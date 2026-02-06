– Przepraszam. Przepraszam za to, co wam zrobiono, przepraszam, że tak wiele osób u władzy was zawiodło. Przepraszam, że uwierzyłem w kłamstwa Mandelsona i mianowałem go, przepraszam, że jesteście zmuszeni ponownie oglądać, jak ta sprawa rozgrywa się na forum publicznym – mówił w czwartek, zwracając się do ofiar Epsteina.

Starmer obiecał ujawnić dokumenty, które, jak mówił, dowiodą, że Peter Mandelson kłamał na temat stopnia swej zażyłości z Epsteinem, gdy był rozpatrywany jako kandydat na ambasadora Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie.

W związku ze skandalem szef brytyjskiego rządu znalazł się w ogniu krytyki. Liderka Konserwatystów Kemi Badenoch oceniła, że stanowisko premiera jest „nie do utrzymania”. Liberalni Demokraci wezwali do przeprowadzenia głosowania nad wotum zaufania, by sprawdzić, czy Starmer wciąż ma poparcie laburzystów w Izbie Gmin.

Keir Starmer powinien ustąpić? Premier Wielkiej Brytanii krytykowany nawet przez deputowanych własnej partii

Ustąpienia premiera ze stanowiska domagają się niektórzy parlamentarzyści z jego partii, przy czym choć pod nazwiskiem czyni tak niewielu, to, jak donosi brytyjska prasa, znacznie więcej krytyków wyraża obawy nieoficjalnie. Deputowana Rachael Maskell powiedziała stacji BBC Radio York, że Starmer nie ma wyboru i musi ustąpić.

Jo White z Izby Gmin stwierdziła, że jedynym wyjściem z sytuacji jest „etyczny reset w samym sercu rządu”. – Potrzebujemy oczyszczenia, likwidacji patronatów, przysług i faworyzowania znajomych. Dzięki takim ambicjom doszliśmy do władzy i zbyt szybko zeszliśmy z tej drogi – dodała.