Jak pan ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego po sześciu miesiącach urzędowania

Powiedziałbym, że to taki drugi Andrzej Duda, tylko z przeszłością na stadionie, a nie w Unii Wolności. Funkcją Andrzeja Dudy w systemie politycznym, jeśli chodzi o jego rolę na prawicy, była swoista droga do centrum, czyli zneutralizowanie części negatywnych emocji wokół Prawa i Sprawiedliwości, i nawet pozyskanie niektórych wahających się wyborców na rzecz tej partii. Natomiast funkcją Karola Nawrockiego jest pozyskanie wyborców na prawo od PiS i neutralizacja negatywnych emocji wokół tej partii, jakie istniały przede wszystkim wśród wyborców Konfederacji. Zatem w jakimś sensie jest to powtórka polityki z 2015 r., tylko z trochę innymi wektorami ideologicznymi, ze względu na zmiany w społeczeństwie.