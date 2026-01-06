Macron rozpoczął kampanię dyplomatyczną dla powołania europejskiej misji pokojowej jeszcze przed końcem 2024 r.. Teraz prace te zdają się dobiegać końca. Plan zakłada, że po wstrzymaniu walk to ukraińska, wzmocniona armia będzie rozlokowana wzdłuż 1400-kilometrowego frontu. Jednak Europejczycy przy wsparciu Amerykanów zajmą się monitorowaniem, czy nie dochodzi tu do naruszenia zawieszenia broni. To właśnie mnogość takich incydentów spowodowała, że zawarte w 2015 r. porozumienia w Mińsku ostatecznie załamały się.

Amerykanie będą brali udział w monitorowaniu ewentualnego zawieszenia broni

Drugim elementem planu jest rozmieszczenie w głębi Ukrainy misji międzynarodowej. Liczyłaby ona od 10 tys. do być może nawet 30 tys. żołnierzy. Pilnowaliby oni strategicznych dla bezpieczeństwa kraju obiektów. Gros kontyngentu mają zapewnić Francuzi i Brytyjczycy. Oba kraje powołały w tym celu wspólny sztab w Mont Valérien na zachód od Paryża.

Turcja zobowiązała się natomiast do patrolowania w ramach tej operacji Morza Czarnego. Po raz pierwszy Niemcy nie wykluczyły udziału w takiej lądowej operacji, choć wymagałoby to zgody Bundestagu. Sygnałem, że Berlin przejmuje centralną rolę w tym przedsięwzięciu jest udział obok Emmanuela Macrona, premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera oraz ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, kanclerza Friedricha Merza w końcowej konferencji prasowej paryskiego spotkania. Zdaniem „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Niemcy rozważają także rozmieszczenie swoich wojsk w jednym z krajów sąsiadujących z Ukrainą, aby w razie konieczności szybko przyjść z odsieczą Ukraińcom. Krajem tym mogłaby być Polska.

Po raz pierwszy w szczycie Koalicji Chętnych wzięli udział Amerykanie. W zastępstwie sekretarza stanu Marco Rubio, który jest zajęty kryzysem wenezuelskim, Waszyngton reprezentował specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Jared Kushner. Amerykanie zobowiązali się do zapewnienia „zabezpieczenia” europejskiej misji. Mieliby interweniować, gdyby stała się ona przedmiotem ataku ze strony Rosji. Stany miałyby także wesprzeć inicjatywę Europejczyków danymi wywiadowczymi. Nie wyślą jednak wojsk na Ukrainę w trakcie zawieszenia broni.