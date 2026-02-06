Aktualizacja: 06.02.2026 16:09 Publikacja: 06.02.2026 15:25
Nuuk
Do otwarcia placówek dyplomatycznych Francji i Kanady na Grenlandii doszło w czasie wzrostu napięcia wokół tego autonomicznego terytorium Danii, w związku z roszczeniami USA i Donalda Trumpa wobec wyspy. Trump domagał się od początku roku przekazania Stanom Zjednoczonym kontroli nad wyspą, powoływał się przy tym na względy bezpieczeństwa. Ostatecznie, po rozmowie na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, Trump poinformował, że udało się ustalić ramy porozumienia, zgodnie z którym – jak donoszą media – USA uzyskają prawo do posiadania na Grenlandii baz, które będą traktowane jak ich terytorium.
Grenlandia
W geście solidarności z Danią, która wyklucza możliwość zrzeczenia się suwerenności nad Grenlandią i podkreśla, że wyspa nie jest na sprzedaż (sekretarz stanu Marco Rubio mówił amerykańskim parlamentarzystom, że Waszyngton chce kupić wyspę od Danii), Francja zdecydowała się otworzyć konsulaty na wyspie.
Z kolei Kanada już w grudniu zapowiadała, że otworzy konsulaty na Grenlandii i w Anchorage, na Alasce, by wzmocnić swoją obecność w Arktyce. Premier Mark Carney zapowiedział z kolei wzmocnienie kanadyjskiej obecności wojskowej w Arktyce.
Kanadyjska szefowa MSZ Anita Anand i gubernator generalny Kanady Mary Simon w piątek odwiedzają Grenlandię i biorą udział w otwarciu kanadyjskiego konsulatu.
Anand ma spotkać się z szefem MSZ Danii Larsem Løkkem Rasmussenem i szefową MSZ Grenlandii Vivian Motzfeldt w Nuuk, by rozmawiać o współpracy mającej na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Arktyki.
Oświadczenie resortu MSZ Francji
Z kolei Francja będzie pierwszym państwem UE, które otworzy konsulat generalny na Grenlandii. Paryż podjął decyzję o otwarciu konsulatu mimo iż na wyspie mieszka tylko dziewięcioro obywateli tego kraju. Szef dyplomacji Francji ma odwiedzić Grenlandię w najbliższych tygodniach.
„Francja podtrzymuje zobowiązanie poszanowania integralności terytorialnej Królestwa Danii”, głosi oświadczenie francuskiego resortu spraw zagranicznych opublikowane w piątek.
Świeżo upieczony konsul generalny Francji na Grenlandii Jean-Noel Poirier wcześniej pełnił misję dyplomatyczną w Wietnamie, a ostatnio w Libii. Jak mówi, początkowo zamierza skupić się na wysłuchaniu potrzeb Grenlandczyków oraz skoncentrować się na inicjatywach naukowych i kulturalnych.
– Nie boję się mrozów, 20-godzinnych nocy. Byłem w Libii w ubiegłym roku (...) ostrzeliwali nas z moździerzy, tu nie będę potrzebował kuloodpornej kamizelki albo hełmu, jak w Trypolisie, więc nie ma problemu – powiedział.
