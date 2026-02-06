Aktualizacja: 06.02.2026 18:37 Publikacja: 06.02.2026 04:43
Seniorzy mają prawo skorzystać z wielu ulg i odliczeń w zeznaniu rocznym, w ten sposób zmniejszając kwotę należnego podatku dochodowego.
Foto: Adobe Stock
W mijającym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem ma być ograniczenie obowiązków sprawozdawczych i ułatwienie dokonywania rozliczeń podatkowych – między innymi poprzez likwidację obowiązku raportowania krajowych MDR-ów (skrót od Mandatory Disclosure Rules) – czyli przekazywania do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych, które mogą służyć do zmniejszania obciążeń podatkowych.
Ale jako kluczową zmianę Ministerstwo Finansów wskazało usunięcie przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania karnego skarbowego.
Czytaj więcej
Fiskus nie rozpocznie już sprawy karnej tylko po to, aby nie dopuścić do przedawnienia podatku. A...
„W przestrzeni publicznej od wielu lat podnoszone były zarzuty o nadużywanie przez organy podatkowe tej instytucji” – wyjaśniono. Ależ mi się zrobiło miło. Bo wraz z Fundacją Praw Podatnika jako jedni z pierwszych podnosiliśmy zarówno „w przestrzeni publicznej”, jak i na salach sądowych tego typu zarzuty. Szczególnie za sprawą tak zwanych ofiar ulgi meldunkowej. Nie jakichś potencjalnych przestępców wyłudzających podatek VAT w różnych karuzelach, nie podatników dokonujących agresywnej optymalizacji podatkowej dzięki różnym takim „schematom”, których dotyczą MDR-y. Wśród tych ofiar byli strażak, profesor uniwersytetu, nauczyciele, renciści czy pielęgniarka. Mieli to nieszczęście, że sprzedali mieszkania przed upływem 5 lat od ich nabycia. Ale byli zwolnieni z podatku, który się w takich sytuacjach należy, gdyż byli zameldowani w tych mieszkaniach przez co najmniej 12 miesięcy. Nie poinformowali jednak w oddzielnym piśmie organu podatkowego, że byli zameldowani. Urząd skarbowy i tak o tym wiedział, a jak nie wiedział, bo podatnik składał roczne „zeznanie” (bardzo adekwatna nazwa) podatkowe w innym urzędzie niż rok wcześniej, to rząd i tak mógł to sprawdzić.
I na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego musiałby to sprawdzić. Ale na podstawie ordynacji podatkowej – nie musiał. Więc jak się orientował, że podatnik takiego oświadczenia o zameldowaniu nie złożył, zaczynał „hodować” odsetki. A orientował się najpóźniej w maju kolejnego roku, bo akt notarialny sprzedaży otrzymywał od notariusza w ciągu 14 dni, a najpóźniej 30 kwietnia otrzymywał roczne zeznanie podatkowe, do którego było dołączone oddzielne oświadczenie o zameldowaniu w mieszkaniu, które zostało sprzedane, albo wykazana kwota podatku do zapłaty.
Jak nie było ani jednego, ani drugiego, to akta odkładane były na półeczkę, żeby odsetki sobie urosły, a postępowania podatkowe wszczynane były dopiero pod koniec piątego roku – tuż przed upływem terminu przedawnienia. Jak wszczęte zostały za późno i się fiskus orientował, że nie zdąży wydać decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania podatkowego i odsetek za zwłokę – wszczynał postępowanie karne skarbowe i zawieszał sobie w ten sposób bieg terminu przedawnienia. Wydawał decyzję po terminie przedawnienia, a potem namawiał swoje ofiary, by dobrowolnie poddawały się karze, szantażując, że jeśli nie zrobią tego dobrowolnie i zostaną skazani, to będzie musiał informować o tym ich pracodawców.
Czytaj więcej
Obywatele, którzy byli adresatami niekonstytucyjnych regulacji prawnych, nie mogą ponosić negatyw...
Takie postępowanie organów przez całe lata akceptowali niezależni, niezawiśli i bezstronni – zgodnie z wymogami konstytucji – sędziowie z sądów administracyjnych. Zarówno wojewódzkich, jak i z Naczelnego. Ta bezstronność zwłaszcza była ważna w przypadku byłych pracowników organów podatkowych, którzy z pewną dozą prawdopodobieństwa, bezpośrednio lub pośrednio, brali wcześniej udział w wydawaniu takich samych decyzji podatkowych, jak te, na które skargi przyszło im rozpoznawać.
Okazuje się teraz, że dla podatników prędzej zrobią coś wybierani przez nich politycy zabiegający o ich głosy, niż sędziowie, którzy sami siebie wybierają.
Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym, profesorem Uczelni Łazarskiego
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na drogę przywracania praworządności jeszcze nie weszliśmy, a jeśli nie zostaną uchwalone projekty ustaw o KRS i...
Spotykają się dwaj ministrowie i nie mogą się dogadać w sprawie KSeF. Potem żaden nie czuje się odpowiedzialny,...
Nawet największy bałagan z KSeF nie jest w stanie obniżyć notowań rządu w takiej skali, jak kiedyś zrobił to Pol...
Najnowszy wyrok TSUE przypomina, że ochrona przyznana konsumentowi musi być skuteczna, ale nie jest absolutna. P...
W nadchodzącej erze Krajowego Systemu e-Faktur przedsiębiorcy będą musieli częściej udowadniać, że zakup z firmo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas