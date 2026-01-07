Przydacz był pytany o ocenę przebiegu negocjacji pokojowych prowadzonych między USA, Ukrainą a Rosją.

Reklama Reklama

Marcin Przydacz: Nie jesteśmy jeszcze tak blisko pokoju na Ukrainie, jak się niektórym wydaje

– Na pewno jesteśmy dzisiaj bliżej (pokoju) niż pół roku temu, czy rok temu. Ale nie jest jeszcze tak blisko, jak się niektórym wydaje – odparł. Jak dodał, pokoju z pewnością chce prezydent USA Donald Trump, który chciałby ogłosić sukces w postaci zakończenia wojny, co zapowiadał już w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA. Według Przydacza do działań na rzecz pokoju gotów jest też Wołodymyr Zełenski.

– Problemem jest postawa Władimira Putina. To Putin nie chce tego pokoju, albo chce jak najwięcej uzyskać tego, czego nie może uzyskać drogą militarną, na drodze potencjalnych negocjacji. Nie widzę gotowości po stronie rosyjskiej do tego, aby realnie uspokoić sytuację. I mam wrażenie, że Amerykanie też to zaczynają zauważać – ocenił prezydencki minister.

Marcin Przydacz: Prezydent i premier są już w bezpośrednim kontakcie, będzie spotkanie

W kontekście ustaleń wtorkowego szczytu tzw. Koalicji chętnych w Paryżu, po którym Donald Tusk podkreślił, że Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę, ale odegra kluczową rolę w kwestiach organizacyjno-logistycznych związanych z obecnością w przyszłości kontyngentu europejskich sił, gwarantującego utrzymanie pokoju, na Ukrainie, Przydacz stwierdził, że jest to zgodne ze stanowiskiem Pałacu Prezydenckiego.