W większości sondaży Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna przekracza próg wyborczy uzyskując – w zależności od badania – od ponad 6 do nawet ponad 9 proc. poparcia. Z ostatniego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że Braun i jego partia mogliby liczyć na 9 proc. głosów, co przełożyłoby się na 38 mandatów w Sejmie. Konfederacja Korony Polskiej – jak wynika z sondażu – byłaby czwartym największym klubem w Sejmie. Gdyby PiS chciał budować prawicową większość bez partii Grzegorza Brauna nie miałby na to szans (dopiero wraz z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej PiS ma 230 mandatów, a więc do większości brakuje mu wówczas jednego głosu).

Foto: Paweł Krupecki

Jarosław Kaczyński w publicznych wypowiedziach wyklucza koalicję z partią Grzegorza Brauna. W styczniu, w czasie spotkania z wyborcami w Skarżysku-Kamiennej prezes PiS mówił m.in., że „kto chce zawierać (sojusze z Braunem) albo głosować na Brauna, to głosuje w gruncie rzeczy na Tuska”. – To głosuje na Putina. Taka jest prawda. I to jest poza jakąkolwiek wątpliwością – dodał.

Jednak Przemysław Czarnek, były minister edukacji narodowej w rządzie PiS, w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wykluczył tylko koalicję z KO Donalda Tuska. – Jeśli trzeba będzie tworzyć koalicję, to będą decydować o tym wyniki wyborów. Dopiero po nich będziemy patrzeć, z kim można sformować odpowiedzialny rząd – podkreślił.

– O tym, jak ułożą się mandaty w Sejmie, zdecydują polscy wyborcy, a nie ambasada USA – mówił też Czarnek.

Od słów ambasadora zdystansowała się jednak również Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Nowej Lewicy. „To nie ambasada USA będzie nam mówić, jaki mamy mieć rząd” – napisała w serwisie X.