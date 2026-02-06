Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Francja pojawia się na Grenlandii. „Nie boję się mrozów, bo tu nie muszę nosić hełmu”

Francja i Kanada w piątek otwierają swoje konsulaty na Grenlandii, w stolicy wyspy, Nuuk.

Publikacja: 06.02.2026 15:25

Nuuk

Nuuk

Foto: REUTERS/Stoyan Nenov

Artur Bartkiewicz

Do otwarcia placówek dyplomatycznych Francji i Kanady na Grenlandii doszło w czasie wzrostu napięcia wokół tego autonomicznego terytorium Danii, w związku z roszczeniami USA i Donalda Trumpa wobec wyspy. Trump domagał się od początku roku przekazania Stanom Zjednoczonym kontroli nad wyspą, powoływał się przy tym na względy bezpieczeństwa. Ostatecznie, po rozmowie na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, Trump poinformował, że udało się ustalić ramy porozumienia, zgodnie z którym – jak donoszą media – USA uzyskają prawo do posiadania na Grenlandii baz, które będą traktowane jak ich terytorium. 

Grenlandia

Grenlandia

Foto: PAP

W geście solidarności z Danią, która wyklucza możliwość zrzeczenia się suwerenności nad Grenlandią i podkreśla, że wyspa nie jest na sprzedaż (sekretarz stanu Marco Rubio mówił amerykańskim parlamentarzystom, że Waszyngton chce kupić wyspę od Danii), Francja zdecydowała się otworzyć konsulaty na wyspie. 

Kanada ma otworzyć konsulat również na Alasce

Z kolei Kanada już w grudniu zapowiadała, że otworzy konsulaty na Grenlandii i w Anchorage, na Alasce, by wzmocnić swoją obecność w Arktyce. Premier Mark Carney zapowiedział z kolei wzmocnienie kanadyjskiej obecności wojskowej w Arktyce. 

Czytaj więcej

Donald Trump i Mette Frederiksen
Polityka
Donald Trump uratował premier Danii przed utratą władzy? Odbicie w sondażach
Reklama
Reklama

Kanadyjska szefowa MSZ Anita Anand i gubernator generalny Kanady Mary Simon w piątek odwiedzają Grenlandię i biorą udział w otwarciu kanadyjskiego konsulatu. 

Anand ma spotkać się z szefem MSZ Danii Larsem Løkkem Rasmussenem i szefową MSZ Grenlandii Vivian Motzfeldt w Nuuk, by rozmawiać o współpracy mającej na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Arktyki. 

Francja podtrzymuje zobowiązanie poszanowania integralności terytorialnej Królestwa Danii

Oświadczenie resortu MSZ Francji

Francja otworzyła konsulat na Grenlandii dla dziewięciu osób?

Z kolei Francja będzie pierwszym państwem UE, które otworzy konsulat generalny na Grenlandii. Paryż podjął decyzję o otwarciu konsulatu mimo iż na wyspie mieszka tylko dziewięcioro obywateli tego kraju. Szef dyplomacji Francji ma odwiedzić Grenlandię w najbliższych tygodniach. 

„Francja podtrzymuje zobowiązanie poszanowania integralności terytorialnej Królestwa Danii”, głosi oświadczenie francuskiego resortu spraw zagranicznych opublikowane w piątek. 

Świeżo upieczony konsul generalny Francji na Grenlandii Jean-Noel Poirier wcześniej pełnił misję dyplomatyczną w Wietnamie, a ostatnio w Libii. Jak mówi, początkowo zamierza skupić się na wysłuchaniu potrzeb Grenlandczyków oraz skoncentrować się na inicjatywach naukowych i kulturalnych. 

Reklama
Reklama

– Nie boję się mrozów, 20-godzinnych nocy. Byłem w Libii w ubiegłym roku (...) ostrzeliwali nas z moździerzy, tu nie będę potrzebował kuloodpornej kamizelki albo hełmu, jak w Trypolisie, więc nie ma problemu – powiedział. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Dania Francja Ameryka Północna Kanada Grenlandia
Na stacjach benzynowych na Kubie zaczyna brakować paliwa
Dyplomacja
Meksyk zastanawia się jak wysłać Kubie ropę. USA wyślą puszki z tuńczykiem
Spotkanie premiera Donalda Tuska z ambasadorem USA Tomem Rose'em.
Dyplomacja
Awantura wokół Włodzimierza Czarzastego. Tusk pisze do Rose'a, Rose pisze do Tuska
Włodzimierz Czarzasty i Donald Trump
Dyplomacja
Ambasador USA: Zrywamy kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. Tusk: Inaczej rozumiemy partnerstwo
Ukraiński żołnierz
Dyplomacja
Finlandia ma wątpliwości co do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?
W piątek może dojść do negocjacji USA z reżimem w Teheranie
Dyplomacja
Od mordowania do rozmów. Ajatollahowie szykują się do negocjacji z ekipą Donalda Trumpa
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama