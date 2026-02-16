Donald Trump
Pytania zadaliśmy po publikacji wywiadu Jędrzeja Bieleckiego z ambasadorem USA Thomasem Rosem, którego amerykański dyplomata udzielił nam po zerwaniu relacji z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Rose zerwanie relacji z Czarzastym uzasadnił „oburzającymi i niesprowokowanymi zniewagami pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa”.
Ambasador USA dodał, że „zniewagi Włodzimierza Czarzastego” pod adresem Trumpa „stały się poważną przeszkodą w naszych doskonałych relacjach z premierem Tuskiem i jego rządem”. „Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego” – zakończył swój wpis ambasador.
Wpis Thomasa Rose'a o zerwaniu relacji z Włodzimierzem Czarzastym pojawił się po tym, jak marszałek Sejmu oświadczył, że nie poprze starań o przyznanie Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla. Apel o poparcie w takich staraniach skierowali do Czarzastego przewodniczący Izby Reprezentantów (Mike Johnson) oraz izraelskiego Knesetu (Amir Ochmann).
– Świat stanął na progu epokowej zmiany. Ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi, niestety, powoli w przeszłość. Zaczyna w polityce międzynarodowej dominować siła. Siła to element systemu, którego Polska była wielokrotnie ofiarą (...). To zła dla Polski polityka. Gdy supermocarstwa próbują dzielić świat na podległe sobie strefy wpływów, pozostałe państwa muszą zewrzeć szeregi – mówił w poniedziałek Czarzasty. W tym kontekście marszałek Sejmu wskazał na „szczególną rolę koncepcji sojuszu państw w ramach UE”.
– Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform, takich jak Rada Pokoju, jest moim zdaniem ułudne. Wzmacniać trzeba UE, NATO, ONZ, WHO. I siebie. W tym tkwi nasze bezpieczeństwo – kontynuował. – Prezydent Trump, moim zdaniem, destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną – dodał.
– To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii, np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak np. traktowanie Grenlandii – kontynuował Czarzasty. – To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje – oświadczył marszałek Sejmu.
W rozmowie z Jędrzejem Bieleckim Rose nie wyjaśnił, które konkretnie wypowiedzi Czarzastego uznał za „zniewagi” wobec Donalda Trumpa. – Każdy może sobie to jeszcze raz przeczytać. Ja nie muszę tego powtarzać. Powiedziałem o tym wystarczająco dużo. Przebiłem się ze swoim przesłaniem. Nie będziemy akceptowali czy tolerowali skandalicznych obelg wobec naszego prezydenta! Każdy Polak ma oczywiście prawo do dzielenia się swoimi opiniami. Ale my też mamy prawo na te opinie czy oceny reagować. I tak właśnie zrobiłem. Dziesięć lat od przejęcia przez Donalda Trumpa władzy nietrudno jest zrozumieć, że osobiste ataki na prezydenta nie są produktywne – stwierdził.
„Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo” – napisał w odpowiedzi na oświadczenie Rose'a premier Donald Tusk.
Z kolei po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się 11 lutego, Tusk mówił, że „Polska była, jest i będzie wiernym, lojalnym, pewnym, obliczalnym sojusznikiem USA”. – Polska w tym sojuszu nie jest i nie będzie jednak wasalem. Lojalnym, wiernym, pewnym sojusznikiem, ale nie będzie wasalem w relacjach z jakimkolwiek innym państwem na świecie – zastrzegł jednocześnie. Tusk mówił o tym w kontekście utworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju, do której zaproszenie otrzymał prezydent Karol Nawrocki. Rząd stoi na stanowisku, że wobec tej inicjatywy należy prowadzić ostrożną politykę. – Dzisiaj Rada ds. Pokoju wydaje się przedsięwzięciem bardzo innowacyjnym, bardzo oryginalnym, nie wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia odpowiadają Polsce. I trzeba umieć otwarcie, nawet z największym sojusznikiem o tym rozmawiać. Relacje sojusznicze nie mogą polegać na tym, że ktoś nieustannie potakuje i metodą pochlebstw próbuje coś uzyskać – wyjaśnił premier po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Inauguracja Rady Pokoju ma odbyć się 19 lutego.
Uczestników sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” spytaliśmy czy – ich zdaniem – Polska ma alternatywę wobec sojuszu z USA. Rząd nie kwestionuje sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale jego przedstawiciele podkreślają konieczność wzmacniania europejskiego filaru polskiego bezpieczeństwa. Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego oraz opozycyjnego PiS stoją na stanowisku, że USA pozostają jedynym wiarygodnym gwarantem bezpieczeństwa Polski.
W naszym sondażu 27,2 proc. badanych widzi alternatywę dla sojuszu Polski z USA, przy czym jedynie 7,3 proc. odpowiada, że Polska „zdecydowanie” ma taką alternatywę (kolejnych 19,9 proc. badanych odpowiada, że „raczej ma”, taką alternatywę).
40,7 proc. respondentów stoi na stanowisku, że Polska takiej alternatywy nie ma, przy czym 9,1 proc. badanych odpowiada, że Polska „zdecydowanie” nie ma alternatywy wobec tego sojuszu.
Niemal co trzeci (32 proc.) ankietowany nie potrafi udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie.
Jednocześnie Polacy uważają, że Polska powinna być bardziej asertywna/stanowcza w relacjach z USA. Taką opinię wyraża 61,5 proc. badanych, przy czym 24,5 proc. jest zdania, że Polska „zdecydowanie” powinna być bardziej asertywna/stanowcza w tych relacjach.
Przeciwnego zdania jest 21,4 proc. ankietowanych, przy czym 4,5 proc. badanych uważa, że Polska „zdecydowanie” nie powinna być bardziej asertywna/stanowcza w relacjach.
Zdania w tej kwestii nie ma 17,1 proc. respondentów.
Informacja jest aktualizowana
We wtorek w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl ukaże się opis podsumowujący wszystkie pytania zadane w sondażu na temat wywiadu, jakiego Thomas Rose udzielił „Rzeczpospolitej”.
Sondaż przeprowadzono w dniach 11-12 lutego 2026 roku, metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1 000 osób. Margines błędu wynosi 3 punkty proc.
