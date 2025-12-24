Aktualizacja: 24.12.2025 09:15 Publikacja: 24.12.2025 08:51
Kennedy Center
Zmiana nazwy na gmachu Centrum im. Johna Kennedy'ego
Foto: youtube/screen
Pełna nazwa tej prestiżowej instytucji amerykańskiej brzmiała dotąd John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Obecnie przed nazwiskiem zamordowanego w Dallas w 1963 r. prezydenta dopisany został Donald J. Trump. 19 grudnia na frontonie wielkiego gmachu w Waszyngtonie Trump został umieszczony przed Kennedym.
Decyzja o zmianie nazwy została podjęta przez radę nadzorczą Centrum jednogłośnie i trudno się dziwić, skoro obecnie składa się w większości z republikańskich polityków, a sam Donald Trump mianował siebie jej przewodniczącym kilka tygodni po rozpoczęciu prezydentury. Dyrektorem wykonawczym jest Richard Grenell wieloletni doradca Trumpa ds. polityki zagranicznej. W radzie wśród kilkunastu nowych członków są też m.in. szefowa sztabu Białego Domu Susie Wiles, jej zastępca Dan Scavino oraz żona wiceprezydenta J.D. Vance’a, Usha Vance.
Centrum Sztuk Performatywnych im. Johna F. Kennedy’ego to miejsce szczególne w kulturze amerykańskiej. Dysponuje salą koncertową na prawie 2,5 tys. miejsc, w której na stałe występuje National Symphony Orchestra oraz równie dużą salą operową, siedzibą Washington National Opera. W Centrum występują gościnnie teatry musicalowe, m.in. z Broadwayu, kompanie baletowe oraz rozmaite zespoły muzyczne i soliści. A na tzw. scenie milenijnej w Wielkim Forum od środy do soboty odbywają się bezpłatne pokazy, koncerty oraz rozmaite zajęcia edukacyjne.
Kennedy Center
Gmach Kennedy Center w Waszyngtonie
Foto: wikipedia
Co roku odbywają się tu gale szczególnie prestiżowych nagród dla amerykańskich artystów – Kennedy Center Honors – niemal zawsze z udziałem prezydenta USA. W ostatnich latach zdobyli je m.in. Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Renée Fleming. Dionne Warwick, Gloria Gaynor, Barry Gibb, George Clooney, Billy Crystal, Sylvester Stallone, U2, KISS czy Grateful Dead.
W tym roku w lutym Donald Trump oświadczył, że zmusi Kennedy Center do tego, by znów stało się ono wielkim. Latem w Izbie Reprezentantów pojawił się projekt ustawy zwanej „Make Entertainment Great Again”, jednym z jej punktów była właśnie zmiana nazwy Kennedy Center. Dotąd jednak ta ustawa nie była procedowana.
Nierozstrzygnięty jak na razie pozostał też inny pomysł republikanów, którzy w ustawie o wydatkach publicznych zapisali, że Waszyngtońska Opera działająca w Kennedy Center zmieni nazwę na First Lady Melania Trump Opera House. „New York Times” napisał wówczas, że wbrew opiniom republikanów Melania Trump nie angażuje się mocno w promowanie sztuki. Podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa została honorową przewodniczącą Centrum Kennedy’ego, ale nie była aktywna w tej roli. Po raz pierwszy pojawiła się w Centrum dopiero w 2019 r.. W tym roku była na premierze musicalu „Les Misérables”. Przywitały ją jednak drag queens oraz gwizdy widzów, będące swoistym komentarzem do słów Donalda Trumpa, że w Kennedy Center nastąpi koniec z drag show i antyamerykańską propagandą.
Obecna fala protestów jest znacznie mocniejsza. Oprócz artystów głos zabrali również członkowie Partii Demokratycznej zasiadający w Kongresie, którzy w swoim oświadczeniu stwierdzili, że „prezydent Trump próbuje teraz podpisać swoją nazwą kolejną instytucję publiczną bez upoważnienia prawnego. Prawo federalne ustanowiło Centrum pomnikiem prezydenta Kennedy’ego i zabrania zmiany jego nazwy bez zgody Kongresu”.
Pod względem prawnym demokraci mają rację. Pomysł stworzenia Narodowego Centrum pojawił się już w latach 30. XX wieku, ale dopiero dwie dekady później Kongres podjął nad nim poważną dyskusję, a w 1958 r. prezydent Dwight Eisenhower podpisał ustawę o jego stworzeniu Tak naprawdę jednak prace ruszyły na poważnie za prezydentury Johna F. Kennedy’ego. A po jego zabójstwie prezydent Lyndon B. Johnson podpisał ustawę, ustanawiającą Centrum żywym pomnikiem Kennedy’ego. Ustawa o utworzeniu Centrum zabrania zmiany nazwy bez zgody Kongresu podobnie jak każdej innej instytucji nazwanej imieniem prezydenta.
Specyfika finansowania kultury w USA sprawia, że mimo, iż Centrum ma charakter instytucji narodowych, tylko 16 proc. jego budżetu pochodzi z funduszy publicznych. Resztę zarząd musi zdobyć ze sprzedaży biletów na odbywające się tu imprezy oraz od prywatnych donatorów. Tymczasem po ogłoszonych przez Trumpa na początku tego roku zapowiedziach o przyszłości Centrum wielu artystów odmawia tu występowania. Mniej chętnie odwiedza je też publiczność. Wedle szacunków National Symphony Orchestra na jej koncertach frekwencja spadła o 40 proc.
Donald Trump dołożył, co prawda, pieniędzy do budżetu Centrum, ale jak zauważyło wiele amerykańskich mediów w komentarzach po ostatniej decyzji o zmianie nazwt, największym wydarzeniem, jakie w 2025 r. odbyło się w John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, stało się krytycznie ocenione losowanie finałów przyszłorocznego mundialu zwieńczone Nagrodą Pokojową FIFA przyznaną Donaldowi Trumpowi.
