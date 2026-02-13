Tomczyk był pytany o potencjalną koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna w świetle słów byłego ministra edukacji narodowej, Przemysława Czarnka z PiS, który w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem w „Rzeczpospolitej” pytany o koalicję z Braunem odpowiedział: – Jeśli trzeba będzie tworzyć koalicję, to będą decydować o tym wyniki wyborów. Dopiero po nich będziemy patrzeć, z kim można sformować odpowiedzialny rząd.

Reklama Reklama

Cezary Tomczyk: Jarosław Kaczyński nie zawaha się nawet 30 sekund, jeśli chodzi o koalicję z Grzegorzem Braunem

Czarnek odniósł się w ten sposób do wypowiedzi ambasadora USA Thomasa Rose'a, który w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim w „Rzeczpospolitej” pytany o ewentualne wejście Brauna do przyszłego rządu stwierdził, że dla USA bardzo trudno byłoby zaakceptować po wyborach rząd z udziałem Grzegorza Brauna.

– Słowa pana Czarnka de facto zaprzeczają temu, co powiedział Jarosław Kaczyński, który tak się wypierał, że nigdy koalicji z Braunem. On się też wypierał, że nigdy nie będzie koalicji z Samoobroną, LPR. Wszystko okazało się kłamstwem. Kaczyński dla władzy zrobi wszystko – ocenił Tomczyk.