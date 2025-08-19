Jeszcze w maju 2025 roku, przed wyborami prezydenckimi, ówczesny kandydat do urzędu głowy państwa pozwał Onet. Powodem jest publikacja portalu, według której Nawrocki w przeszłości, gdy pracował jako ochroniarz, miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek do Grand Hotelu w Sopocie.

Karol Nawrocki zdecydował się wówczas na złożenie pozwu cywilnego o ochronę dóbr osobistych. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, jest to droga bardziej wydolna i mająca szansę na powodzenie, niż proces w trybie wyborczym. Teraz poznaliśmy szczegóły pozwu, złożonego w maju przez ówczesnego kandydata w wyborach prezydenckich.

Tekst o prostytutkach w Grand Hotelu to pomówienie. Pozew Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi

Jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, pozew cywilny trafił do sądu już 27 maja 2025 roku, w dniu, w którym zapowiadano jego złożenie. Pozew przeciwko Ringer Axel Springer Polska sp. z o.o., złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie, przygotowali prawnicy z kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy Adwokaci, reprezentującej Nawrockiego. Sąd 25 czerwca skierował strony do mediacji. Na ten moment nie został wyznaczony termin rozprawy – sąd wyznaczy go, jeżeli mediacja zakończy się niepowodzeniem. Karol Nawrocki domaga się przeprosin ze strony Onetu.