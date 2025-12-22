Aktualizacja: 22.12.2025 07:04 Publikacja: 22.12.2025 06:07
Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle
W Europie lotniskowcami, oprócz Francji, dysponują jedynie Wielka Brytania, Włochy (oba te państwa posiadają po dwa lotniskowce) i Hiszpania (posiada jeden lotniskowiec). Dla porównania Stany Zjednoczone dysponują 11 lotniskowcami. Teraz, jak zapowiedział Macron, Francja rozpocznie budowę drugiego lotniskowca w ramach programu o nazwie Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG, pol. Lotniskowiec nowej generacji).
Realizacja programu ma kosztować ok. 10,25 mld euro (ok. 43,3 mld złotych).
Francuski rząd informuje, że nowy lotniskowiec ma osiągnąć gotowość operacyjną do 2038 roku – czyli do czasu, gdy lotniskowiec Charles de Gaulle będzie musiał zostać wycofany ze służby. Nowy lotniskowiec ma dysponować napędem atomowym (prace nad jego elementami rozpoczęto już w zeszłym roku).
Lotniskowiec, który zamierza zbudować Francja, będzie największym okrętem wojennym w historii zbudowanym w Europie. Jego pozyskanie ma wzmocnić potencjał Francji w zakresie odstraszania nuklearnego, a także być ważnym elementem na drodze do uzyskania przez Europę większej autonomii w zakresie obronności, czego oczekuje od Europejczyków administracja Donalda Trumpa.
Macron mówił o planach budowy lotniskowca przemawiając do żołnierzy we francuskiej bazie wojskowej w Abu Zabi, w pobliżu Cieśniny Ormuz.
- Decyzja o uruchomieniu tego dużego programu została podjęta w tym tygodniu – oświadczył francuski prezydent dodając, że budowa lotniskowca ma wzmocnić francuską bazę przemysłową, zwłaszcza jeśli chodzi o małe i średnie firmy, które będą uczestniczyły w projekcie.
Catherine Vautrin, francuska minister sił zbrojnych i weteranów napisała w serwisie X, że nowy lotniskowiec będzie „podstawą francuskich Sił Zbrojnych”, a także, że będzie wykorzystywany do prowadzenia działań ofensywnych na pełnym morzu.
Z kolei gen. Fabien Mandon, szef Sztabu Generalnego Francji mówił w październiku w Senacie, że Francja pozyska w USA katapulty elektromagnetyczne, które ułatwiają start samolotów z pokładu lotniskowca.
Charles de Gaulle, jedyny obecnie francuski lotniskowiec, wszedł do służby w 2001 roku. Jego budowa trwała 15 lat.
Plany budowy lotniskowca budzą wątpliwości wśród części francuskich parlamentarzystów, którzy uważają, że Paryż powinien opóźnić realizację projektu ze względu na trudną sytuację finansów publicznych. Zadłużenie Francji osiągnęło poziom ok. 115 proc. francuskiego PKB (w liczbach bezwzględnych jest to ponad 3,4 bln euro), a głównym zadaniem stawianym przed francuskim rządem jest obecnie poprawa stanu finansów poprzez zmniejszanie deficytu budżetowego.
