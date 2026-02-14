Grzegorz Braun i Thomas Rose
W wywiadzie udzielonym Jędrzejowi Bieleckiemu ambasador USA Thomas Rose został zapytany m.in. o to, czy wyobraża sobie po wyborach parlamentarnych w 2027 r. rząd z udziałem Grzegorza Brauna i jego partii (Konfederacji Korony Polskiej).
W odpowiedzi Rose stwierdził: – Nie chcę w żaden sposób przesądzać wyniku wyborów w Polsce. To nie moja rola. Tę decyzję muszą podjąć polscy wyborcy. Ale Braun jest jednak bardzo antyamerykański. I każdy wie, w tym opozycja, że byłoby nam trudno coś podobnego zaakceptować. Byłby to dla nas poważny problem.
W większości sondaży Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna przekracza próg wyborczy uzyskując – w zależności od badania – od ponad 6 do nawet ponad 9 proc. poparcia. Z ostatniego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że Braun i jego partia mogliby liczyć na 9 proc. głosów, co przełożyłoby się na 38 mandatów w Sejmie. Konfederacja Korony Polskiej – jak wynika z sondażu – byłaby czwartym największym klubem w Sejmie. Gdyby PiS chciał budować prawicową większość bez partii Grzegorza Brauna nie miałby na to szans (dopiero wraz z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej PiS ma 230 mandatów, a więc do większości brakuje mu wówczas jednego głosu).
Jarosław Kaczyński w publicznych wypowiedziach wyklucza koalicję z partią Grzegorza Brauna. W styczniu, w czasie spotkania z wyborcami w Skarżysku-Kamiennej prezes PiS mówił m.in., że „kto chce zawierać (sojusze z Braunem) albo głosować na Brauna, to głosuje w gruncie rzeczy na Tuska”. – To głosuje na Putina. Taka jest prawda. I to jest poza jakąkolwiek wątpliwością – dodał.
Jednak Przemysław Czarnek, były minister edukacji narodowej w rządzie PiS, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wykluczył tylko koalicję z KO Donalda Tuska. – Jeśli trzeba będzie tworzyć koalicję, to będą decydować o tym wyniki wyborów. Dopiero po nich będziemy patrzeć, z kim można sformować odpowiedzialny rząd – podkreślił.
– O tym, jak ułożą się mandaty w Sejmie, zdecydują polscy wyborcy, a nie ambasada USA – mówił też Czarnek.
Od słów ambasadora zdystansowała się jednak również Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Nowej Lewicy. „To nie ambasada USA będzie nam mówić, jaki mamy mieć rząd” – napisała w serwisie X.
Krytyczny stosunek do tej wypowiedzi Rose'a ma także – jak wynika z naszego sondażu – ponad połowa Polaków. 51 proc. uczestników sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” uznało, że ambasador Rose „Nie powinien ingerować w polską politykę wewnętrzną”. Z kolei 31,6 proc. uznało, że Rose, jako sojusznik Polski, miał prawo wypowiedzieć się tak, jak się wypowiedział. Zdania w tej kwestii nie ma 17,4 proc. badanych.
Największą tolerancję dla wypowiedzi ambasadora USA przejawiają wyborcy PiS (biorąc pod uwagę preferencje wyborcze z 2023 roku) – 40 proc. z nich wskazało odpowiedź, że Rose miał prawo wypowiedzieć się na temat Brauna w polskim rządzie jako sojusznik Polski. Na drugim biegunie znajdują się wyborcy Konfederacji – spośród nich tylko 14 proc. uważa, że Rose miał prawo do wypowiedzi na temat obecności w rządzie Brauna. Wśród wyborców KO wypowiedź ambasadora za uprawnioną uważa 36 proc. badanych.
O tym, że ambasador nie powinien ingerować w polską politykę wewnętrzną najczęściej są przekonani wyborcy Konfederacji (72 proc.) i Nowej Lewicy (63 proc.). Wśród wyborców PiS takie przekonanie wyraża co drugi, a wśród wyborców KO – 48 proc.
Czytaj więcej
„Jak ocenia Pani/Pan sposób, w jaki marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił poparcia wniosk...
Co ciekawe spośród wyborców Grzegorza z I tury wyborów prezydenckich 38 proc. uważa, że Rose, jako sojusznik Polski, miał prawo wypowiedzieć się na temat obecności Konfederacji Korony Polskiej i jej lidera w rządzie. Przeciwnego zdania jest 57 proc. tych wyborców. Najmniejszą akceptację dla takiego zachowania przejawiają wyborcy Sławomira Mentzena z I tury wyborów prezydenckich (6 proc. uważa, że miał prawo tak powiedzieć, 82 proc. – że nie miał).
Biorąc pod uwagę wiek ankietowanych, wypowiedź Rose'a za uprawnioną częściej uważają wyborcy najstarsi (43 proc. w grupie powyżej 69 lat), a najczęściej odmawiają ambasadorowi USA prawa do ingerowania w polską politykę wyborcy najmłodsi (56 proc. w grupie 18-29 lat).
Jeśli spojrzymy na miejsce zamieszkania respondentów, to największy sprzeciw słowa Rose'a wywołały wśród mieszkańców miast liczących od 50 do 250 tys. i od 250 do 500 tys. (po 61 proc.), a największą akceptację słowa te znalazły wśród wyborców w miastach do 50 tys. mieszkańców (37 proc.).
Wyniki odpowiedzi na kolejne pytania związane z wywiadem Thomasa Rose'a dla „Rzeczpospolitej” opublikujemy w niedzielę i poniedziałek. We wtorek w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl ukaże się opis podsumowujący wszystkie pytania zadane w sondażu na temat wywiadu.
Sondaż przeprowadzono w dniach 11-12 lutego 2026 roku, metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1 000 osób. Margines błędu wynosi 3 punkty proc.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Zaledwie 25 cudzoziemców otrzymało – decyzją prezydenta Karola Nawrockiego – polskie obywatelstwo. Nad zaostrzen...
„Jak ocenia Pani/Pan unijny program SAFE w ramach którego Polska ma uzyskać nisko oprocentowane pożyczki na sumę...
Po kilkunastu dniach nieobecności prezes PiS wraca do pracy na Nowogrodzką. W tle ofensywa przeciw SAFE i Włodzi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas