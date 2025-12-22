W Europie lotniskowcami, oprócz Francji, dysponują jedynie Wielka Brytania, Włochy (oba te państwa posiadają po dwa lotniskowce) i Hiszpania (posiada jeden lotniskowiec). Dla porównania Stany Zjednoczone dysponują 11 lotniskowcami. Teraz, jak zapowiedział Macron, Francja rozpocznie budowę drugiego lotniskowca w ramach programu o nazwie Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG, pol. Lotniskowiec nowej generacji).

Realizacja programu ma kosztować ok. 10,25 mld euro (ok. 43,3 mld złotych).

Nowy francuski lotniskowiec ma osiągnąć gotowość operacyjną do 2038 roku

Francuski rząd informuje, że nowy lotniskowiec ma osiągnąć gotowość operacyjną do 2038 roku – czyli do czasu, gdy lotniskowiec Charles de Gaulle będzie musiał zostać wycofany ze służby. Nowy lotniskowiec ma dysponować napędem atomowym (prace nad jego elementami rozpoczęto już w zeszłym roku).

Lotniskowiec, który zamierza zbudować Francja, będzie największym okrętem wojennym w historii zbudowanym w Europie. Jego pozyskanie ma wzmocnić potencjał Francji w zakresie odstraszania nuklearnego, a także być ważnym elementem na drodze do uzyskania przez Europę większej autonomii w zakresie obronności, czego oczekuje od Europejczyków administracja Donalda Trumpa.