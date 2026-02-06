Książka „Tocqueville. Biografia myśli”, Przegląd Polityczny, Warszawa 2025

Ale historia! Podobno napisał pan arcydzieło!”, miał powiedzieć Tocqueville’owi jego zaskoczony wydawca, Charles Gosselin. W rzeczy samej, publikacja pierwszego tomu „O demokracji w Ameryce” okazała się niemałym suk­cesem, a pierwszy nakład książki, obliczony na ostrożne pięćset, a może siedemset egzemplarzy, rozszedł się nad­spodziewanie szybko. Sam Gosselin był przekonany, że dzieło młodego arystokraty nie zyska szerokiego kręgu odbiorców i podobno nawet nie kłopotał się czytaniem rękopisu. Tymczasem, zanim Tocqueville zdołał napisać drugi tom, pierwszy miał jeszcze sześć wznowień.