowisk asesorskich w wydziałach rodzinnych i nieletnich, co ogranicza napływ nowej kadry do tych jednostek.

Asesorzy do sądów rodzinnych. Czy będą orzekać o rozwodach?

Po proponowanych zmianach asesorzy zyskają uprawnienie do rozpatrywania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

W tym celu chętni asesorzy sądowi mają zostać przeniesieni do wydziałów rodzinnych i nieletnich. Będą mieli na to rok od wejścia w życie ustawy. Aplikanci z kolei będą mogli trafiać do tych wydziałów na asesurę.

Uzasadniając potrzebę tej zmiany, resort podkreśla, że wydziały rodzinne i opiekuńcze są wyjątkowo obciążone pracą. Potwierdzają to statystyki przytaczane przez ministerstwo. W 2024 r. w wydziałach tych sędzia załatwiał średnio 1534 sprawy, podczas gdy w wydziałach karnych było to 988 spraw, w cywilnych 596, a w gospodarczych 403 sprawy.