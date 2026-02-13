Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Cezary Tomczyk o wywiadzie w „Rzeczpospolitej”. „Czarnek zaprzecza Kaczyńskiemu”

Jarosław Kaczyński dla władzy zrobi wszystko - mówił w rozmowie z TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (KO).

Publikacja: 13.02.2026 08:16

Grzegorz Braun może zostać zaproszony do koalicji przez PiS?

Grzegorz Braun może zostać zaproszony do koalicji przez PiS?

Foto: EP, materiały prasowe

Artur Bartkiewicz

Tomczyk był pytany o potencjalną koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna w świetle słów byłego ministra edukacji narodowej, Przemysława Czarnka z PiS, który w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem w „Rzeczpospolitej” pytany o koalicję z Braunem odpowiedział: – Jeśli trzeba będzie tworzyć koalicję, to będą decydować o tym wyniki wyborów. Dopiero po nich będziemy patrzeć, z kim można sformować odpowiedzialny rząd.

Reklama
Reklama

Cezary Tomczyk: Jarosław Kaczyński nie zawaha się nawet 30 sekund, jeśli chodzi o koalicję z Grzegorzem Braunem

Czarnek odniósł się w ten sposób do wypowiedzi ambasadora USA Thomasa Rose'a, który w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim w „Rzeczpospolitej” pytany o ewentualne wejście Brauna do przyszłego rządu stwierdził, że dla USA bardzo trudno byłoby zaakceptować po wyborach rząd z udziałem Grzegorza Brauna.

Czytaj więcej

Trudno mówić, żeby Rosja w jakikolwiek sposób była zdolna do zbrojnej konfrontacji z państwami Unii
rozmowa
Rafał Chwedoruk: Karol Nawrocki nie wybije się na niepodległość

– Słowa pana Czarnka de facto zaprzeczają temu, co powiedział Jarosław Kaczyński, który tak się wypierał, że nigdy koalicji z Braunem. On się też wypierał, że nigdy nie będzie koalicji z Samoobroną, LPR. Wszystko okazało się kłamstwem. Kaczyński dla władzy zrobi wszystko – ocenił Tomczyk. 

Reklama
Reklama

Wiceszef MON nawiązał do wypowiedzi prezesa PiS, w których wykluczał on koalicję z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Pod koniec stycznia w czasie spotkania z wyborcami w Skarżysku-Kamiennej prezes PiS mówił m.in., że "kto chce zawierać (sojusze z Braunem) albo głosować na Brauna, to głosuje w gruncie rzeczy na Tuska". – To głosuje na Putina. Taka jest prawda. I to jest poza jakąkolwiek wątpliwością – dodał. 

Jednak zdaniem Tomczyka Kaczyński w tych zapewnieniach jest niewiarygodny. – Kaczyński nie zawaha się nawet 30 sekund, jeśli chodzi o kwestię koalicji z Braunem – podkreślił polityk. – Mamy pana Czarnka, który jak rozumiem jest jednym z kandydatów na premiera PiS-u. On mówi wprost, że Braun jest akceptowalny – dodał. 

Cezary Tomczyk: PiS sprzeciwia się SAFE, bo ściga się z Grzegorzem Braunem

Zdaniem Tomczyka to m.in. przez licytację z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna PiS sprzeciwia się udziałowi Polski w unijnym programie SAFE, w ramach którego do naszego kraju mają trafić unijne pożyczki w wysokości 43,7 mld euro na zakup uzbrojenia. „Nikt, kto chce silnej i suwerennej armii, nie powinien popierać funduszu SAFE” – pisał w czwartek w serwisie X prezes PiS. 

– Na stole leży 180 mld (zł – red.) dla polskiego wojska. PiS, który mówi: nie chcemy tych pieniędzy dla polskiej armii. Z kim się ściga w tym wyścigu politycznym? Z Braunem. To jest rywalizacja na prawicy antyunijna, de facto antypolska, prorosyjska. Tego inaczej nazwać nie można – ocenił wiceminister obrony narodowej.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Reklama
Reklama

Tomczyk mówił też, że on nie zaprosiłby na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego szefa koła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika. – Pan prezydent powiedział już kiedyś, że bliżej mu do Brauna, niż do pana premiera Donalda Tuska. Myślę, że to jakaś linia, która została przyjęta, linia, która działa na szkodę naszego państwa. Nie ma miejsca w Polsce na prorosyjskie poglądy. (...) Powinniśmy szerokim kordonem bezpieczeństwa odgrodzić od polityki wszystkich tych, którzy takie poglądy mają. Piąta kolumna jest nam w Polsce niepotrzebna – stwierdził. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Osoby Cezary Tomczyk Grzegorz Braun Karol Nawrocki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Włodzimierz Czarzasty
Polityka
Co pokazuje sprawa Rosjanki w orbicie Czarzastego? Ppłk Maciej Korowaj dla „Rzeczpospolitej”
Włodzimierz Czarzasty podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Polityka
Prezydent nie odpuszcza. Będzie „spotkanie w wąskim gronie” w sprawie Włodzimierza Czarzastego
Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz
Polityka
Czy prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE? Po RBN rozgrywka przenosi się do Sejmu
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama