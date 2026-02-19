Trump zainaugurował Radę Pokoju. „Prawie wszyscy przyjęli zaproszenie, a pozostali zrobią to wkrótce”

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były główne tematy poruszane podczas inauguracyjnego spotkania Rady Pokoju?

Przedstawiciele których państw byli obecni podczas inauguracji Rady Pokoju?

Jakie opinie i poparcie wyraził Donald Trump podczas wydarzenia?

Spotkanie miało miejsce w budynku dawnego Instytutu Pokoju Stanów Zjednoczonych, przemianowanego przez administrację na „Donald J. Trump United States Institute of Peace”.

Trump opisywał Radę Pokoju jako ciało o „nieograniczonym potencjale”, które ma szansę stać się „najbardziej znaczącą organizacją międzynarodową w historii”. Podkreślił, że Rada Pokoju to jedna z najważniejszych inicjatyw, w które jest zaangażowany, niosąca ogromne konsekwencje dla świata, i że nigdy wcześniej nie istniała podobna instytucja złożona ze „świetnych przywódców”. Trump wyraził wdzięczność za obecność zebranych, chwalił swój zespół jako najlepszy do radzenia sobie ze skomplikowaną sytuacją w Strefie Gazy i po raz kolejny ogłosił sukcesy w kończeniu wieloletnich wojen w zaledwie dwa dni.

Trump podkreślał też potrzebę szerokiej współpracy międzynarodowej. Przedstawiał Radę jako forum, w którym państwa mogą wspólnie podejmować decyzje dotyczące konfliktów, zamiast działać osobno. Jednocześnie jego wypowiedzi były osadzone w narracji o przywódczej roli Stanów Zjednoczonych – zaznaczał, że to Waszyngton inicjuje działania i ma doświadczenie w negocjacjach pokojowych.