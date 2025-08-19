Aktualizacja: 19.08.2025 20:53 Publikacja: 19.08.2025 10:07
Warszawa, 18.08.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystości powołania swoich doradców
Foto: Albert Zawada/PAP
Jeszcze w maju 2025 roku, przed wyborami prezydenckimi, ówczesny kandydat do urzędu głowy państwa pozwał Onet. Powodem jest publikacja portalu, według której Nawrocki w przeszłości, gdy pracował jako ochroniarz, miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek do Grand Hotelu w Sopocie.
Karol Nawrocki zdecydował się wówczas na złożenie pozwu cywilnego o ochronę dóbr osobistych. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, jest to droga bardziej wydolna i mająca szansę na powodzenie, niż proces w trybie wyborczym. Teraz poznaliśmy szczegóły pozwu, złożonego w maju przez ówczesnego kandydata w wyborach prezydenckich.
Jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, pozew cywilny trafił do sądu już 27 maja 2025 roku, w dniu, w którym zapowiadano jego złożenie. Pozew przeciwko Ringer Axel Springer Polska sp. z o.o., złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie, przygotowali prawnicy z kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci, reprezentującej Nawrockiego. Sąd 25 czerwca skierował strony do mediacji. Na ten moment nie został wyznaczony termin rozprawy – sąd wyznaczy go, jeżeli mediacja zakończy się niepowodzeniem. Karol Nawrocki domaga się przeprosin ze strony Onetu.
Dzień po pozwie cywilnym, 28 maja 2025 roku, do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wpłynął prywatny akt oskarżenia przeciwko Jackowi H. i Andrzejowi S. – dziennikarzom Onetu, autorom tekstu pt. „Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu”. W akcie oskarżenia zarzuca się im przestępstwo z art. 212 par. 1 i 2 Kodeksu karnego – a więc zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania.
Zdaniem prawnika reprezentującego Onet i jego dziennikarzy, sprawa rozpocznie się na początku września.
„Tekst, który został opublikowany na portalu Onet i później kolejne teksty, które były publikowane w przestrzeni medialnej, mało miały wspólnego z rzetelnością dziennikarską, a bardziej miały do czynienia z pomówieniami i kłamstwami” – stwierdził na konferencji prasowej 27 maja poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka, cytowany przez wirtualnemedia.pl.
Już wówczas informowano, że pozew przeciwko portalowi i jego dziennikarzom trafi do sądu. Na słuszność wyboru drogi cywilnej, zamiast drogi pozwu w trybie wyborczym, wskazywaliśmy już na łamach rp.pl.
– Redakcyjne materiały Onetu nie stanowią materiałów wyborczych i nie są agitacją wyborczą w rozumieniu kodeksu wyborczego i jego wykładni. Zatem nawet gdyby wniosek w trybie wyborczym został złożony, musiałby zostać oddalony i to bez prowadzenia postępowania dowodowego co do sprawdzenia opublikowanych zarzutów – mówił „Rz” adwokat Dariusz Pluta.
– Oczekiwanie czy wręcz wymaganie, że Karol Nawrocki czy jego doradcy zdecydują się na działanie w trybie wyborczym, w którym formalna porażka jest więcej niż pewna, jest dla mnie po prostu niezrozumiałe – stwierdził wówczas adwokat.
Portal Onet opublikował 26 maja 2025 roku tekst pt. „Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu”, który miał być oparty na rzekomych informacjach, przekazanych przez anonimowych byłych współpracowników Nawrockiego. Według nich Karol Nawrocki jako ochroniarz pracujący w sopockim Grand Hotelu miał sprowadzać prostytutki dla gości hotelu. Temat. podchwyciły inne media oraz politycy, z premierem Donaldem Tuskiem na czele, a część polityków oskarżyła media o kreowanie tematu zastępczego wobec afery dotyczącej możliwego nielegalnego finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego.
– Onet w ostatnich tygodniach nic nie pisze o gigantycznym skandalu, jakim jest nielegalne wspieranie z zagranicy Rafała Trzaskowskiego. Jest seria plugawych ataków personalnych na Karola Nawrockiego, nie jesteśmy tym zaskoczeni – stwierdził europoseł PiS Adam Bielan.
