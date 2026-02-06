Aktualizacja: 06.02.2026 08:25 Publikacja: 06.02.2026 07:00
Chuck Schumer i Donald Trump
Foto: REUTERS
Trump miał powiedzieć, że odblokuje środki federalne dla Nowego Jorku, jeśli Schumer zgodzi się na zmianę nazwy lotniska w Waszyngtonie (Portu lotniczego Waszyngton-Dulles, noszącego imię byłego sekretarza stanu USA, Johna Fostera Dullesa) oraz głównego dworca kolejowego w Nowym Jorku (Penn Station, Penn w nazwie to skrót od Pensylwanii, ponieważ stacja została zbudowana przez spółkę kolejową Pennsylvania Railroad). Prezydent USA chciał, aby lotnisko i dworzec nosiły jego imię – podaje CNN.
Zaskakująca propozycja, o której szczegółach informują CNN dwie osoby znające kulisy rozmów w tej sprawie, została natychmiast odrzucona przez Schumera. Senator powiedział prezydentowi, że nie ma kompetencji pozwalających mu spełnić tak niezwykłe żądanie.
Miliardy, których odblokowanie proponował Trump, to ponad 16 mld dolarów środków federalnych, które miałyby być przeznaczone na budowę nowego tunelu kolejowego pod rzeką Hudson, który ma połączyć Nowy Jork i New Jersey (projekt Gateway).
Oba stany pozwały administrację Trumpa w związku z zamrożeniem wypłaty środków. W pozwie czytamy, że wstrzymywanie wypłaty środków przez administrację jest pozbawione podstawy prawnej. Projektowi Gateway grozi wstrzymanie, co będzie oznaczało utratę pracy przez ok. 1 000 osób, jeśli administracja Trumpa nie odblokuje zamrożonych środków.
Decyzja o realizacji projektu zapadła przed powrotem Trumpa do Białego Domu. Administracja federalna miała odpowiadać za pokrycie dużej części kosztów jego realizacji. Jednak w 2025 roku Trump zdecydował o wstrzymaniu projektu, co władze New Jersey i Nowego Jorku (wywodzące się z opozycyjnej wobec Donalda Trumpa Partii Demokratycznej) uznają za decyzję motywowaną politycznie.
Schumer zaangażował się w starania o odmrożenie środków federalnych na realizację projektu.
Rzecznik Schumera odmówił komentarza w tej sprawie. Biały Dom nie odpowiedział na prośbę CNN o komentarz.
Amerykańska telewizja przypomina, że od momentu powrotu do Białego Domu Trump podjął już kilka inicjatyw, w nazwach których pojawiło się jego nazwisko. Prezydent USA uruchomił m.in. program przyznawania Złotych Kart Donalda Trumpa, które otwierają – za pieniądze – drogę do uzyskania prawa pobytu w USA. Prezydent USA zapowiedział też budowanie pancerników „klasy Trump” oraz uruchomił serwis TrumpRx, oficjalną stronę internetową, która ma pomóc Amerykanom kupować leki na receptę w niższych cenach. Nazwę zmieniło też najważniejsze centrum kultury w USA, Centrum Kennedy'ego, które teraz nosi imię Kennedy'ego i Trumpa.
Niektórzy parlamentarzyści z Partii Republikańskiej poparli projekt zmiany nazwy lotniska w Waszyngtonie, by nosiło imię Donalda Trumpa. Jak dotąd projekt ten nie cieszył się jednak dużym poparciem.
Współautor tej inicjatywy, kongresmen Riley Moore z Partii Republikańskiej zaapelował w rozmowie z serwisem Axios, by uhonorować Trumpa nazywając jego imieniem lotnisko, ponieważ jest on „jednym z najwspanialszych prezydentów w historii”.
Donald Trump - najważniejsze daty
Foto: PAP
Tymczasem parlamentarzyści Partii Demokratycznej nie kryją oburzenia doniesieniami o żądaniu Trumpa. – Trump jest patologicznie małostkowy, nie można wierzyć, że dotrzyma słowa – stwierdził kongresmen z Nowego Jorku Ritchie Torres. – Nie ma sensu ulegać jego ciągle zmieniającym się szantażom – dodał.
Z kolei kongresmen Rob Mendez z New Jersey kpił, że Trump chce, by nazwać stację kolejową w tym mieście „stacją TACO” – TACO, to używany przez krytyków Trumpa akronim oznaczający „Trump zawsze tchórzy” (ang. Trump Always Chicken Out).
Kongresmen Suhas Subramanyam zauważył, że Trump „wstrzymuje kluczowe fundusze na projekt infrastrukturalny” dla swojej próżności. Zapowiedział też walkę z próbami zmiany nazwy lotniska w Waszyngtonie na honorującą prezydenta, który „jest katastrofą dla mieszkańców Wirginii”. – Tak powinien zachować się każdy demokrata – dodał.
Źródło: rp.pl
