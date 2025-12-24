Co roku odbywają się tu gale szczególnie prestiżowych nagród dla amerykańskich artystów – Kennedy Center Honors – niemal zawsze z udziałem prezydenta USA. W ostatnich latach zdobyli je m.in. Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Renée Fleming. Dionne Warwick, Gloria Gaynor, Barry Gibb, George Clooney, Billy Crystal, Sylvester Stallone, U2, KISS czy Grateful Dead.

Czy Melania Trump zasługuje na Operę w Waszyngtonie

W tym roku w lutym Donald Trump oświadczył, że zmusi Kennedy Center do tego, by znów stało się ono wielkim. Latem w Izbie Reprezentantów pojawił się projekt ustawy zwanej „Make Entertainment Great Again”, jednym z jej punktów była właśnie zmiana nazwy Kennedy Center. Dotąd jednak ta ustawa nie była procedowana.

Waszyngtońska Opera działająca w Kennedy Center zmieni nazwę na First Lady Melania Trump Opera House

Nierozstrzygnięty jak na razie pozostał też inny pomysł republikanów, którzy w ustawie o wydatkach publicznych zapisali, że Waszyngtońska Opera działająca w Kennedy Center zmieni nazwę na First Lady Melania Trump Opera House. „New York Times” napisał wówczas, że wbrew opiniom republikanów Melania Trump nie angażuje się mocno w promowanie sztuki. Podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa została honorową przewodniczącą Centrum Kennedy’ego, ale nie była aktywna w tej roli. Po raz pierwszy pojawiła się w Centrum dopiero w 2019 r.. W tym roku była na premierze musicalu „Les Misérables”. Przywitały ją jednak drag queens oraz gwizdy widzów, będące swoistym komentarzem do słów Donalda Trumpa, że w Kennedy Center nastąpi koniec z drag show i antyamerykańską propagandą.

Zmianę nazwy Centrum może uchwalić tylko Kongres

Obecna fala protestów jest znacznie mocniejsza. Oprócz artystów głos zabrali również członkowie Partii Demokratycznej zasiadający w Kongresie, którzy w swoim oświadczeniu stwierdzili, że „prezydent Trump próbuje teraz podpisać swoją nazwą kolejną instytucję publiczną bez upoważnienia prawnego. Prawo federalne ustanowiło Centrum pomnikiem prezydenta Kennedy’ego i zabrania zmiany jego nazwy bez zgody Kongresu”.

Pod względem prawnym demokraci mają rację. Pomysł stworzenia Narodowego Centrum pojawił się już w latach 30. XX wieku, ale dopiero dwie dekady później Kongres podjął nad nim poważną dyskusję, a w 1958 r. prezydent Dwight Eisenhower podpisał ustawę o jego stworzeniu Tak naprawdę jednak prace ruszyły na poważnie za prezydentury Johna F. Kennedy’ego. A po jego zabójstwie prezydent Lyndon B. Johnson podpisał ustawę, ustanawiającą Centrum żywym pomnikiem Kennedy’ego. Ustawa o utworzeniu Centrum zabrania zmiany nazwy bez zgody Kongresu podobnie jak każdej innej instytucji nazwanej imieniem prezydenta.