– Marynarka Wojenna będzie odgrywać wiodącą rolę w projektowaniu tych okrętów wraz ze mną, ponieważ jestem wielkim estetą – wyjaśnił Trump. W przeszłości Trump skarżył się na to, jak wyglądają niektóre amerykańskie okręty. – Nie jestem fanem niektórych okrętów, które robicie. (...) Mówią: „och, to technologia stealth”. Odpowiadam, że to nie stealth. Okręt nie musi być brzydki, by wykorzystywać technologię stealth – mówił Trump w czasie spotkania z przedstawicielami amerykańskiej armii w Quantico.

Prezydent USA mówił, że nowy typ okrętu będzie uzbrojony w najnowocześniejsze „działa i rakiety”, a także w broń hipersoniczną, działa elektromagnetyczne, pociski manewrujące i „najbardziej zaawansowane technicznie lasery na świecie”. Mają to być też największe okręty, jakie kiedykolwiek zbudowano.

Tak mają wyglądać okręty nowego typu, które zamierzają zbudować USA Foto: REUTERS

Trump przekonywał, że okręty będą „100 razy potężniejsze” niż jakiekolwiek okręty dotychczas zbudowane. Słowa Trumpa potwierdził sekretarz marynarki wojennej USA John Phelan, który podkreślał, że komponenty do budowy nowych okrętów będą powstawać we wszystkich stanach USA.

25 Nawet tyle pancerników „klasy Trump” ma pozyskać amerykańska flota

Okręty mają być przystosowane nie tylko do przenoszenia broni konwencjonalnej, ale również broni atomowej.