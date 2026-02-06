4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 06.02.2026 18:38 Publikacja: 06.02.2026 07:20
Czy Polska 2050 pod rządami Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz mocniej odróżni się od Koalicji Obywatelskiej? Na zdjęciu nowa szefowa ugrupowania (z lewej) na konferencji prasowej wraz z pokonaną w partyjnych wyborach Pauliną Hennig-Kloską; Warszawa, 2 lutego
Foto: PAP/Rafał Guz
Takiego finału nikt się nie spodziewał, choć od dawna powtarzano, że przed Polską 2050 przyszłość jest raczej marna. Będąc w złej kondycji, partia zafundowała sobie przewlekły kryzys wokół wyboru nowego przewodniczącego. Zrazu chodziło o trudności techniczne przy okazji wirtualnego głosowania wszystkich członków, ale później wylały się na wierzch wzajemne pretensje skłóconych frakcji. W ruch poszły ujawniane wypowiedzi z zamkniętych forów, gdzie agresja goniła agresję, a minister kultury Martę Cienkowską złapano na języku spod budki z piwem.
