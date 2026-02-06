4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 06.02.2026 18:39 Publikacja: 06.02.2026 15:10
Trudno mówić, żeby Rosja w jakikolwiek sposób była zdolna do zbrojnej konfrontacji z państwami Unii Europejskiej. Straszenie [taką agresją] ma służyć temu, żeby państwa zgodziły się na pogłębienie integracji – uważa Rafał Chwedoruk
Powiedziałbym, że to taki drugi Andrzej Duda, tylko z przeszłością na stadionie, a nie w Unii Wolności. Funkcją Andrzeja Dudy w systemie politycznym, jeśli chodzi o jego rolę na prawicy, była swoista droga do centrum, czyli zneutralizowanie części negatywnych emocji wokół Prawa i Sprawiedliwości, i nawet pozyskanie niektórych wahających się wyborców na rzecz tej partii. Natomiast funkcją Karola Nawrockiego jest pozyskanie wyborców na prawo od PiS i neutralizacja negatywnych emocji wokół tej partii, jakie istniały przede wszystkim wśród wyborców Konfederacji. Zatem w jakimś sensie jest to powtórka polityki z 2015 r., tylko z trochę innymi wektorami ideologicznymi, ze względu na zmiany w społeczeństwie.
