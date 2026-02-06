Trump miał powiedzieć, że odblokuje środki federalne dla Nowego Jorku, jeśli Schumer zgodzi się na zmianę nazwy lotniska w Waszyngtonie (Portu lotniczego Waszyngton-Dulles, noszącego imię byłego sekretarza stanu USA, Johna Fostera Dullesa) oraz głównego dworca kolejowego w Nowym Jorku (Penn Station, Penn w nazwie to skrót od Pensylwanii, ponieważ stacja została zbudowana przez spółkę kolejową Pennsylvania Railroad). Prezydent USA chciał, aby lotnisko i dworzec nosiły jego imię – podaje CNN.

Donald Trump blokuje budowę tunelu kolejowego łączącego Nowy Jork z New Jersey

Zaskakująca propozycja, o której szczegółach informują CNN dwie osoby znające kulisy rozmów w tej sprawie, została natychmiast odrzucona przez Schumera. Senator powiedział prezydentowi, że nie ma kompetencji pozwalających mu spełnić tak niezwykłe żądanie.

Miliardy, których odblokowanie proponował Trump, to ponad 16 mld dolarów środków federalnych, które miałyby być przeznaczone na budowę nowego tunelu kolejowego pod rzeką Hudson, który ma połączyć Nowy Jork i New Jersey (projekt Gateway).

Oba stany pozwały administrację Trumpa w związku z zamrożeniem wypłaty środków. W pozwie czytamy, że wstrzymywanie wypłaty środków przez administrację jest pozbawione podstawy prawnej. Projektowi Gateway grozi wstrzymanie, co będzie oznaczało utratę pracy przez ok. 1 000 osób, jeśli administracja Trumpa nie odblokuje zamrożonych środków.